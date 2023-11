Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Zabrzu: sukcesy i inspiracje

Napisane przez mikolajczarnecki• 11:22 pm• Biznes, Ważne w mieście

W miniony piątek, w malowniczej Sali Witrażowej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, odbyło się podsumowanie wydarzeń związanych ze Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości oraz Ogólnopolskim Tygodniem Kariery. Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 1200 uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy aktywnie uczestniczyli w różnorodnych wydarzeniach edukacyjnych.

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zorganizowano łącznie 53 wydarzenia, w tym 43 szkolenia, lekcje i warsztaty, a także 9 szkoleń online. Uczniowie mieli wyjątkową okazję do obserwowania pracy Rady Gospodarczej w Zabrzu oraz uczestniczenia w Śniadaniu Biznesowym, które po raz kolejny zgromadziło 150 przedsiębiorców.

Podczas piątkowego spotkania podsumowującego, współorganizowanego z Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu, odbył się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli lokalnych przedsiębiorców, twórców i ludzi sukcesu. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele LoveCake, Trzykąty – Dominika Dąbrowska, Manufaktury Piekarniczej Gryzmi oraz Paweł Janicki z Teatru Nowego w Zabrzu.

Ogólnopolski Tydzień Kariery przyciągnął około 2 500 uczestników, w tym przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zorganizowano seminarium na temat kariery edukacyjno-zawodowej uczniów z niepełnosprawnościami, liczne warsztaty zawodoznawcze, ekonomiczną grę „Chłopska szkoła Biznesu”, a także zwiedzanie pracowni przedmiotów zawodowych w zabrzańskich szkołach. IV edycja „Zawodu od kuchni” przyciągnęła około 500 uczniów i 53 przedstawicieli różnych zawodów.

To wydarzenie stanowiło nie tylko platformę edukacyjną dla młodych ludzi, ale również okazję do wymiany doświadczeń i inspiracji między przedsiębiorcami i młodzieżą, co przyczynia się do budowania silnej i innowacyjnej społeczności lokalnej.

źródło: um zabrze

