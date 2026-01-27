Garaże blaszane – praktyczne i ekonomiczne rozwiązania

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 12:31 pm• Ciekawostki

Popularność garaży blaszanych z roku na rok wzrasta. Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnego garażu murowanego na rzecz blaszanej konstrukcji. Duże zainteresowanie blaszakami nie powinno dziwić, ponieważ posiadają one wiele atrakcyjnych zalet. Bez problemu możliwe jest stworzenie garażu w pełni dopasowanego do zapotrzebowania.

Dlaczego warto zdecydować się na garaż blaszany?

Garaż blaszany to rozwiązanie znajdujące zastosowanie na coraz większej ilości posesji. Montuje się go w pobliżu domu i choć jest stworzony z myślą o przechowywaniu pojazdów, świetnie sprawdza się także jako miejsce na inne przedmioty. Może pełnić rolę schowka ogrodowego, w którym możemy umieścić rowery, motocykl, hulajnogi elektryczne, sprzęt ogrodowy, narzędzia, zabawki dziecięce przeznaczone do zabawy na zewnątrz oraz o wiele więcej.

Garaże blaszane tworzone są z blachy. Wysokiej jakości materiał o odpowiedniej grubości świetnie radzi sobie z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Powierzchnia blaszaka nie jest podatna na działanie intensywnych promieni słonecznych, ekstremalnie niskich lub wysokich temperatur, deszczu, gradu, śniegu czy silnego wiatru. Garaże blaszane nie są podatne na korozję oraz nie wymagają prac konserwacyjnych. Przechowywana wewnątrz zawartość jest więc w pełni bezpieczna.

Właściciele pojazdów doskonale zdają sobie sprawę, jak istotne znaczenie ma zapewnienie samochodowi odpowiednich warunków przechowywania. Pojazd parkowany na zewnątrz narażony jest nie tylko na zmienną pogodę, ale również na ataki wandalizmu czy kradzież. Bezpieczne schronienie dla auta jest więc kwestią kluczową. Blaszaki wzbogacane są w solidne bramy, przez co ich wnętrze jest w pełni chronione.

Garaże blaszane a murowane

Garaż blaszany jest zdecydowanie tańszym rozwiązaniem niż budynek murowany. Przede wszystkim nie wymaga zakupu kosztownych materiałów budowlanych oraz zatrudniania fachowców. Wybierając konstrukcję blaszaną, jesteśmy w stanie zaoszczędzić duże nakłady finansowe. Co ważne, wzniesienie blaszaka trwa zaledwie jeden dzień. Natomiast wybudowanie garażu murowanego może trwać nawet kilka tygodni. Wiąże się to z koniecznością wyschnięcia fundamentów, jak i z napiętym grafikiem ekip budowlanych. Garaże blaszane występują w wielu wersjach kolorystycznych, dzięki czemu możemy stworzyć konstrukcję, która doskonale wpasuje się w otoczenie.

Producenci blaszaków tworzą też inne rozwiązania z blachy – m.in. kontenery magazynowe, bramy garażowe, kojce dla psów, wiaty śmietnikowe czy schowki ogrodowe.

