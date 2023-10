Gdzie sprawdzi się kosz cargo 15 cm? Podpowiadamy, jak możesz go wykorzystać

Kosze cargo to rodzaj szafek, a w zasadzie ich wypełnienia. Na ogół wykorzystywane są w kuchni. Wykonuje się je z drutów pokrytych chromem i zabezpieczonych lakierem. Poruszają się po specjalnych prowadnicach. Dlatego można je bez problemu wysuwać i chować. Rozwiązanie to w dużej mierze zwiększa funkcjonalność melbi kuchennych. Najmniejsze kosze cargo mają zaledwie 15 cm szerokości. Gdzie warto je wykorzystać? Podpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Kosz cargo 15 cm i jego zastosowanie praktyczne

Wbrew pozorom kosze cargo 15 cm cieszą się na rynku bardzo dużą popularnością. Z powodzeniem wykorzystywane są w szafkach wypełniających wąskie wnęki. Wiele osób oczywiście zostawia takie szafki otwarte – można przechowywać w nich np. butelki. Zazwyczaj jednak unika się pozostawiania otwartych półek, które szybko się kurzą. W tym przypadku kosz cargo 15 cm jest strzałem w dziesiątkę.

Wąski kosz cargo znajdujący się obok zmywarki i zlewozmywaka przeznaczyć można na ściereczki czy środki do zmywarki. Z kolei kosz cargo 15 cm umiejscowiony przy płycie grzewczej nadaje się do przechowywania olejów, sosów i drewnianych akcesoriów do gotowania.

Gdzie można zamontować kosze cargo 15 cm?

Kosze cargo 15 cm są doskonałym wyborem wszędzie tam, gdzie trzeba w maksymalny sposób wykorzystać dostępną przestrzeń. Na ogół spotkać się z nimi można w kuchni. Między meblami często zostaje wąska luka, którą trzeba zagospodarować.

Kosze cargo cieszą się na rynku coraz większą popularnością i trudno się temu dziwić. Sprawiają, że wszystkie produkty są łatwo dostępne zaraz po wysunięciu prowadnicy. Użytkownik ma do nich dostęp z dwóch stron. Rozwiązanie to jest więc znacznie wygodniejsze w użytkowaniu niż standardowe szuflady i półki kuchenne.

Wiele osób zaskoczyć może fakt, że wbrew pozorom kosze cargo są bardzo pojemne. Dotyczy to także modeli o szerokości 15 cm. Nadają się one idealnie do przechowywania butelek z napojami, przypraw czy słoików z przetworami. Wprawdzie kosze cargo nie są najtańsze, ale za to bardzo funkcjonalne. Ta inwestycja szybko zatem zwraca się w wygodzie użytkowania kuchni.