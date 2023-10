Obrazy na ścianę – czym kierować się przy ich wyborze? Praktyczne wskazówki

Obrazy na ścianę cieszą się na rynku coraz większą popularnością. Są rzeczywiście świetną ozdobą, która nadaje wnętrzu charakter. Jednak okazuje się, że ich wybór wcale nie jest sprawą prostą. Czym należy się w tym przypadku kierować? Co ma kluczowe znaczenie przy zakupie obrazu na ścianę? W dzisiejszym artykule przygotowaliśmy dla Ciebie praktyczne wskazówki – dzięki nim wybór odpowiednich dekoracji stanie się znacznie łatwiejszy.

Jak dobrać odpowiednie obrazy na ścianę?

Zacząć trzeba od tego, że obraz powinien budzić pozytywnie skojarzenia, poprawiać samopoczucie i przywoływać miłe wspomnienia. Idealnie też, gdy podkreśla osobowość i charakter gospodarza.

Oczywiście obrazy na ścianę wieszane w salonie czy sypialni powinny kolorystycznie i pod względem rozmiaru pasować do charakteru oraz stylistyki danego pomieszczenia. Nie mogą zlewać się z tłem, ale mocne kontrasty także nie zawsze są mile widziane.

Do wyboru są obrazy na ścianę w ramie i bez ramy. Rama to element, który oddziela obraz od ściany. Jednocześnie pełni funkcję dekoracyjną. Należy go dopasować kolorystycznie do pomieszczenia. Największą popularnością na rynku cieszą się ramy czarne – są w dużej mierze uniwersalne. Oprawione w nie obrazy znaleźć można np. w sklepie internetowym studioobrazow.pl.

Obrazy na ścianę – jak można je zaaranżować?

W przypadku obrazów na ścianę trzeba uważać, aby nie przesadzić z innymi dodatkami. Zbyt duża liczba dekoracji bywa przytłaczająca. Obrazu też nie powinien zasłaniać żaden mebel czy firanka.

Spore znaczenie ma wysokość, na której znajduje się obraz. Jest to szczególnie ważne w przypadku mniejszych obrazów. Powieszone za nisko lub za wysoko pozostają kompletnie niezauważone.

Kolorystycznie obraz powinien korespondować z wystrojem całego wnętrza. Małe obrazy na dużej ścianie mogą zginąć. Jednak nie sprawdzą się też na bardzo małej ścianie. W niewielkich pomieszczeniach najlepszym wyborem są proste, jasne obrazy na ścianę. W dużych wnętrzach można pozwolić sobie na znacznie więcej. Od wielu lat popularne są np. tryptyki.