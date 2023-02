Gotowanie na powietrzu – co będzie nam potrzebne?

Bez względu na to, czy relaksujesz się na działce rekreacyjnej, w ogrodzie przed domem, na biwaku w lesie, czy nad jeziorem, wypoczynek pod chmurką przynosi mnóstwo korzyści. Należą do nich zacieśnienie bliższych relacji z rodziną i przyjaciółmi, poprawa kondycji psychofizycznej, redukcja stresu, a także oderwanie się od problemów dnia codziennego. Jedną z form wypoczynku okazuje się wspólne biesiadowanie i trudno je sobie wyobrazić bez gotowania potraw na świeżym powietrzu. To właśnie ich przyrządzanie na dworze buduje niesamowity klimat i wprowadza niezwykłą atmosferę. Poniżej podpowiadamy, jakie akcesoria okazują się niezbędne, aby proces ich przygotowywania przyniósł mnóstwo satysfakcji.

Nie tylko grillowanie

Sposobów na przyrządzenie dań na świeżym powietrzu jest wiele. Można wspólnie zrobić kanapki i urządzić piknik. Wystarczy pieczywo, masło, wędliny, warzywa, sery, przyprawy oraz pojemniki do przechowywania żywności, tacki, noże, widelce, termosy na kawę lub herbatę. Natomiast jeśli chodzi o dania ciepłe, wówczas należy zaopatrzyć się w rozmaite akcesoria pozwalające na ich przygotowanie. Wspólne pieczenie kiełbasek lub szaszłyków grilla. Może to być morowany piec lub metalowy przenośny grill. Do niego potrzebne będą żaroodporne tace, naczynia, szpikulce, widelce, rękawice ochronne i oczywiście stół oraz ławki lub krzesła do siedzenia.

Osoby planujące ugorować zupę, bulion, leczo albo inną potrawę potrzebują specjalnego naczynia. Niezawodny okaże się wówczas kociołek żeliwny emaliowany pozwalający na przygotowanie wielu specjałów na wolnym ogniu. Ważne, aby był on solidny i wytrzymały na wysoką temperaturę. Takie naczynia można znaleźć w ofercie sklepu internetowego Radochy Gospochy. Tu między innymi kupisz garnek-kociołek z pokrywą oraz patelnia do grillowania w jednym zestawie.

Ponadto, jeżeli planujesz gotowanie w tego typu naczyniach pod chmurką, pamiętaj o tym, aby zaopatrzyć się w duże łyżki do mieszania, a także chochle do nalewania potraw płynnych. Niezbędne także okażą się miski, talerze i sztućce do jedzenia. Planując biesiadę na dworze, wybierz naczynia metalowe lub jednorazowe. Potrzebne będą Ci również ręczniki, serwetki, ścierki, deski do krojenia, pojemniki do mieszania składników, tarki, obieraczki, a także podpałki do robienia ognia.

Chcesz gotować na dworze, a dzieci biegają wokoło – co zrobić?

Osoby planujące częste przyrządzanie dań pod chmurką powinny zadbać, aby dzieci nie zbliżały się ani do gorącego kociołka żeliwnego, ani do grilla. Co zatem z nimi robić? Nastolatki mogą pomóc przygotować składniki, ale co z maluchami? Potrzebne są elementy ogrodnicze pozwalające zająć czymś najmłodszych. Piaskowca pełna piasku i zabawek to jeden z pomysłów i do tego czujny dorosły mający oko na pociechy.

Wszelkie kojce i trampoliny to rozwiązanie na chwilę. Pomocna okaże się ultra wygodna huśtawka ogrodowa kokon z miękkimi poduchami z możliwością regulacji wysokości. Na niej dzieci mogą nie tylko się bujać, ale także bawić się oraz czytać książki. Ten elegancki mebel może również posłużyć dorosłym jako miejsce do relaksu i wypoczynku w letnie wieczory.