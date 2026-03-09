Zabrzańska Karta Mieszkańca coraz popularniejsza. Już 15,5 tysiąca osób korzysta z programu

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 3:23 pm• Rozrywka, Ważne w mieście

Program Zabrzańskiej Karty Mieszkańca cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta. Do tej pory kartę odebrało już ponad 15 500 osób. To dowód na to, że inicjatywa oferująca zniżki oraz ułatwiony dostęp do usług kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych spotkała się z dużym odzewem wśród zabrzan.

Zabrzańska Karta Mieszkańca zyskuje popularność

Zabrzańska Karta Mieszkańca (ZKM) to program skierowany do osób mieszkających w Zabrzu, którego celem jest zwiększenie dostępności miejskich usług oraz wsparcie lokalnej społeczności. Coraz większa liczba użytkowników pokazuje, że mieszkańcy chętnie korzystają z możliwości, jakie daje karta.

Obecnie ponad 15,5 tysiąca zabrzan posiada już swoją kartę, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu programem. Dla wielu mieszkańców to nie tylko forma identyfikacji z miastem, ale przede wszystkim realne korzyści finansowe oraz łatwiejszy dostęp do różnych atrakcji.

Zniżki na kulturę, sport i rekreację

Jednym z głównych założeń programu jest umożliwienie mieszkańcom korzystania z różnego rodzaju zniżek i promocji oferowanych przez partnerów programu. Dzięki temu posiadacze karty mogą taniej korzystać z oferty kulturalnej, sportowej oraz rekreacyjnej dostępnej w mieście.

Zabrzańska Karta Mieszkańca ma także zachęcać do aktywnego spędzania czasu oraz częstszego korzystania z miejskich instytucji i obiektów sportowych. Program wspiera również lokalne firmy i instytucje, które dołączają do grona partnerów oferujących specjalne rabaty dla posiadaczy karty.

Program wspiera mieszkańców i lokalny biznes

Wprowadzenie Zabrzańskiej Karty Mieszkańca to także element budowania silnej więzi pomiędzy mieszkańcami a miastem. Dzięki programowi zabrzanie mogą w prosty sposób korzystać z preferencyjnych ofert przygotowanych przez partnerów, a lokalne przedsiębiorstwa zyskują nowych klientów.

Coraz więcej partnerów programu

Lista partnerów ZKM systematycznie się powiększa. Do programu dołączają zarówno miejskie instytucje kultury, obiekty sportowe, jak i prywatne firmy działające na terenie Zabrza. Dzięki temu oferta dostępnych zniżek jest coraz bardziej różnorodna.

Wśród dostępnych korzyści mogą znaleźć się m.in. rabaty na wydarzenia kulturalne, zajęcia sportowe, usługi rekreacyjne czy ofertę gastronomiczną. Takie rozwiązanie pozwala mieszkańcom oszczędzać, a jednocześnie zachęca do korzystania z lokalnej infrastruktury.

Jak zdobyć Zabrzańską Kartę Mieszkańca

Mieszkańcy Zabrza, którzy jeszcze nie posiadają swojej karty, mogą dołączyć do programu i skorzystać z dostępnych benefitów. Proces uzyskania Zabrzańskiej Karty Mieszkańca jest prosty i pozwala szybko stać się częścią programu.

Karta skierowana jest do osób mieszkających na terenie Zabrza, które chcą korzystać ze zniżek i specjalnych ofert przygotowanych przez partnerów programu.

Gdzie sprawdzić szczegóły programu

Szczegółowe informacje dotyczące zasad działania programu, listy partnerów oraz wysokości dostępnych zniżek można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Zabrzańskiej Karty Mieszkańca.

Pod adresem kartamieszkanca.miastozabrze.pl dostępna jest aktualna lista partnerów oraz pełny wykaz korzyści dla użytkowników programu.

Program, który integruje mieszkańców

Rosnąca liczba osób posiadających Zabrzańską Kartę Mieszkańca pokazuje, że inicjatywa odpowiada na realne potrzeby zabrzan. Program nie tylko oferuje zniżki, ale także zachęca do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta oraz korzystania z jego oferty kulturalnej i rekreacyjnej.

Władze miasta podkreślają, że rozwój programu oraz zwiększanie liczby partnerów to jeden z elementów budowania nowoczesnego miasta przyjaznego mieszkańcom.

Źródło: UM Zabrze

