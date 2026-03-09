Przedsiębiorcy i samorząd przy jednym stole. W Zabrzu odbyło się spotkanie Rady Przedsiębiorców

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 3:12 pm• Ważne w mieście

W Zabrzu odbyło się kolejne spotkanie Rady Przedsiębiorców przy Prezydencie Miasta. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli lokalnego biznesu oraz władz samorządowych i było okazją do rozmów o przyszłości gospodarczej miasta. Uczestnicy dyskutowali m.in. o promocji Zabrza, rozwoju centrum oraz budowaniu silnej marki miasta przyjaznego inwestorom i mieszkańcom.

Spotkanie Rady Przedsiębiorców w Zabrzu

Spotkanie Rady Przedsiębiorców przy Prezydencie Miasta odbyło się 4 marca 2026 roku i stanowiło ważny element dialogu pomiędzy samorządem a lokalnym środowiskiem biznesowym. Tego typu inicjatywy mają na celu wypracowanie wspólnych kierunków rozwoju gospodarczego oraz stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i pomysłów.

Wydarzenie otworzył Prezydent Zabrza Kamil Żbikowski, który podkreślił znaczenie partnerskiej współpracy z przedsiębiorcami. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, że rozwój miasta w dużej mierze zależy od aktywności lokalnego biznesu oraz wspólnych działań samorządu i przedsiębiorców.

Współpraca kluczem do rozwoju miasta

Prezydent zaznaczył, że budowanie silnej gospodarki miejskiej wymaga stałego dialogu oraz otwartości na pomysły płynące ze środowiska przedsiębiorców. Spotkania takie jak to pozwalają nie tylko omawiać bieżące wyzwania, ale także planować działania, które w przyszłości mogą przynieść realne korzyści dla mieszkańców oraz lokalnej gospodarki.

Restauracja Balaton gospodarzem wydarzenia

Tym razem gospodarzem spotkania była Restauracja Balaton, która stworzyła przestrzeń sprzyjającą otwartej i merytorycznej dyskusji. Kameralna atmosfera pozwoliła uczestnikom swobodnie wymieniać opinie oraz przedstawiać swoje pomysły dotyczące rozwoju miasta.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych branż działających w Zabrzu. Obecność przedsiębiorców z wielu sektorów gospodarki umożliwiła spojrzenie na wyzwania rozwojowe miasta z różnych perspektyw.

Otwartość na dialog i nowe pomysły

Podczas rozmów podkreślano, że współpraca samorządu z lokalnymi firmami jest jednym z fundamentów nowoczesnego zarządzania miastem. Tylko dzięki wspólnym działaniom możliwe jest skuteczne reagowanie na zmieniające się warunki gospodarcze oraz wykorzystywanie pojawiających się szans rozwojowych.

Najważniejsze tematy spotkania przedsiębiorców

W trakcie spotkania poruszono kilka kluczowych zagadnień dotyczących przyszłości Zabrza. Dyskusja koncentrowała się przede wszystkim na działaniach, które mogą wzmocnić gospodarczy i wizerunkowy potencjał miasta.

Promocja miasta poprzez wydarzenia biznesowe

Jednym z ważnych tematów była promocja Zabrza poprzez organizację eventów, konferencji i spotkań biznesowych. Tego typu wydarzenia mogą przyciągać inwestorów, partnerów biznesowych oraz osoby zainteresowane współpracą gospodarczą.

Rozwój sektora wydarzeń biznesowych może także pozytywnie wpłynąć na branżę hotelarską, gastronomiczną oraz turystyczną w mieście.

Ożywienie centrum Zabrza

Kolejnym istotnym zagadnieniem była kwestia rewitalizacji i ożywienia centrum miasta. Przedsiębiorcy podkreślali, że atrakcyjna przestrzeń miejska sprzyja rozwojowi lokalnych firm, handlu i usług.

Dyskusja dotyczyła także sposobów zwiększenia aktywności gospodarczej w centralnych częściach Zabrza oraz tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu nowych inicjatyw biznesowych.

Silna marka miasta przyjaznego inwestorom

W trakcie spotkania zwrócono również uwagę na potrzebę budowania silnej marki Zabrza jako miasta otwartego na inwestorów, przedsiębiorców, turystów i inicjatywy społeczne.

Uczestnicy zgodnie podkreślali, że pozytywny wizerunek miasta ma ogromne znaczenie w kontekście przyciągania nowych inwestycji oraz rozwijania współpracy gospodarczej.

Wspólne działania na rzecz rozwoju Zabrza

Głównym celem spotkania było wypracowanie realnych i możliwych do wdrożenia rozwiązań, które mogą przyczynić się do dalszego rozwoju gospodarczego miasta. Współpraca pomiędzy samorządem a środowiskiem przedsiębiorców została wskazana jako jeden z kluczowych elementów budowania nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się Zabrza.

Uczestnicy wydarzenia podkreślali, że regularne spotkania i dialog są niezbędne do skutecznego planowania działań rozwojowych. Wspólne inicjatywy mogą przyczynić się zarówno do wzrostu gospodarczego, jak i poprawy jakości życia mieszkańców.

Dialog biznesu i samorządu trwa

Organizatorzy spotkania podziękowali wszystkim uczestnikom za aktywny udział oraz zaangażowanie w dyskusję. Wymiana doświadczeń i pomysłów pokazuje, że lokalne środowisko biznesowe jest gotowe współpracować z władzami miasta w budowaniu nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni gospodarczej.

Takie inicjatywy stanowią ważny krok w kierunku dalszego wzmacniania potencjału gospodarczego Zabrza oraz budowania miasta otwartego na biznes, inwestycje i rozwój społeczny.

Źródło: UM Zabrze

