H&M to jedna z najbardziej rozpoznawalnych międzynarodowych marek odzieżowych, oferująca modę dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Mieszkańcy Zabrza i okolic mogą cieszyć się bogatą ofertą H&M w sklepie zlokalizowanym w Centrum Handlowym M1, gdzie znajdą najnowsze trendy w przystępnych cenach.

H&M w Zabrzu to idealne miejsce dla osób poszukujących modnych ubrań i akcesoriów w przystępnych cenach. Dogodna lokalizacja w Centrum Handlowym M1, szeroki asortyment oraz profesjonalna obsługa sprawiają, że zakupy stają się prawdziwą przyjemnością. Niezależnie od tego, czy szukasz casualowych stylizacji na co dzień, eleganckich kreacji na specjalne okazje czy ubrań dla dzieci, w H&M znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Zapraszamy do odwiedzenia sklepu i odkrycia najnowszych trendów w modzie.

H&M CH M1 Zabrze

CH M1 Zabrze

ul. Plutonowego R. Szkubacza 1

41-800 Zabrze, Polska

Telefon: 32 373 74 40

Moda dla każdego w sercu Zabrza

O marce H&M

H&M (Hennes & Mauritz) to szwedzka sieć sklepów odzieżowych, która od ponad 70 lat dostarcza klientom na całym świecie najnowsze trendy w modzie. Firma stawia na połączenie jakości, stylu i przystępnych cen, oferując szeroki asortyment ubrań i akcesoriów dla całej rodziny. H&M jest obecny w ponad 70 krajach, a jego misją jest uczynienie mody dostępnej dla każdego.

Oferta sklepu w Zabrzu

W sklepie H&M w Zabrzu klienci znajdą najnowsze kolekcje odzieży damskiej, męskiej, dziecięcej oraz akcesoriów i dodatków. Oferta obejmuje zarówno ubrania na co dzień, jak i eleganckie stylizacje na specjalne okazje. Marka regularnie wprowadza nowe kolekcje, które odzwierciedlają aktualne trendy ze światowych wybiegów mody.

Lokalizacja w Centrum Handlowym M1

Dogodne położenie i łatwy dojazd

Sklep H&M znajduje się w Centrum Handlowym M1 przy ulicy Plutonowego R. Szkubacza 1 w Zabrzu. Centrum M1 to jedno z największych i najpopularniejszych miejsc zakupowych w regionie, co zapewnia łatwy dojazd zarówno komunikacją miejską, jak i własnym samochodem. W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe, a dla zmotoryzowanych klientów dostępny jest obszerny, bezpłatny parking.

Udogodnienia dla klientów

Centrum Handlowe M1 oferuje wiele udogodnień, takich jak szerokie alejki, windy i podjazdy dla osób niepełnosprawnych oraz strefy wypoczynku. Na terenie centrum znajdują się również liczne restauracje i kawiarnie, gdzie można odpocząć po udanych zakupach.

Dlaczego warto odwiedzić H&M w Zabrzu?

Najnowsze trendy w przystępnych cenach

H&M słynie z oferowania modnych ubrań w atrakcyjnych cenach. Regularne kolekcje oraz limitowane edycje pozwalają klientom na ciągłe odświeżanie garderoby bez nadwyrężania budżetu. W sklepie w Zabrzu dostępne są również kolekcje ekologiczne, wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska.

Profesjonalna obsługa i komfort zakupów

Personel sklepu H&M w Zabrzu to zespół doświadczonych doradców, którzy chętnie pomogą w doborze odpowiednich stylizacji i rozmiarów. Przestronne wnętrze sklepu oraz nowoczesny wystrój zapewniają komfort podczas zakupów.

Promocje i programy lojalnościowe

H&M regularnie organizuje promocje i wyprzedaże, dzięki którym klienci mogą nabyć ulubione produkty w jeszcze korzystniejszych cenach. Ponadto marka oferuje program lojalnościowy H&M Member, który umożliwia zbieranie punktów za zakupy i korzystanie z dodatkowych rabatów oraz ekskluzywnych ofert.

Jak dojechać do H&M w Zabrzu?

Dojazd komunikacją miejską

Do Centrum Handlowego M1 kursuje kilka linii autobusowych obsługiwanych przez lokalnego przewoźnika. Przystanki autobusowe znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie centrum, co umożliwia łatwy dojazd z różnych części miasta i okolic.

Dojazd samochodem

Dla osób podróżujących samochodem centrum M1 jest łatwo dostępne dzięki bliskości głównych dróg. Centrum oferuje duży, bezpłatny parking, co zapewnia wygodne parkowanie nawet w godzinach szczytu.

O marce H&M

Historia i rozwój

Firma H&M została założona w 1947 roku w szwedzkim mieście Västerås przez Erlinga Perssona. Początkowo sklep oferował wyłącznie odzież damską pod nazwą Hennes (co po szwedzku oznacza „jej”). W 1968 roku, po przejęciu sklepu Mauritz Widforss, oferta została rozszerzona o odzież męską, a firma zmieniła nazwę na Hennes & Mauritz, czyli H&M.

Misja i wartości

H&M dąży do tworzenia zrównoważonej mody, dostępnej dla każdego. Firma angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska, takie jak wykorzystywanie materiałów pochodzących z recyklingu i promowanie gospodarki obiegu zamkniętego. H&M stawia również na etyczne warunki pracy w całym łańcuchu dostaw.

Godziny otwarcia i kontakt

Sklep H&M w Zabrzu jest otwarty w godzinach funkcjonowania Centrum Handlowego M1:

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Sobota: 9:00 – 21:00

Niedziela handlowa: 10:00 – 20:00

Kontakt:

Telefon: 32 373 74 40

