Empik to jedna z najbardziej rozpoznawalnych sieci sklepów w Polsce, oferująca szeroki asortyment książek, muzyki, filmów, gier oraz artykułów kreatywnych. Mieszkańcy Zabrza i okolic mogą odwiedzić salon Empik zlokalizowany w Centrum Handlowym M1, gdzie czeka na nich bogata oferta produktów oraz liczne atrakcje.

Salon Empik w Zabrzu to miejsce, które warto odwiedzić podczas wizyty w Centrum Handlowym M1. Bogata oferta książek, muzyki, filmów, gier i artykułów kreatywnych sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Dogodna lokalizacja, łatwy dojazd oraz liczne udogodnienia dla klientów czynią zakupy w Empik przyjemnym doświadczeniem. Zapraszamy do odwiedzenia salonu i odkrycia świata pełnego inspiracji.

Empik w M1 Zabrze

M1 Centrum Handlowe

ul. Plutonowego R. Szkubacza 1

41-800 Zabrze

Telefon: 605-110-651 / 022 462-72-50

Godziny otwarcia Centrum:

Poniedziałek – Sobota: 9:00-21:00

Niedziela: 10:00-20:00

Bogata oferta Empik w Zabrzu

Książki dla każdego czytelnika

Empik w Zabrzu to prawdziwy raj dla miłośników literatury. W ofercie sklepu znajdują się tysiące tytułów z różnych gatunków: od powieści obyczajowych, przez kryminały i thrillery, po literaturę faktu i książki dla dzieci. Regularnie organizowane są promocje i wyprzedaże, dzięki którym można nabyć ulubione tytuły w atrakcyjnych cenach.

Muzyka i filmy

Salon Empik oferuje również szeroki wybór płyt CD i winylowych z muzyką różnych gatunków oraz bogatą kolekcję filmów na DVD i Blu-ray. Fani kina i muzyki znajdą tu zarówno najnowsze premiery, jak i klasyczne wydania.

Gry i akcesoria gamingowe

Dla miłośników gier wideo Empik przygotował bogatą ofertę tytułów na różne platformy: PlayStation, Xbox, Nintendo oraz PC. Dostępne są również akcesoria dla graczy, takie jak kontrolery, słuchawki czy figurki kolekcjonerskie.

Artykuły kreatywne i papiernicze

Empik to także miejsce dla osób ceniących kreatywność. W sklepie można znaleźć szeroki asortyment materiałów plastycznych, artykułów do scrapbookingu, a także akcesoria do rękodzieła. Dodatkowo dostępne są artykuły papiernicze, takie jak zeszyty, notesy, kalendarze i wiele innych.

Lokalizacja w Centrum Handlowym M1

Dogodne położenie i łatwy dojazd

Salon Empik znajduje się w Centrum Handlowym M1 przy ulicy Plutonowego R. Szkubacza 1 w Zabrzu. Centrum M1 jest jednym z największych obiektów handlowych w regionie, co sprawia, że dojazd do niego jest prosty i wygodny zarówno dla osób korzystających z komunikacji miejskiej, jak i podróżujących samochodem.

Udogodnienia dla klientów

Centrum Handlowe M1 oferuje wiele udogodnień dla odwiedzających. Duży, bezpłatny parking pozwala na komfortowe zaparkowanie samochodu. Na terenie centrum znajdują się również liczne restauracje, kawiarnie oraz strefy relaksu, co umożliwia spędzenie czasu w miłej atmosferze po udanych zakupach.

Jak dojechać do Empik w Zabrzu?

Dojazd komunikacją miejską

Do Centrum Handlowego M1 kursuje kilka linii autobusowych obsługiwanych przez MZK Zabrze. Przystanki znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie centrum, co ułatwia dojazd z różnych części miasta oraz okolicznych miejscowości. Aktualne rozkłady jazdy warto sprawdzić na stronie przewoźnika.

Dojazd samochodem

Centrum M1 położone jest w pobliżu głównych arterii komunikacyjnych Zabrza, co umożliwia łatwy dojazd z różnych kierunków. Wystarczy kierować się znakami wskazującymi drogę do centrum handlowego. Obszerny parking gwarantuje miejsce dla każdego kierowcy.

Wydarzenia i atrakcje w Empik Zabrze

Spotkania autorskie i warsztaty

Empik w Zabrzu regularnie organizuje różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, takie jak spotkania z autorami książek, muzykami czy artystami. To doskonała okazja, by osobiście poznać ulubionego twórcę, zdobyć autograf czy wziąć udział w inspirujących warsztatach.

Promocje i program lojalnościowy

Klienci Empik mogą korzystać z atrakcyjnych promocji oraz programów lojalnościowych, takich jak Empik Premium. Dzięki temu zyskują dostęp do specjalnych ofert, rabatów oraz darmowej dostawy przy zakupach online.

O marce Empik

Historia i rozwój

Empik to marka z ponad 70-letnią tradycją, będąca jednym z największych dystrybutorów kultury i rozrywki w Polsce. Początki firmy sięgają 1948 roku, kiedy to powstał Klub Międzynarodowej Prasy i Książki. Dziś Empik posiada ponad 300 salonów w całej Polsce, oferując szeroki asortyment produktów oraz angażując się w promocję kultury.

Misja i wartości

Celem Empik jest inspirowanie i wspieranie pasji swoich klientów poprzez dostarczanie im dostępu do szerokiej gamy produktów kulturalnych i rozrywkowych. Firma stawia na innowacyjność, rozwój oraz bliski kontakt z klientami, organizując liczne wydarzenia i angażując się w projekty społeczne.

Dlaczego warto odwiedzić Empik w Zabrzu?

Kompleksowa oferta w jednym miejscu

Empik w Zabrzu to miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie – niezależnie od wieku czy zainteresowań. Szeroka oferta produktów pozwala na kompleksowe zakupy w jednym miejscu, co jest dużym udogodnieniem dla klientów.

Profesjonalna obsługa

Personel salonu Empik to zespół pasjonatów, którzy chętnie doradzą w wyborze odpowiednich produktów. Dzięki ich wiedzy i zaangażowaniu zakupy stają się przyjemnością, a klienci mogą liczyć na fachową pomoc.

Atrakcyjne promocje i nowości

Empik regularnie wprowadza do swojej oferty nowości wydawnicze oraz organizuje atrakcyjne promocje i wyprzedaże. To doskonała okazja, by nabyć ulubione produkty w korzystnych cenach i być na bieżąco z najnowszymi trendami.

