Innowacyjne zastosowania paździerzy konopnych w nowoczesnym rolnictwie

Napisane przez mikolajczarnecki• 7:04 pm• Ciekawostki

Konopie zaliczają się do roślin o wyjątkowo różnorodnym zastosowaniu. Mają na tle innych roślin unikatowe właściwości, przez co budzą zainteresowanie w wielu sektorach gospodarki. Produkowane z nich paździerze konopne wykorzystuje się m.in. w rolnictwie.

Paździerze konopne to nic innego jak rozdrobniona słoma konopna, czyli zdrewniała część łodygi konopi. Do niedawna spoglądano na tę część rośliny jako na odpad, ale z czasem okazało się, że ma cechy, które warto wykorzystać. W ten sposób uzyskano całkowicie naturalny, ekologiczny i biodegradowalny produkt często stanowiący dobrą alternatywę dla preparatów chemicznych. W przypadku rolnictwa docenia się takie właściwości jak wysoką odporność na pleśń i szkodniki, dobre właściwości izolacyjne, wysoką chłonność wody. Gdzie w związku z tym można je wykorzystać?

Paździerze konopne wspierające uprawy

Jednym z elementarnych zastosowań paździerzy konopnych jest ściółkowanie. Doskonale zatrzymują wodę w ziemi, więc można zredukować częstotliwość podlewania. Powstaje też bariera, która skutecznie utrudnia wzrost chwastów. Ponieważ paździerze konopne są biodegradowalne, z czasem się rozkładają, ubogacają glebę w składniki odżywcze, a tym samym poprawiają jej jakość i żyzność.

Z tego samego powodu warto je też wykorzystać do kompostowania. Kompost z dodatkiem paździerzy będzie mieć lepszy skład. Innym powodem, dla którego warto się nimi zainteresować, jest chęć uporania się ze ślimakami. W przeciwieństwie do innych naturalnych metod tutaj efektywność jest na wyjątkowo wysokim poziomie. Aby zniechęcić ślimaki do zbliżania się do roślin, wokół nich wystarczy rozsypać paździerze konopne. Struktura powstałej w ten sposób warstwy będzie dla nich nieprzyjemna i będą jej unikać.

Zastosowanie paździerzy konopnych w hodowli zwierząt

Wymienione wyżej walory paździerzy konopnych docenią też osoby hodujące bydło lub konie, które chcą, by zwierzęta miały zapewnione lepsze warunki. Odporność na pleśń i duża chłonność zachęcają do sięgnięcia po nie jako ściółkę dla zwierząt. Jest to bezpieczna alternatywa dla innych materiałów. Niektórzy dodają paździerze konopne do paszy, aby zwiększyć podaż błonnika.

Idealny materiał na biomasę

Paździerze konopne mają również potencjał, by być traktowane jako materiał do produkcji biomasy. Jak przekonują specjaliści, ich spalanie wiąże się z wygenerowaniem większej ilości energii niż spalanie drewna.

Przyszłość paździerzy konopnych w rolnictwie

Już teraz coraz więcej rolników i osób mających własne ogrody interesuje się tematem konopi i tym, jakie wiążą się z nimi korzyści. Jednak w dalszym ciągu odkrywane są nowe właściwości i potencjalne zastosowania. Naukowcy pracują nad takimi innowacjami jak biokompozyty z paździerzy konopnych, biopaliwa czy materiały budowlane. Ponieważ konopie doskonale wpisują się w koncepcję zrównoważonego rozwoju, są tanie, bezpieczne a przy tym unikatowe na tle innych surowców, nadal będą przedmiotem zainteresowania badaczy i inżynierów. Możemy się więc spodziewać, że niebawem będą stosowane jeszcze szerzej niż obecnie.

