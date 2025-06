Jak samodzielnie wykonać audyt SEO dla swojej strony firmowej?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 3:48 pm• Ciekawostki

Pozycjonowanie strony w Google to temat, który prędzej czy później dotyczy każdego właściciela witryny – czy to bloga, sklepu online, czy strony firmowej. Jeśli chcesz, by Twoja strona przyciągała użytkowników, musi być widoczna w wyszukiwarce. Aby jednak wiedzieć, co działa, a co wymaga poprawy, warto regularnie przeprowadzać audyt SEO. I dobra wiadomość: nie musisz być ekspertem, by zrobić to samodzielnie. W tym artykule pokażemy Ci krok po kroku, jak przeprowadzić audyt SEO swojej strony przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi i prostych metod analizy.

Jakie narzędzia warto przygotować?

Zanim zaczniesz, zaopatrz się w kilka podstawowych narzędzi, które pomogą Ci zrozumieć kondycję Twojej strony. W większości są darmowe albo mają ograniczoną wersję bez opłat – wystarczającą na początek.

Najważniejsze z nich to:

Google Search Console – umożliwia monitorowanie indeksacji strony, błędów technicznych i skuteczności w wynikach wyszukiwania.

– umożliwia monitorowanie indeksacji strony, błędów technicznych i skuteczności w wynikach wyszukiwania. Google Analytics – dostarcza informacji o ruchu na stronie, źródłach odwiedzin i zachowaniu użytkowników.

– dostarcza informacji o ruchu na stronie, źródłach odwiedzin i zachowaniu użytkowników. Screaming Frog SEO Spider – narzędzie do analizy technicznej strony (do 500 adresów URL w wersji darmowej).

– narzędzie do analizy technicznej strony (do 500 adresów URL w wersji darmowej). PageSpeed Insights – pokazuje, jak szybko ładuje się strona i jakie elementy ją spowalniają.

– pokazuje, jak szybko ładuje się strona i jakie elementy ją spowalniają. Ubersuggest / Ahrefs (wersja trial) / Semrush – przydatne przy analizie słów kluczowych, konkurencji i profilu linków.

– przydatne przy analizie słów kluczowych, konkurencji i profilu linków. Yoast SEO – wtyczka do WordPressa, która pomaga optymalizować treści zgodnie z zasadami SEO.

Audyt techniczny – zadbaj o fundamenty

Każdy audyt SEO powinien rozpocząć się od analizy technicznej strony. Chodzi tu o sprawdzenie, czy wszystko działa tak, jak powinno „pod maską”. Sprawdź, czy Twoja strona korzysta z certyfikatu SSL (czyli ma adres zaczynający się od „https”) – to dziś standard, który wpływa na wiarygodność witryny w oczach Google.

Kolejna ważna kwestia to spójność adresu URL. Twoja witryna powinna być dostępna tylko w jednej wersji – np. https://www.twojastrona.pl lub https://twojastrona.pl – a wszystkie pozostałe wersje (http, z www i bez www) powinny być automatycznie przekierowywane (301) do tej właściwej. Dzięki temu unikniesz problemów z duplikacją treści i zapewnisz spójność indeksowania przez Google. W praktyce chodzi o to, aby niezależnie od tego, czy użytkownik wpisze „twojastrona.pl” czy „www.twojastrona.pl”, zawsze trafiał pod ten sam, jednolity adres.

Zadbaj o responsywność, czyli dopasowanie strony do różnych urządzeń, zwłaszcza mobilnych. Google stawia strony mobilne na pierwszym miejscu, więc to absolutna podstawa. Następnie przetestuj szybkość ładowania – PageSpeed Insights wskaże Ci konkretne elementy do poprawy.

W Google Search Console sprawdź, czy wszystkie podstrony są prawidłowo indeksowane, czy nie pojawiają się błędy 404 oraz czy Twoja mapa witryny została poprawnie przesłana. Warto również przeanalizować plik robots.txt – powinien umożliwiać Google dostęp do wszystkich istotnych zasobów.

Treść – jakość i struktura mają znaczenie

Treść to jeden z najważniejszych elementów SEO. Oceniając ją, zadaj sobie kilka prostych pytań: Czy moje treści są unikalne? Czy odpowiadają na pytania użytkowników? Czy zawierają słowa kluczowe w naturalny sposób?

Zadbaj o logiczną strukturę nagłówków – każdy tekst powinien mieć jeden nagłówek H1 (tytuł), a następnie sekcje oznaczone jako H2, H3 itd. Upewnij się, że każda podstrona zawiera dobrze sformułowany meta tytuł oraz meta opis – to właśnie te elementy widzi użytkownik w wynikach wyszukiwania.

Słowa kluczowe – czy wiesz, na co chcesz być widoczny?

Słowa kluczowe to podstawa skutecznego SEO. Audyt w tym zakresie powinien zacząć się od pytania: na jakie frazy chcesz być widoczny w Google? Jeśli nie masz jeszcze sprecyzowanej listy, skorzystaj z takich narzędzi jak Ubersuggest lub Semrush, które pokażą Ci nie tylko popularność konkretnych fraz, ale także to, na jakie słowa pozycjonuje się Twoja konkurencja.

Google Search Console może również wskazać, na jakie zapytania Twoja strona już się wyświetla – być może znajdziesz tam potencjał, którego wcześniej nie dostrzegałeś. Na podstawie tych danych warto zaktualizować treści i zoptymalizować je pod kątem lepszych, bardziej dopasowanych słów kluczowych.

Linki – jak Twoja strona łączy się z resztą internetu?

W ramach audytu SEO należy również zwrócić uwagę na strukturę linków. Linkowanie wewnętrzne, czyli odnośniki między podstronami w obrębie Twojej strony, pomaga Google zrozumieć jej strukturę i hierarchię. Użytkownikom ułatwia z kolei poruszanie się po witrynie.

Nie mniej ważne są linki zewnętrzne – czyli odnośniki prowadzące do Twojej strony z innych witryn. Ich jakość ma ogromny wpływ na Twoją pozycję w wyszukiwarce. Dzięki narzędziom takim jak Ahrefs możesz sprawdzić, kto i w jakim kontekście linkuje do Twojej witryny. Upewnij się też, że nie masz uszkodzonych linków – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych – które mogą obniżać wartość SEO.

Użyteczność i doświadczenie użytkownika (UX)

Na koniec warto spojrzeć na stronę oczami użytkownika. Czy nawigacja jest intuicyjna? Czy łatwo znaleźć najważniejsze informacje? Czy treści są czytelne, a całość działa dobrze na urządzeniach mobilnych?

Google coraz bardziej bierze pod uwagę tzw. sygnały UX – jak długo użytkownicy zostają na stronie, czy wchodzą w interakcje, czy od razu ją opuszczają. Wysoki współczynnik odrzuceń może być sygnałem, że coś poszło nie tak – może użytkownik nie znalazł tego, czego szukał, a może strona ładowała się zbyt długo.

Podsumowanie

Zrobienie samodzielnego audytu SEO nie wymaga specjalistycznej wiedzy, a jedynie chęci, podstawowych narzędzi i trochę czasu. Skupiając się na technicznym działaniu strony, jakości treści, odpowiednim doborze słów kluczowych, linkach oraz doświadczeniu użytkownika, jesteś w stanie znacząco poprawić widoczność swojej witryny.

Traktuj audyt nie jako jednorazową akcję, ale jako regularny przegląd kondycji strony. SEO to proces – ale jeśli go dobrze zaplanujesz i wdrożysz zmiany krok po kroku, z czasem zobaczysz efekty w postaci lepszych pozycji w Google i większego ruchu.

Visited 11 times, 2 visit(s) today