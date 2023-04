Jak sprawić, aby dom wyglądał ekskluzywnie?

Urządzanie mieszkania nie należy do łatwych zadań, jeśli robimy to samodzielnie. Tym bardziej nie będzie to proste, gdy chcemy nadać wnętrzu ekskluzywny charakter. Czy jedynym rozwiązaniem będzie zakup drogiego wyposażenia? Pragniemy mieszkać w pięknym otoczeniu, zaaranżowanym w dobrym guście. Nie brakuje ludzi, którzy chcą, aby ich salon czy pozostałe pomieszczenia prezentowały się luksusowo. Aby budziły uznanie w oczach odwiedzających ich gości. W jaki sposób można zmienić wystrój, aby wyglądał „drogo”? Czy istnieją jakieś sprytne triki, którymi można się posłużyć?

Jak zaaranżować salon w ekskluzywnym stylu?

Najprostszą metodą urządzenia domu bądź mieszkania tak, aby sprawiał wrażenie luksusowego, jest zapełnienie go kosztownymi przedmiotami. Nie każdy jednak może sobie na to pozwolić. Na szczęście istnieją sposoby, dzięki którym nawet przy ograniczonym budżecie wnętrze będzie mieć ekskluzywny design. Na początek można wprowadzić do niego kolory kojarzące się z elegancją – a przez to z luksusem. Do takiej palety barw zalicza się np. czerń. Wystarczy pokryć nią jedną ze ścian, aby całość nabrała zupełnie innego charakteru. Sprawdzi się nawet w niewielkim salonie, zwłaszcza gdy zadbamy o optyczne powiększenie pomieszczenia np. lustrami.

Następna propozycja to połyskujące akcenty takie jak lampy ze złotymi kloszami oraz wspomniane lustra. Warto wybrać modele z błyszczącymi ramami (np. z chromowanej stali). Ważne, aby trzymać się jednego określonego stylu, inaczej łatwo popaść w przesadę. Zamiast uzyskać efekt luksusu, otrzymamy wrażenie chaosu lub, co gorsza, kiczu.

Jakie meble wyglądają ekskluzywnie?

Migoczące dodatki pięknie rozświetlają pokój, ale i tak najważniejsze będzie wyposażenie. Jeżeli zależy nam na luksusowym wystroju, najlepiej postawić na trend glamour. Typowe dla niego akcenty to pikowania, połysk dekoracji, a także masywne konstrukcje foteli czy kanap.

Współcześnie bez najmniejszego trudu znajdziemy w sklepach zaprojektowane w tym stylu ekskluzywne meble wypoczynkowe do salonu. Może być to zestaw złożony z sofy w stylu chesterfield oraz pasujące do niej fotele. Taki komplet potrzebuje jedynie solidnego stolika kawowego oraz puszystego dywanu. Nic więcej nie trzeba – mamy już wszystko, co niezbędne do wypoczynku.

O czym pamiętać przy urządzaniu wnętrza?

Osoby zdecydowane na urządzenie salonu tak, aby wzbudzał podziw u każdego, kto zawita w gości, powinny dobrze wybrać producenta wyposażenia. Nie chodzi tylko o to, aby narożnik czy fotel wyglądał drogo, lecz aby wyróżniała go wysoka klasa wykonania. Renomowana marka zadba o najwyższą jakość materiałów, dzięki czemu sofa, pufy etc. będą długo prezentowały się estetycznie. Nie zaszkodzi im nawet intensywne użytkowanie. Inwestycja w ekskluzywne meble gabinetowe ze sprawdzonego sklepu to rozsądne rozwiązanie. Warto zwrócić uwagę na przedsiębiorstwa działające na rynku od lat, takie jak np. firma Chesterfield Meble. Wytwarza eleganckie wyposażenie, które zaskarbiło sobie sympatię rzeszy użytkowników.

Podsumowując, jeśli chcemy mieć ekskluzywne wnętrza, postawmy na ładne lustra, migoczące dodatki, a przede wszystkim na solidne meble z pikowaniami. To będzie strzał w dziesiątkę!