Jak zaplanować idealną trasę wędrówki górskiej?

Aktywne spędzanie czasu cieszy się coraz większą popularnością wśród podróżników na całym świecie. Planujesz wypoczynek w górach? Chcesz rozpocząć przygodę z trekkingiem? Zanim wyruszysz w podróż, pamiętaj o przygotowaniach. W dzisiejszym artykule podpowiemy, o co należy zadbać podczas planowania trekkingu oraz co warto zabrać w góry.

Jak zaplanować trasę wycieczki?

Pierwszym etapem przygotowań powinno być dokładne zaplanowanie trasy wycieczki. Pamiętaj o tym, aby nie podróżować w pojedynkę. Warto zorganizować wyprawę z przyjaciółmi lub rodziną. Jeśli nie masz takiej możliwości, skontaktuj się z grupami podróżników, do której będziesz mógł dołączyć. Towarzystwo stanie się niezbędnym wsparciem w przypadku nieprzewidzianego zdarzenia.

W czasie wyboru trasy weź pod uwagę trudność i długość trasy. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z trekkingiem, wybierz proste szlaki dla mniej zaawansowanych. Ciekawą trasę dla początkujących znajdziesz m.in. w Dolinie Kościeliskiej oraz Bieszczadach. Podczas planowania uwzględnij godzinę rozpoczęcia i zakończenia. Pamiętaj o tym, aby nie wędrować po zmroku. O godzinie powrotu poinformuj także najbliższych, którzy będą mogli zawiadomić służby ratunkowe, jeśli nie wrócisz na czas.

Jakie buty sprawdzą się w górach?

Jednym z najważniejszych elementów wyposażenia pozostają buty do wspinaczki. Odpowiednio dopasowane obuwie trekkingowe stanowi największą gwarancję bezpieczeństwa na szlaku. Podczas zakupów powinieneś uwzględnić poziom trudności trasy, pogodę oraz osobiste preferencję. Zimą sięgnij po buty z wyższą cholewką, która stanie się dodatkowym sposobem na stabilizację stawu skokowego. Co więcej, optymalnie ochroni przed zimnem oraz zmniejszy ryzyko nasypania śniegu do wnętrza butów.

Latem możesz zdecydować się na zakup niskich butów trekkingowych damskich i męskich. Mogą posiadać mniej agresywny bieżnik niż modele zimowe. Postaw jednak na te z grubą i gumową podeszwą, która zapewni komfort poruszania się oraz zmniejszy ryzyko upadku się na śliskiej powierzchni. Jeśli dopiero rozpoczynasz górską przygodę, postaw na buty z wszechstronnym bieżnikiem, który sprawdzi się zarówno na podejściach, jak i podczas schodzenia. Weź pod uwagę także parametry przepuszczalności gazów. Latem możesz sięgnąć po buty trekkingowe męskie bez membrany, które zapewnią lepszą cyrkulację powietrza.

Co należy zabrać w góry?

Pakowanie plecaka rozpocznij od schowania dokumentów oraz rzeczy osobistych. Pamiętaj o naładowanym telefonie komórkowym, numerach alarmowych oraz powerbanku. Warto zabrać również papierową mapę oraz wydrukowaną trasę wycieczki razem z najważniejszymi informacjami. W ten sposób uchronisz się przed zgubieniem w przypadku uszkodzenia telefonu. W wyposażeniu sprawdzi się także latarka oraz nóż wielofunkcyjny.

W plecaku żadnego podróżnika nie może zabraknąć przy tym apteczki, w której umieścisz opatrunki, preparat do dezynfekcji ran, podstawowe leki, chustę trójkątną oraz rękawiczki jednorazowe. Zabierz również odpowiednią ilość wody oraz przekąski. Zadbaj jednocześnie o zabranie potrzebnej odzieży, którą dopasujesz do warunków atmosferycznych. W górach często dochodzi do załamań pogody. Warto zabrać ze sobą czapkę, kurtkę przeciwdeszczową oraz okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV. Latem i zimą zadbaj dodatkowo o ochronę przeciwsłoneczną twarzy i ciała.

