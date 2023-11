Kitchen helper – czym jest i jakie ma zalety? Wyjaśniamy!

Napisane przez mikolajczarnecki• 1:43 am• Ciekawostki

Dzieci uwielbiają spędzać czas z dorosłymi. Zwykle towarzyszą im podczas wykonywania domowych czynności i uczą się poprzez naśladowanie. Nie od dziś wiadomo, że jednym z ulubionych zajęć maluchów jest wspólne gotowanie z opiekunami. Aby zapewnić najmłodszym bezpieczeństwo w kuchni, warto wyposażyć się w kitchen helper. Do czego służy ten mebel? Z czego wynika jego fenomen? Czytaj dalej – odpowiedzi czekają na Ciebie w poniższym artykule!

Czym jest kitchen helper?

Kitchen helper to nowoczesny pomocnik kuchenny umożliwiający dziecku uczestnictwo w wielu czynnościach, które dorośli zwykle wykonują w kuchni. Jego prosta konstrukcja pomaga dziecku dosięgnąć do blatu, dzięki czemu może aktywnie uczestniczyć w procesie przygotowania jedzenia. Może nie tylko uważnie obserwować ruchy rodzica, ale także samodzielnie wykonywać proste zadania. Dzieci najszybciej i najskuteczniej uczą się poprzez naśladowanie, dlatego warto dać im narzędzia, które ułatwią im zdobywanie nowych umiejętności. Odpowiednio dopasowany do potrzeb kitchen helper daje maluchowi możliwość obserwowania opiekunów w kuchni, ale nie tylko. Jest też gwarancją jego bezpieczeństwa.

Dlaczego warto zainwestować w kitchen helper?

Kitchen helper to wszechstronny mebel. Oferuje dziecku stabilne podłoże, a zarazem jest rozwiązaniem, dzięki któremu rodzic ma zawsze wolne ręce. Nie musi bowiem trzymać na nich maluszka. Nowoczesny pomocnik kuchenny uczy dziecko samodzielności i współpracy podczas wykonywania kuchennych czynności. W ich trakcie maluch ćwiczy precyzję ruchów, usprawniając swoją motorykę. Praca w kuchni jest też cenną lekcją cierpliwości. Niezależnie od tego, czy dziecko współpracuje z rodzicem podczas dekorowania ciasteczek, czy przygotowywania prostych kanapek, rozwija również swoją wyobraźnię.

Naśladowanie opiekunów w kuchni to świetna zabawa nie tylko dla małych, ale także dla nieco większych dzieci. Dla starszaków odmierzanie składników to okazja do szlifowania umiejętności z matematyki. Podczas różnych reakcji kuchennych mogą też zrozumieć proste procesy chemiczne.

Najlepsze kitchen helpery – gdzie można je kupić?

Zabawa w kuchni musi być przede wszystkim bezpieczna dla dziecka. Właśnie dlatego warto wybrać solidnie przetestowany kitchen helper, wykonany z atestowanych materiałów. Takie produkty oferuje np. tupti.wood. To polski producent mebli i pomocy Montessori dla dzieci, wykorzystujący do produkcji solidne płyty laminowane, w pełni bezpieczne dla małych użytkowników. Znajdziesz je w specjalnie stworzonej kategorii: https://tuptiwood.pl/kitchen-helpery. Podesty kuchenne dostępne są tam w wielu odsłonach. Na uwagę zasługuje też estetyka mebli. Neutralne barwy doskonale prezentują się w wielu kuchennych aranżacjach. Wielofunkcyjność i nieszablonowy design, które oferują kitchen helpery, sprawiają, że nie powinno ich zabraknąć w Twojej kuchni!

