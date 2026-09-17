Nie trzeba być w formie, żeby zacząć. Studio Czułość otworzyło się w Katowicach

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 6:00 pm• Ciekawostki

Powrót do aktywności często odkładamy do momentu, gdy będziemy mieć więcej czasu, lepszą kondycję albo mniej obowiązków. Pierwsze zajęcia potrafią onieśmielać, szczególnie po kilku latach bez regularnego ruchu. W Katowicach pojawiło się nowe miejsce dla osób, które chcą zrobić ten pierwszy krok w spokojnej atmosferze. Studio Czułość przy ul. Chorzowskiej 111 oficjalnie otworzyło się 5 września.

Za nazwą studia stoi podejście, w którym jest miejsce na pytania, naukę i własne tempo. Podczas otwarcia uczestnicy mogli poznać przestrzeń oraz spróbować ćwiczeń. W kameralnej grupie osób początkujących trening rozpoczął się od oddechu przeponowego. Prowadząca zajęcia Justyna pytała o odczucia uczestników i uważnie słuchała odpowiedzi.

Pierwsze zajęcia bez presji wyniku

Dla osoby wracającej do ruchu ważne bywają rzeczy, których nie widać w opisie treningu: czy można poprosić o ponowne pokazanie ćwiczenia, zrobić przerwę, powiedzieć, że czegoś się nie rozumie. To właśnie te drobne doświadczenia mogą decydować o chęci przyjścia na kolejne zajęcia.

„Chcemy, żeby osoba, która przekracza próg studia, wiedziała, że może zacząć od miejsca, w którym jest dzisiaj. Nie musi wcześniej poprawiać kondycji ani znać nazw ćwiczeń. Jest tu przestrzeń, żeby zapytać, nauczyć się i stopniowo oswoić z ruchem” — mówi Dajana Szklarz-Szendzielorz ze Studia Czułość.

Przy wyborze zajęć warto więc zapytać, czy grupa jest przeznaczona dla początkujących i jak wygląda pierwsze spotkanie. Pomocne jest również wcześniejsze poinformowanie prowadzącej o dłuższej przerwie w aktywności oraz ewentualnych ograniczeniach. Dzięki temu oczekiwania po obu stronach są jasne jeszcze przed rozpoczęciem treningu.

Codzienna samodzielność nadaje sprawności znaczenie

Ruch łatwo kojarzyć przede wszystkim z wyglądem i sportowymi wynikami. Jego znaczenie staje się jednak szczególnie wyraźne przy zwykłych czynnościach: wstawaniu z łóżka, ubieraniu się, wychodzeniu po zakupy czy pokonywaniu schodów.

Tę perspektywę dobrze zna Visamed, firma zajmująca się wynajmem sprzętu rehabilitacyjnego i wspierająca organizację opieki domowej nad osobami z ograniczoną mobilnością.

„Kiedy rodzina organizuje opiekę nad bliską osobą, rozmowa o sprawności staje się bardzo konkretna. Ważne jest to, czy można samodzielnie wstać, zmienić pozycję albo przejść kilka kroków. Z naszej perspektywy codzienna samodzielność ma ogromną wartość. Warto o niej pamiętać również wtedy, gdy poruszanie się nie sprawia nam trudności” — mówi Wojciech Walczak, przedstawiciel Visamed .

Potrzeby osoby korzystającej ze sprzętu rehabilitacyjnego i uczestnika zajęć pilates mogą być zupełnie różne. Wspólnym punktem pozostaje jednak uważność na aktualne możliwości człowieka. Powrót po chorobie czy urazie wymaga indywidualnego podejścia, a zajęcia grupowe nie zastępują zaleconej rehabilitacji.

Miejsce, do którego łatwo wrócić

Przy planowaniu regularnej aktywności znaczenie ma także codzienna logistyka. Nawet interesujące zajęcia trudno utrzymać w grafiku, jeśli każda wizyta wymaga skomplikowanego dojazdu.

Studio Czułość w Katowicach mieści się przy ul. Chorzowskiej 111, na pierwszym piętrze, w lokalach 6–7, tuż przy Silesia City Center. Z centrum handlowego można dojść pieszo w kilka chwil, a pod budynkiem dostępny jest bezpłatny parking. Przestronne wnętrze z widokiem na miasto i park tworzy otoczenie, w którym można na moment oderwać się od codziennych obowiązków.

„Zależy nam, żeby uczestnicy chcieli do nas wracać i mogli znaleźć dla zajęć miejsce w swoim tygodniu. Pierwszy trening służy także poznaniu siebie nawzajem. Można zobaczyć studio, porozmawiać z prowadzącą i sprawdzić, jak czujemy się w tej formie ruchu” — dodaje Dajana Szklarz-Szendzielorz.

Osobom rozważającym pierwszą wizytę pozostaje prosty krok: sprawdzić ofertę studia i zapytać o zajęcia odpowiednie na początek. Nie trzeba czekać, aż poczuje się gotowość do każdego ćwiczenia.

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