Outsourcing vs. In-house – Która droga jest najlepsza dla Twojego biznesu?

W dzisiejszej erze cyfrowej każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że osiągnięcie sukcesu handlowego zależy od dotarcia do jak największej liczby klientów. W świecie online, gdzie komunikacja sięga praktycznie każdego zakątka globu, możliwości dotarcia do potencjalnych odbiorców są bezprecedensowe. Sektor e-commerce rozwija się niezwykle dynamicznie, a kluczowym elementem pozostaje widoczność w sieci. W tym kontekście, pozycjonowanie staje się nieodłącznym narzędziem skutecznej strategii marketingowej. Jednakże, pytanie, które zadaje sobie wielu przedsiębiorców brzmi: komu powierzyć pozycjonowanie sklepu?

Wszędzie, gdzie jest dostęp do Internetu, możemy znaleźć firmę oferującą produkty, którymi jesteśmy właśnie zainteresowani. To daje nieograniczone możliwości rozwoju dla sektora e-commerce. Aby zaistnieć w dzisiejszej cyfrowej rzeczywistości, należy nieustannie pracować nad widocznością biznesu w sieci. Mimo że usługa pozycjonowania ciągle zyskuje na popularności, wielu z nas nie rozumie, na czym dokładnie polega, co tylko nakręca jej mityzowanie. W zasadzie każdy przedsiębiorca pragnący rozpocząć z nią przygodę musi zadać sobie pytanie: komu powierzyć pozycjonowanie sklepu?

Kto powinien zająć się pozycjonowaniem mojego sklepu?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, bo opcji jest kilka. Gdybyśmy chcieli maksymalnie je uprościć, możemy sprowadzić je do działań zewnętrznych lub wewnętrznych. Te pierwsze to outsourcing pozycjonowania w agencji marketingowej. Zlecamy innemu podmiotowi działania, które mają doprowadzić do poprawy widoczności sklepu i wygenerowania nowego ruchu na stronie, a finalnie zwiększenia sprzedaży. Podpisujemy umowę, opowiadamy o swoich celach i rozpoczynamy usługę. Drugie rozwiązanie polega na zbudowaniu swojego działu (albo mini działu) SEO. Zatrudniamy pozycjonera np. na umowę o pracę. Specjalista działa wtedy tylko dla nas i zajmuje się wyłącznie naszą stroną internetową.

Wybór sposobu pozycjonowania nie jest taki prosty i niesie ze sobą pewne konsekwencje, dlatego decyzja powinna być świadoma. Przeanalizujmy zatem pozytywy i negatywy każdego rozwiązania.

SEO in-house – wyzwania i koszty

Zatrudnienie specjalisty czy grupy specjalistów na pełen etat wymaga czasu. Znalezienie odpowiedniego kandydata do pracy nie jest łatwe. Trzeba umieścić ogłoszenia czy przeprowadzić proces rekrutacji. Nie tylko warstwa organizacyjna może spędzać sen z powiek. Dużo trudniejsze może okazać się sprawdzenie, czy dana osoba ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie. O ile większość przedsiębiorców bez problemu będzie potrafiła sprawdzić kompetencje pracowników biurowych, analityków, specjalistów od kontaktu z klientem, finansistów czy lingwistów, o tyle weryfikacja wiedzy pozycjonera będzie bardzo trudna. SEO jest specjalistyczną dziedziną i tak jak wspomniałem wcześniej, związana jest z wieloma niewiadomymi. Jak zatem zatrudnić kogoś dobrego?

Nie tylko znalezienie i weryfikacja specjalisty może stanowić wyzwanie. Kolejnym zadaniem będzie zbudowanie zakresu obowiązków. Skoro dana osoba ma pracować na pełen etat tylko dla nas, to musimy wiedzieć: za co jej płacimy, co robi oraz ile czasu zajmuje jej wykonanie konkretnych zadań. Dodatkowo jak rozliczać wykonane zadania, skoro ich rezultaty pojawią się dopiero za dłuższy czas? Jak zatem ocenić czy dana osoba pracuje efektywnie?

Ile kosztuje SEO in-house?

Zastanówmy się, z jakimi kosztami trzeba liczyć się podczas organizacji swojego firmowego jednoosobowego działu SEO.

Zarobki specjalisty SEO na etacie

Najważniejsze jak zawsze będą pieniądze, dobremu specjaliście SEO trzeba odpowiednio zapłacić. Jak podaje Pracuj.pl, średnie zarobki pozycjonera w Polsce oscylują wokół 6700 złotych brutto, co przekłada się na około 8072,16 złotych łącznego kosztu pracodawcy.

Osoba zajmująca się pozycjonowaniem musi być na bieżąco z trendami. Rozłożenie wagi czynników rankingowych 5 lat temu było inne niż obecnie. Marketing internetowy i zawierające się w nim SEO zmieniają się bardzo szybko, stąd efektywna praca specjalisty SEO in-house będzie wymagała rezerwacji budżetu na szkolenia, udziału w konferencjach czy dostępu do najnowszych artykułów branżowych. Oczywiście, jak każdy inny pracownik, tak również osoba pracująca na tym stanowisku, będzie zainteresowana benefitami pozapłacowymi i możliwościami rozwoju. Pozyskanie dobrego pracownika to zatem nie tylko kwestia wynagrodzenia liczonego w arkuszu kalkulacyjnym, ale także innych udogodnień. Praca zdalna, opieka medyczna, karta sportowa to dziś podstawowe benefity.

Znalezienie odpowiedniej osoby do pracy nie jest łatwym zadaniem, a nie ułatwia jej fakt, że obecnie w kontekście pozycjonowania możemy mówić o rynku pracownika, profesjonalistów w tej branży brakuje, do tego rywalizują o nich znane i duże firmy. Nawet jeśli już mamy na pokładzie eksperta, to utrzymanie go u siebie może być wyzwaniem.

Licencje programów

SEO to nie tylko wiedza i doświadczenie specjalisty, ale także dostęp do programów. Dobry fachowiec analizuje serwis i rynek nie tylko z pomocą darmowych narzędzi jak Google Search Console, Google Analytics czy Google Trends. Pakiet najbardziej popularnych programów również kosztuje. Specjalista powinien mieć dostęp m.in. do Senuto, Majestic czy Ahrefs. Koszt miesięczny, biorąc pod uwagę minimalne poziomy dostępów, wynosi około 800-1400 złotych netto. Do tej sumy należy doliczyć koszty programów sprawdzających pozycje fraz, bardziej zaawansowanych narzędzi do badania UX, czy tych, których licencje opłacamy jednorazowo.

Ten, kto sądził, że zatrudnienie fachowca na etacie i wykupienie programów zamknie listę kosztów, ten niestety może się rozczarować. Wyżej wymienione elementy dotyczą pracy analitycznej i planistycznej. Specjalista zbada kondycje strony, przeanalizuje serwisy konkurencji, a także oceni, jak Google analizuje daną branżę. Pisząc jaśniej – stworzy strategię i długofalowy plan działania.

Artykuły, opisy produktów i kategorii

Nie zapominajmy, że cały proces mający na celu wzrost pozycji wymaga także regularnego dostarczania „eksperckich” treści seo-friendly. Nie każdy pozycjoner posiada lekkie pióro, a większość z nas nie jest copywriterami. Pojawia się zatem kolejny element układanki – copywriting.

Cena tekstów zależy od ich jakości. Jeśli chcemy, by były unikalne, odpowiednio nasycone frazami, poprawne merytorycznie i stylistycznie musimy liczyć się z ceną od 15 do 100 złotych netto za 1000 znaków ze spacjami. Rekrutacja dobrego copywritera nie jest łatwa, a jego wynagrodzenie uzależnione jest od „trudności” branży, jego doświadczenia czy regularności zleceń.

Prace webmasterskie

Jak wspominałem wcześniej, specjalista zajmuje się pracą planistyczną. Jednak nie zawsze, zajmuję się wdrażaniem zmian w obrębie sklepu. W zależności od wielkości serwisu i rodzaju oprogramowania niezbędne jest zaangażowanie kolejnej osoby bądź podmiotu, który wdroży (prawidłowo!) zmiany wymagane do wzrostu pozycji. Każda zmiana wymaga dokonania kopi zapasowej, ze względu na to, że serwis podczas edycji plików może zachować się nieoczekiwanie. Dopiero na podstawie wdrożenia zmian i ich zaindeksowania, pozycjoner może wyciągnąć wnioski i planować kolejne optymalizacje.

Link building

Pozycjonowanie to nie tylko praca planistyczno-analityczna, wdrożenia i treści – ważnym czynnikiem rankingowym są linki zewnętrzne. Naturalnie to pozycjoner zbada, jakie linki warto pozyskać, jaki wybrać anchor i typ odnośnika, ale niezależnie od tego, ich pozyskiwanie kosztuje. Średni koszt za pojedynczy link oscyluje od 30 do 500 złotych netto (cena może być wyższa!). Cena zależy od rodzaju strony, ruchu na stronie czy branży. Warto pamiętać, że w pozycjonowaniu jeden link nie wystarczy.

Wracając do najbardziej przyziemnych spraw, trzeba także zapewnić miejsce do pracy – przestrzeń i wydajny sprzęt, możemy zgodzić się też na pracę zdalną, ale w przypadku specjalisty SEO in-house nie jest to popularne.

Korzyści zatrudnienia pozycjonera in-house

Czy zatem zatrudnienie wewnętrznie jest nieopłacalne? Odpowiedź jest trudna do udzielenia – najłatwiej stwierdzić, że to zależy. SEO in-house ma oczywiście zalety. Firma posiada dedykowanego specjalistę, najczęściej na miejscu, który przez pełen etat zajmuje się wyłącznie danym serwisem. To najważniejsza korzyść i nie podlega ona dyskusji. Inną zaletą jest to, że osoba znajduje się na miejscu i pracodawca ma łatwy dostęp do informacji.

Z drugiej strony należy odpowiedzieć sobie na pytanie: czy potrzebujemy pozycjonera w takim wymiarze? Odpowiedź w dużej mierze zależy od wielkości firmy. Zupełnie inne potrzeby może mieć duża korporacja posiadająca kilka stron branżowych od dużego sklepu internetowego (https://www.sunrisesystem.pl/pozycjonowanie-stron/pozycjonowanie-sklepow-internetowych/) sprzedającego swoje produkty na całym świecie. Z kolei innej odpowiedzi mogą udzielić nam średnie biznesy działające na terenie Polski, a nawet małe, lokalne firmy prowadzące działalność w obrębie konkretnego województwa czy miasta.

Podsumowanie

W decyzji dotyczącej pozycjonowania, przedsiębiorcy muszą uwzględnić zarówno korzyści, jak i wyzwania. Outsourcing w agencji marketingowej oferuje zewnętrzne ekspertyzy, ale czy są one odpowiednie dla wszystkich? Z drugiej strony, zatrudnienie specjalisty SEO na etat rodzi swoje koszty i wyzwania zarządzania. Bez względu na wybór, kluczowe jest zrozumienie, że efektywne pozycjonowanie wymaga świadomego podejścia, ciągłej analizy i dostosowywania strategii do zmieniającej się rzeczywistości internetowego świata biznesu.

