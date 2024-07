Podział majątku wspólnego — najważniejsze informacje

Napisane przez mikolajczarnecki• 7:36 pm• Ciekawostki

Podział majątku wspólnego to temat, który budzi wiele emocji i często stanowi źródło konfliktów. Gdy związek małżeński dobiega końca, należy rozstrzygnąć, jak podzielić zgromadzone przez byłych małżonków dobra. Proces ten bywa skomplikowany i pełen wyzwań, dlatego warto zrozumieć, jak działa on w praktyce i jakie procedury są z nim związane.

Czym jest majątek wspólny?

Majątek wspólny to co do zasady wszystkie aktywa zgromadzone przez małżonków w trakcie trwania ich związku małżeńskiego. W polskim systemie prawnym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, która rozpoczyna się w momencie zawarcia małżeństwa, o ile małżonkowie nie postanowią inaczej. Oznacza to, że wszystkie nabyte w tym czasie dobra, zarówno ruchome jak i nieruchome, stają się automatycznie współwłasnością obojga małżonków.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

W skład majątku wspólnego wchodzą:

Nieruchomości : mieszkania, domy, działki nabyte w trakcie trwania małżeństwa.

: mieszkania, domy, działki nabyte w trakcie trwania małżeństwa. Ruchomości : samochody, meble, sprzęt AGD i RTV.

: samochody, meble, sprzęt AGD i RTV. Środki finansowe : oszczędności na kontach bankowych, lokaty, inwestycje.

: oszczędności na kontach bankowych, lokaty, inwestycje. Dochody z pracy i działalności gospodarczej : wynagrodzenia, dochody z prowadzonej firmy.

: wynagrodzenia, dochody z prowadzonej firmy. Świadczenia socjalne: np. zasiłki, które zostały otrzymane w trakcie trwania małżeństwa.

Majątek osobisty

Obok majątku wspólnego, każdy z małżonków może posiadać majątek osobisty. Majątek ten obejmuje dobra nabyte przed zawarciem małżeństwa oraz te, które zostały otrzymane w drodze spadku, darowizny czy też jako odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Majątek osobisty nie podlega podziałowi w przypadku rozwodu, co oznacza, że pozostaje własnością tego małżonka, który go posiadał przed zawarciem związku małżeńskiego lub otrzymał go w trakcie jego trwania.

Podział majątku wspólnego — zasady

Podział majątku wspólnego może nastąpić na kilka sposobów: poprzez umowę między małżonkami, decyzję sądu albo mediację.

Podział umowny

Najprostszą i najtańszą metodą jest podział umowny. Polega on na tym, że małżonkowie samodzielnie ustalają, jak podzielą zgromadzone dobra. Mogą to zrobić na podstawie umowy cywilnoprawnej, którą najlepiej sporządzić w formie pisemnej, a w przypadku nieruchomości – w formie aktu notarialnego. Tego typu rozwiązanie wymaga od obu stron porozumienia i współpracy, co nie zawsze jest łatwe w przypadku konfliktu.

Podział sądowy

Jeśli małżonkowie nie są w stanie porozumieć się co do podziału majątku, konieczne może być wystąpienie na drogę sądową. Postępowanie sądowe rozpoczyna się od złożenia wniosku o podział majątku wspólnego. Sąd dokonuje wówczas podziału, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy, w tym wkład każdego z małżonków w powstanie majątku wspólnego, potrzeby i sytuację życiową obu stron oraz dobro dzieci, jeśli małżonkowie je posiadają.

Mediacja

Mediacja jest alternatywną metodą rozwiązywania sporów, która pozwala na osiągnięcie porozumienia w sposób mniej formalny i konfliktowy niż postępowanie sądowe. Mediację prowadzi wykwalifikowany mediator sądowy, który pomaga małżonkom wypracować kompromisowe rozwiązania.

