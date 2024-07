Jaką odżywkę do puszących się włosów wybrać?

Napisane przez mikolajczarnecki• 7:37 pm• Ciekawostki

Puszące się włosy to twoja największa zmora? Niezdyscyplinowane kosmyki mogą być sygnałem, że trzeba lepiej przyjrzeć się swojemu rytuałowi pielęgnacyjnemu i wprowadzić niezbędne zmiany. Dowiedz się, jakie są przyczyny nadmiernego puszenia się włosów i jaka odżywka pomoże ci rozwiązać ten problem!

Najczęstsze przyczyny puszenia się włosów

Zanim wybierzesz idealną odżywkę do swoich włosów, warto ustalić, dlaczego nie jesteś zadowolona z ich kondycji. Czym najczęściej jest spowodowane puszenie się włosów? Zazwyczaj problem ten występuje u posiadaczek włosów wysokoporowatych, które łatwo chłoną wilgoć. Uszkodzona łuska włosa objawia się nadmiernym przesuszeniem. Pasmom brakuje sprężystości i zdrowego połysku, a matowe i szorstkie włosy bardziej się puszą. Często wyglądają też na zniszczone i zaniedbane.

Tendencja do puszenia się może być następstwem inwazyjnych zabiegów fryzjerskich, nieodpowiedniej stylizacji czy stosowania źle dobranych kosmetyków pielęgnacyjnych. Uciążliwe puszenie najczęściej dotyczy włosów falowanych i kręconych, jednak zdarza się, że i proste włosy sprawiają tego rodzaju problem.

Wygładzenie i nawilżenie – tego potrzebują puszące się włosy!

Puszące się włosy wymagają intensywnej regeneracji i systematycznego nawilżania. Dobrze dobrana odżywka pomoże domknąć ich łuski, dzięki czemu staną się gładsze i bardziej lśniące. W wypadku puszących się kosmyków odżywkę należy stosować po każdym myciu. Warto wybierać odżywki do włosów o prostym, naturalnym składzie. Kosmetyki zawierające agresywne środki chemiczne, w tym konserwanty, sztuczne barwniki i substancje zapachowe, potęgują suchość i szorstkość włosów, a co za tym idzie – efekt puszenia. Znacznie lepiej sprawdzają się odżywki z substancjami aktywnymi pochodzenia roślinnego, na przykład olejkami i ekstraktami, które dogłębnie nawilżają i pozwalają uzupełnić ubytki w strukturze włosów.

Wiele posiadaczek puszących się włosów upodobało sobie metodę OMO (odżywka-mycie-odżywka). Mycie rozpoczyna się od rozprowadzenia na pasmach odżywki, która zabezpiecza je przed mikrouszkodzeniami i zapobiega nadmiernemu przesuszeniu. Następnie należy umyć skórę głowy delikatnym szamponem. Po spłukaniu wodą ponownie nakładamy odżywkę, tym razem o działaniu wygładzającym. Ten nieskomplikowany rytuał pielęgnacyjny pomaga zniwelować problem puszących się, matowych i szorstkich włosów!

Najlepsze odżywki do włosów suchych i puszących się. Jakich składników w nich szukać?

Jakie składniki pozytywnie wpływają na kondycję i wygląd kosmyków ze skłonnością do puszenia się? W składzie odżywki powinny znaleźć się emolienty, czyli substancje natłuszczające, które tworzą ochronny film i zapobiegają utracie wody. Do naturalnych emolientów zaliczamy między innymi masło kakaowe, masło shea, olej z pestek winogron czy olej konopny. Odżywki do włosów o działaniu wygładzającym są też bogate w proteiny, które wzmacniają i regenerują uszkodzone pasma, tym samym nadając im zdrowy wygląd. Zwróć uwagę na obecność w składzie takich komponentów, jak kolagen, keratyna czy jedwab.

Odżywka do włosów zawierająca naturalne emolienty i składniki o działaniu wygładzającym to ratunek dla puszących się pasm! Wybierz kosmetyk dopasowany do twoich indywidualnych potrzeb, który uzupełni twoją rutynę pielęgnacyjną i pozwoli cieszyć się piękną, gładką taflą włosów.

