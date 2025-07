Rodzinny festyn „Aktywna Rodzina” już 26 lipca – aktywny wypoczynek w sercu natury na Kąpielisku Leśnym w Zabrzu!

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 6:49 pm• Rozrywka, Ważne w mieście

W najbliższą sobotę, 26 lipca 2025 roku, mieszkańcy Zabrza i okolic będą mieli okazję spędzić czas w wyjątkowy sposób – na świeżym powietrzu, z bliskimi, wśród uśmiechów, ruchu i zabawy. „Aktywna Rodzina” to festyn pełen atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, który odbędzie się na terenie zielonego Kąpieliska Leśnego przy ul. Srebrnej 10. Wydarzenie zaplanowano w godzinach 12:00–17:00, a udział w nim jest całkowicie bezpłatny!

Festyn „Aktywna Rodzina” – recepta na udaną sobotę w Zabrzu

Letnie weekendy w mieście nie muszą być nudne – zwłaszcza gdy na mieszkańców czeka tak różnorodna oferta, jak podczas festynu „Aktywna Rodzina”. Wydarzenie organizowane w jednym z najpiękniejszych zielonych zakątków Zabrza – na Kąpielisku Leśnym – to pomysł na relaks, integrację i promowanie aktywnego stylu życia w gronie rodzinnym.

Zielona przestrzeń, która tętni życiem

Kąpielisko Leśne to miejsce doskonale znane zabrzanom – malownicza lokalizacja, zieleń, cień drzew, czyste powietrze i przestrzeń sprzyjająca aktywnościom. Tego dnia teren zmieni się w pełnoprawny rodzinny park rozrywki, w którym każdy – bez względu na wiek – znajdzie coś dla siebie.

Atrakcje dla najmłodszych – radość i beztroska w najlepszym wydaniu

Dzieciaki będą w swoim żywiole – organizatorzy przygotowali dmuchany park rozrywki, w którym znajdą się dwie duże zjeżdżalnie oraz specjalna strefa do skakania. Tego rodzaju atrakcje gwarantują długie godziny nieskrępowanej zabawy.

Kolejka elektryczna i kucyki – marzenia maluchów stają się rzeczywistością

Nie mniej emocji wywołają przejazdy kolejką elektryczną, która zabierze najmłodszych w mini podróż po terenie kąpieliska, oraz przejażdżki na kucykach – idealna okazja do pierwszego spotkania z tymi sympatycznymi zwierzętami w kontrolowanych warunkach.

Dziecięca strefa zabawek i przekąsek

Nie zabraknie również miejsca do odpoczynku, gdzie dzieci znajdą zabawki, a rodzice – chwilę wytchnienia i przekąski. To idealne połączenie beztroskiej zabawy z bezpieczeństwem i komfortem.

Wejściówka na dmuchańce i kolejkę kosztuje symboliczne 10 zł i uprawnia do nielimitowanego korzystania z atrakcji przez całe 5 godzin trwania festynu.

Atrakcje dla starszych i całych rodzin – sport, współpraca i zdrowa rywalizacja

Festyn „Aktywna Rodzina” to nie tylko rozrywka dla najmłodszych. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji także dla dorosłych, młodzieży oraz całych rodzin. Wspólne aktywności sprzyjają integracji, budowaniu więzi i promowaniu zdrowego stylu życia.

Sportowa oferta w plenerze

Na odwiedzających czekają:

boiska do siatkówki plażowej – możliwość rozegrania meczu z przyjaciółmi lub nowo poznanymi uczestnikami wydarzenia,

pole do gry w bule – francuska gra zręcznościowa ciesząca się rosnącą popularnością w Polsce, idealna dla osób w każdym wieku,

badminton – szybka i angażująca forma aktywności w parach,

konkursy sprawnościowe – zabawa z nutką rywalizacji, w której liczy się refleks, precyzja i dobra zabawa.

Trening z klubem Herosi Boks – siła i motywacja

Gościem specjalnym wydarzenia będzie zespół trenerów z klubu Herosi Boks, którzy poprowadzą pokazowe zajęcia sportowe. To doskonała okazja, by spróbować swoich sił w podstawowych technikach bokserskich, poznać tajniki treningów i dowiedzieć się, jak sport wpływa na budowanie charakteru i zdrowia psychofizycznego.

Piknikowa atmosfera i integracja – zabierz rodzinę i znajomych

Organizatorzy zachęcają wszystkich uczestników do zabrania ze sobą koców piknikowych, przekąsek i pozytywnego nastawienia. Festyn „Aktywna Rodzina” to świetna okazja, by oderwać się od codziennych obowiązków i spędzić czas z bliskimi w aktywny, ale i relaksujący sposób.

Nie trzeba daleko wyjeżdżać, by poczuć wakacyjną atmosferę – wystarczy wybrać się na Kąpielisko Leśne, gdzie wszystko będzie czekać na miejscu: od dmuchańców po boiska, od kucyków po strefę relaksu.

Organizacja i bezpieczeństwo

Wydarzenie organizowane jest z dbałością o komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Na miejscu obecni będą wolontariusze, pracownicy obsługi oraz ratownicy medyczni, którzy czuwają nad przebiegiem festynu.

Szczegóły wydarzenia:

Data: sobota, 26 lipca 2025

Godzina: 12:00–17:00

Miejsce: Kąpielisko Leśne, ul. Srebrna 10, Zabrze

Wstęp: bezpłatny

Atrakcje: nielimitowane korzystanie z dmuchańców i kolejki za 10 zł

Dlaczego warto wziąć udział w festynie „Aktywna Rodzina”?

To integracja i zabawa dla całych rodzin

Możliwość aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu

Różnorodne atrakcje dla każdego – od dzieci po seniorów

Profesjonalne zajęcia sportowe i konkursy

Piknikowa, wakacyjna atmosfera

Okazja do poznania nowych ludzi i wspólnej zabawy

Niech sobota, 26 lipca, będzie dniem rodzinnej aktywności i wspólnej radości! Festyn „Aktywna Rodzina” to wydarzenie, które pokazuje, jak wiele radości może przynieść wspólne, świadome spędzanie czasu w gronie najbliższych. Do zobaczenia na Kąpielisku Leśnym w Zabrzu!

