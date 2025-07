Groźny wypadek z udziałem motocyklisty na Bytomskiej w Zabrzu

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 6:47 pm• Ważne w mieście

W poniedziałkowy poranek na ulicy Bytomskiej w Zabrzu doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem motocyklisty. Sprawcą zdarzenia okazał się kierowca samochodu dostawczego, który nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Motocyklista trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Policja prowadzi dochodzenie i apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w sezonie motocyklowym.

Wypadek o świcie – co wydarzyło się na ul. Bytomskiej?

Do wypadku doszło w poniedziałek, 21 lipca 2025 roku, przed godziną 6:00 na ulicy Bytomskiej 36 w Zabrzu. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy policji, kierujący samochodem dostawczym marki Ford, 47-letni mężczyzna, nie zastosował się do obowiązujących przepisów i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście, w wyniku czego doszło do zderzenia obu pojazdów.

Na skutek tego zdarzenia 41-letni motocyklista przewrócił się i doznał poważnych obrażeń, w tym złamań obu rąk oraz urazów wewnętrznych. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia oraz patrol policji. Poszkodowanego przewieziono do szpitala, gdzie przebywa pod opieką lekarzy. Jego stan określono jako poważny, ale stabilny.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia

Zabrzańska policja wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie wypadku. Na miejscu zabezpieczono ślady kolizji, przesłuchano świadków i dokonano niezbędnej dokumentacji fotograficznej. Funkcjonariusze podkreślają, że przyczyną wielu wypadków z udziałem motocyklistów jest nieustąpienie im pierwszeństwa lub brak odpowiedniej uwagi ze strony kierowców samochodów osobowych i dostawczych.

– Motocykliści nie mają takich możliwości hamowania ani manewrowania jak kierowcy samochodów, dlatego każde zlekceważenie ich obecności na drodze może prowadzić do tragicznych skutków – przypomina sierż. szt. Katarzyna Jabłońska z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

Wzmożony ruch jednośladów latem – więcej zagrożeń na drogach

Sezon motocyklowy w pełni – kierowcy muszą być czujni

Lato to okres wzmożonego ruchu motocyklistów. Sprzyjająca pogoda i suche drogi przyciągają na trasy miłośników jednośladów, zarówno tych lokalnych, jak i przyjezdnych. W takich warunkach kierowcy samochodów powinni wykazywać się podwyższoną czujnością i wyobraźnią, ponieważ motocykliści często znajdują się w tzw. martwym polu i mogą być niezauważeni.

Hasło „Patrz w lusterka – motocykle są wszędzie” nabiera szczególnego znaczenia właśnie teraz. W wielu przypadkach wypadków z udziałem motocyklistów ich przyczyną jest zwykłe „niewidzenie” pojazdu na dwóch kołach przez kierowcę samochodu. Dlatego każdy manewr – włączanie się do ruchu, zmiana pasa czy skręt – powinien być poprzedzony dokładnym sprawdzeniem otoczenia.

Ochrona motocyklisty – dlaczego ubiór ma znaczenie?

Kask, protektory i odzież odblaskowa mogą uratować życie

Motocyklista nie jest chroniony przez pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne ani konstrukcję pojazdu. W momencie wypadku cała energia uderzenia przechodzi bezpośrednio na ciało kierującego jednośladem. Dlatego tak istotne jest stosowanie specjalistycznej odzieży ochronnej.

Dobry kombinezon motocyklowy wyposażony w protektory barków, łokci, kolan i pleców może znacząco zmniejszyć ryzyko trwałych obrażeń. Równie ważne są intensywne kolory i odblaskowe elementy ubioru, które poprawiają widoczność motocyklisty, szczególnie po zmroku.

– Nie warto oszczędzać na bezpieczeństwie – apelują funkcjonariusze. – Dobry kask z odpowiednim atestem to inwestycja w życie i zdrowie. Pamiętajmy, że zgodnie z przepisami w Polsce, kask ochronny jest obowiązkowy dla każdego motocyklisty i pasażera.

Warunki drogowe a bezpieczeństwo – co warto wiedzieć?

Nie tylko deszcz i śnieg są groźne

Choć lato kojarzy się z dobrymi warunkami drogowymi, nie oznacza to braku zagrożeń. Wczesne poranki i późne wieczory to czas, kiedy temperatura nawierzchni może być niższa, a widoczność znacznie ograniczona. Do tego dochodzi możliwość wtargnięcia dzikiej zwierzyny na drogę – szczególnie na obrzeżach miasta i w rejonach leśnych.

Dlatego niezmiennie ważne jest, aby dostosowywać prędkość do warunków panujących na drodze, a nie tylko do dopuszczalnych limitów. Odpowiedzialna jazda to taka, która bierze pod uwagę zmienne czynniki: stan nawierzchni, widoczność, ruch innych pojazdów oraz własne umiejętności.

Wspólna odpowiedzialność wszystkich uczestników ruchu

Wypadek na ulicy Bytomskiej po raz kolejny pokazał, jak niewiele trzeba, by doszło do tragedii. Bezpieczeństwo na drodze to wspólna odpowiedzialność – zarówno kierowców, jak i motocyklistów. Żadna grupa nie powinna czuć się wykluczona ani uprzywilejowana.

Policja w Zabrzu apeluje do wszystkich uczestników ruchu, aby:

Zwracali szczególną uwagę na motocyklistów, zwłaszcza na skrzyżowaniach.

Unikali gwałtownych manewrów i nagłego zmieniania pasa ruchu.

Przestrzegali zasad ograniczenia prędkości.

Zachowywali odpowiednie odstępy między pojazdami.

Korzystali z kierunkowskazów i sygnalizowali zamiar zmiany kierunku jazdy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Podsumowanie: Jeden błąd może kosztować zdrowie lub życie

Tragiczny w skutkach wypadek na ul. Bytomskiej jest kolejnym sygnałem ostrzegawczym dla wszystkich kierujących. Świadomość zagrożeń i respektowanie przepisów to podstawa bezpiecznego poruszania się po drogach. Motocykliści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, ale ich bezpieczeństwo często zależy od decyzji kierowców samochodów.

Zachowując ostrożność, przewidywalność i wzajemny szacunek, możemy wspólnie zapobiegać podobnym zdarzeniom w przyszłości. Niech ten wypadek będzie przestrogą, a nie kolejnym punktem w statystykach drogowych.

źródło: Policja Zabrze

