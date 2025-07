Rodzinny piknik „Bezpiecznie w podróży” już w tę niedzielę! Sprawdź, co przygotowano dla dzieci i dorosłych

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:07 pm• Ważne w mieście

Już w niedzielę, 27 lipca 2025 roku, w Parku im. św. Jana Pawła II w Zabrzu odbędzie się piknik rodzinny „Bezpiecznie w podróży”. W godzinach od 9:00 do 13:00 na najmłodszych i ich opiekunów czekać będzie mnóstwo atrakcji edukacyjno-rozrywkowych, a wydarzenie zostanie połączone z tradycyjnym święceniem pojazdów przy parafii św. Wojciecha.

Edukacja przez zabawę – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Wydarzenie „Bezpiecznie w podróży” to doskonała okazja, by spędzić niedzielny poranek w gronie rodziny i przyjaciół, a przy tym nauczyć się zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i codziennych podróżach. Wśród przygotowanych atrakcji znalazły się zarówno widowiskowe pokazy, jak i interaktywne strefy dla dzieci w różnym wieku.

Organizatorzy pikniku – przy wsparciu lokalnych służb i instytucji – chcą promować bezpieczne zachowania na drodze, odpowiedzialność kierowców i świadomość dzieci w zakresie poruszania się po drogach. To inicjatywa, która wpisuje się w ogólnopolskie działania prewencyjne związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego w sezonie letnim.

Program atrakcji – co czeka na odwiedzających?

Symulator dachowania i samochód egzaminacyjny WORD

Jedną z najciekawszych atrakcji dla starszych dzieci i młodzieży (oraz dorosłych) będzie symulator dachowania, dzięki któremu uczestnicy będą mogli na własnej skórze przekonać się, jak ważne są pasy bezpieczeństwa. Symulacja pozwoli doświadczyć tego, co dzieje się z ciałem podczas dachowania pojazdu – bezpiecznie, ale realistycznie.

Tuż obok stanie samochód egzaminacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, w którym każdy będzie mógł zasiąść za kierownicą i poznać tajniki egzaminu na prawo jazdy. Pracownicy WORD chętnie odpowiedzą na pytania związane z przepisami ruchu drogowego, wymaganiami egzaminacyjnymi i odpowiedzialną jazdą.

Wioska indiańska – podróż do świata dzikiego zachodu

Dla najmłodszych gości przygotowano wyjątkową strefę tematyczną – wioskę indiańską, która pozwoli dzieciom przenieść się do czasów plemion Ameryki Północnej. Maluchy będą mogły poznać elementy kultury rdzennych Amerykanów, przymierzyć tradycyjne stroje, pobawić się w tipi i spróbować indiańskich zabaw ruchowych.

To świetna okazja do edukacji kulturowej połączonej z aktywną zabawą na świeżym powietrzu.

Strefa kryminalna – zbrodnia pod lupą

Kolejną atrakcją będzie strefa kryminalna, gdzie młodzi uczestnicy poznają podstawy pracy technika kryminalistyki. Dzieci dowiedzą się, jak pobiera się odciski palców, w jaki sposób zabezpiecza się ślady i jak wygląda analiza miejsca zdarzenia. To fascynujące warsztaty dla przyszłych detektywów i miłośników seriali kryminalnych.

Strefa małego żołnierza – mundur, musztra i sprawność

W strefie militarnej na dzieci czekać będą pokazy musztry, mini tor przeszkód oraz prezentacja umundurowania i wyposażenia żołnierskiego. Każdy młody uczestnik będzie mógł przymierzyć wojskowy hełm, sprawdzić się w prostych zadaniach sprawnościowych oraz porozmawiać z mundurowymi o ich pracy.

Święcenie pojazdów – tradycja i bezpieczeństwo duchowe

Wydarzenie „Bezpiecznie w podróży” zostało połączone z doroczną uroczystością święcenia samochodów przy parafii św. Wojciecha. Tradycyjna liturgia odbędzie się o godzinach: 8:00, 10:00 i 11:30, a uczestnicy będą mogli przystąpić do modlitwy o bezpieczne podróże i otrzymać błogosławieństwo dla swojego pojazdu.

To piękna tradycja, szczególnie żywa w województwie śląskim, która przypomina o duchowym wymiarze odpowiedzialności za życie swoje i pasażerów. W wielu rodzinach to również symboliczny moment rozpoczęcia wakacyjnych wyjazdów.

Dlaczego warto przyjść?

Połączenie edukacji, zabawy i tradycji

Piknik „Bezpiecznie w podróży” to unikatowe wydarzenie, które łączy elementy rozrywkowe z edukacyjnymi, kierując swoją ofertę zarówno do najmłodszych mieszkańców Zabrza, jak i do ich opiekunów. Organizatorzy zadbali o to, by każda strefa była nie tylko atrakcyjna wizualnie, ale przede wszystkim niosła wartościowe przesłanie o bezpieczeństwie w podróży.

To również doskonała okazja do spotkania z przedstawicielami służb, którzy na co dzień dbają o porządek i bezpieczeństwo – policjantami, egzaminatorami WORD, instruktorami technik jazdy czy żołnierzami.

Bezpieczeństwo dzieci – sprawa całej społeczności

Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz odpowiedzialności za siebie i innych to fundament działań prewencyjnych podejmowanych przez samorządy, służby mundurowe i organizacje społeczne. Pikniki takie jak „Bezpiecznie w podróży” mają za zadanie kształtować postawy już od najmłodszych lat – poprzez bezpośredni kontakt, zabawę i doświadczenie.

Warto przy tej okazji przypomnieć dzieciom o:

zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię,

konieczności używania elementów odblaskowych,

obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa,

niebezpieczeństwach wynikających z nieodpowiedniego zachowania podczas jazdy samochodem, rowerem czy hulajnogą.

Zapraszamy do Parku im. św. Jana Pawła II!

Nie przegap tego wydarzenia! Już w niedzielę, 27 lipca 2025 r., w godzinach 9:00–13:00 w Zabrzu odbędzie się piknik rodzinny „Bezpiecznie w podróży”. Wstęp jest wolny, a każda rodzina znajdzie coś dla siebie.

To nie tylko świetna rozrywka, ale też inwestycja w bezpieczeństwo Twojego dziecka.

źródło: UM Zabrze

