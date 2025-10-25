Sklepy z bielizną w Zabrzu – gdzie warto zrobić zakupy

Zabrze ma wiele miejsc, w których można kupić bieliznę. Oprócz wyspecjalizowanych salonów brafittingowych znajdziemy salony znanych marek, duże sieciówki w centrach handlowych oraz małe, rodzinne sklepy pamiętające dawne czasy. Dzięki temu mieszkańcy mogą wybierać między fachowym dopasowaniem biustonosza, ekskluzywnymi kolekcjami producentów, a tanimi kompletami dostępnymi w sieciówkach. Poniżej zebrano najciekawsze punkty – od specjalistycznych salonów po sklepy odzieżowe oferujące również bieliznę.
Salon brafittingowy OnlyHer
Opis: OnlyHer to jeden z najbardziej znanych salonów brafittingowych w Zabrzu. Na miejscu pracują wykwalifikowane brafitterki z wieloletnim doświadczeniem – personel jest wykładowcą Akademii Profesjonalnego Brafittingu, a więc potrafi dopasować biustonosz do każdego kształtu biustu. Oferta obejmuje bogaty wybór marek – od Panache i Ewy Michalak po Freya czy Fantasie. Sklep słynie z indywidualnego podejścia oraz szerokiego zakresu rozmiarów.
Zalety:
-
fachowe dopasowanie i możliwość konsultacji z certyfikowanymi brafitterkami;
-
duży wybór rozmiarów i marek wysokiej jakości;
-
kameralny salon, który zapewnia komfortową atmosferę.
Wady:
-
specjalistyczne marki oznaczają wyższe ceny;
-
salon jest niewielki i może zabraknąć miejsca w godzinach szczytu.
Dane kontaktowe: Ulica Wolności 245, 41‑800 Zabrze; tel. 660 337 058; e‑mail: zabrze@onlyher.pl
Essentio Bielizna & Brafitting
Opis: Essentio to kameralny salon brafittingowy na osiedlu Przyjaźń. Sklep współpracuje m.in. z producentem Ewa Bien, który w wykazie punktów stacjonarnych wymienia „Essentio” jako partnera w Zabrzu. Plebiscyt Orły Mody nagrodził go złotą nagrodą, co świadczy o wysokiej jakości obsługi.
Brak oficjalnej strony utrudnia poznanie szczegółów asortymentu, jednak w sieci pojawiają się pozytywne opinie o profesjonalnym doborze bielizny i miłej atmosferze.
Zalety:
-
indywidualne doradztwo w doborze biustonosza;
-
laureat nagrody Orły Mody, co potwierdza wysokie oceny klientów.
-
współpraca z renomowanymi producentami bielizny.
Wady:
-
brak własnej strony utrudnia zapoznanie się z ofertą;
-
niewielki salon, przez co asortyment może być ograniczony.
Dane kontaktowe: ul. Tarnopolska 55/2, 41‑807 Zabrze; tel. 663 795 440; orientacyjne godziny: pon.–pt. 09.00–17.00, sob. 09.00–13.00
MdM Bielizna dla Ciebie
Opis: Niewielki, rodzinny sklep zlokalizowany w dzielnicy Helenka. Według Cylex Polska mieści się przy ul. Jordana 79 i oferuje bieliznę polskich producentów oraz usługę brafittingu – pracownicy dobierają biustonosz i pomagają w wyborze fasonu. W plebiscycie „Złota Firma” sklep otrzymał najwyższą ocenę 5 gwiazdek; klientki chwalą profesjonalne doradztwo i miłą obsługę. Salon sprzedaje m.in. biustonosze, majtki, piżamy, szlafroki i akcesoria.
Zalety:
-
bardzo dobre opinie – klientki podkreślają dokładny dobór bielizny i przyjazną atmosferę.
-
mały, niezależny sklep wspierający polskich producentów;
-
możliwość brafittingu i dopasowania rozmiaru.
Wady:
-
ograniczony asortyment w porównaniu z dużymi sieciami;
-
sklep czynny tylko do popołudnia (pn 10.00–15.00, wt.–pt. 09.00–17.00, sob. 08.00–13.00).
Dane kontaktowe: ul. Jordana 79, 41‑813 Zabrze; tel. 601 844 477; godziny: pon. 10.00–15.00, wt.–pt. 09.00–17.00, sob. 08.00–13.00.
Febe Bielizna (Centrum Handlowe M1)
Opis: Febe to sieciowy sklep z bielizną i odzieżą, który w Zabrzu mieści się w centrum handlowym M1. Oferta obejmuje szeroką gamę bielizny damskiej, męskiej i nocnej oraz stroje kąpielowe, legginsy i odzież sportową – w sklepie znajdują się półki z biustonoszami różnych typów, figami, body, rajstopami i odzieżą casualową. To dobry wybór dla osób szukających uniwersalnych kompletów i uzupełnienia garderoby podczas zakupów w galerii.
Zalety:
-
duży wybór różnych kategorii bielizny i ubrań w jednym miejscu;
-
długie godziny otwarcia (pon.–sb. 09.00–21.00, niedz. 10.00–21.00).
-
regularne promocje i możliwość zakupów razem z innymi codziennymi sprawunkami.
Wady:
-
jako sieciówka nie oferuje specjalistycznego brafittingu;
-
obsługa może być mniej indywidualna niż w małych salonach.
Dane kontaktowe: Centrum Handlowe M1, ul. plut. Ryszarda Szkubacza 1, 41‑800 Zabrze; tel. 601‑148‑412; godziny otwarcia: pon.–sb. 09.00–21.00, niedz. 10.00–21.00.
Salon Marilyn (M1 Zabrze)
Opis: Marilyn to salon bielizny należący do polskiego producenta od ponad 30 lat. Blog firmowy opisuje sklep w Zabrzu jako kameralny salon z brafitterką, która pomaga dobrać odpowiedni biustonosz i podkreśla potrzebę indywidualnego podejścia. Salon znajduje się w centrum handlowym M1, a w ofercie są eleganckie biustonosze, majtki, piżamy, rajstopy i kolekcje strojów kąpielowych. Firma stawia na wysoką jakość i polską produkcję.
Zalety:
-
możliwość skorzystania z brafittingu i indywidualnej porady;
-
szeroki wybór modeli w różnych rozmiarach i fasonach.
-
salon prowadzony przez producenta bielizny – gwarancja jakości.
Wady:
-
ceny mogą być wyższe niż w dyskontach;
-
oferta skupia się głównie na damskiej bieliźnie i rajstopach.
Dane kontaktowe: Centrum Handlowe M1, ul. Szkubacza 1, 41‑800 Zabrze; tel. 504 411 593; godziny otwarcia: pon.–sb. 09.00–21.00, niedz. 10.00–20.00.
Esotiq (M1 Zabrze)
Opis: Esotiq to popularna marka ekskluzywnej bielizny damskiej. Strona centrum handlowego M1 prezentuje salon jako „nowoczesny buduar” oferujący koronkowe staniki, gorsety, piżamy i szlafroki, a także linię Special Effect Collection. Projektanci marki tworzą bieliznę zgodną z zasadami profesjonalnego brafittingu. Salon w M1 Zabrze jest częścią sieci liczącej ponad 200 sklepów w Polsce i za granicą.
Zalety:
-
szeroka gama modeli, w tym efektowne kolekcje sezonowe;
-
marka zwraca uwagę na profesjonalny dobór biustonosza.
-
elegancki wystrój salonu i możliwość zakupów w dużym centrum handlowym.
Wady:
-
cena wyższa niż w popularnych sieciówkach;
-
w godzinach szczytu może być tłoczno.
Dane kontaktowe: Centrum Handlowe M1, ul. plut. Ryszarda Szkubacza 1, 41‑800 Zabrze; tel. 452 917 067; godziny otwarcia: ok. 10.00–20.00.
Gatta (M1 Zabrze)
Opis: Marka Gatta należy do firmy Ferax i specjalizuje się w rajstopach oraz bieliźnie modelującej. Sklep w M1 Zabrze oferuje kolekcje Gatta Classic, Trendy, Beauty, Medicare, Bodywear, Shapewear, Thermoactive, Mamma i Baby. Klientki znajdą tu zarówno klasyczne rajstopy i pończochy, jak i nowoczesne modele kształtujące sylwetkę, bieliznę sportową oraz odzież ciążową.
Zalety:
-
bardzo szeroki wybór rajstop i pończoch, w tym linie paramedyczne i modelujące.
-
dostępność bielizny, odzieży sportowej i akcesoriów w jednym miejscu;
-
długie godziny otwarcia (tak jak inne sklepy w M1).
Wady:
-
salon skupia się głównie na rajstopach i pończochach, więc mniej tu klasycznej bielizny;
-
brak specjalistycznego brafittingu.
Dane kontaktowe: Centrum Handlowe M1, ul. plut. Ryszarda Szkubacza 1, 41‑800 Zabrze; tel. 746 82 32 lub 663 445 300; godziny otwarcia: pon.–sb. 09.00–21.00, niedz. 10.00–20.00.
Atlantic (CH Platan)
Opis: Atlantic to polska sieciówka oferująca bieliznę damską i męską. Lokal w Zabrzu znajduje się w Centrum Handlowym Platan przy placu Teatralnym. Portal zabrze.com podaje, że sklep czynny jest codziennie do późnych godzin wieczornych i akceptuje płatność kartą. W ofercie są biustonosze, majtki, slipy, bokserki, szlafroki i piżamy dla kobiet i mężczyzn.
Zalety:
-
bogaty asortyment bielizny codziennej dla całej rodziny;
-
sklep mieści się w popularnej galerii handlowej – łatwy dojazd i parking;
-
długie godziny otwarcia (pon.–sb. 09.00–21.00, niedz. 09.00–20.00).
Wady:
-
standardowa oferta sieciowa, brak bardzo dużych rozmiarów;
-
mniejszy nacisk na indywidualne doradztwo.
Dane kontaktowe: Centrum Handlowe Platan, pl. Teatralny 12, 41‑800 Zabrze; tel. 32 375 00 50; godziny otwarcia: pon.–sb. 09.00–21.00, niedz. 09.00–20.00.
Błoński – Bieliźniarstwo
Opis: Sklep przy ul. 3 Maja 59 to stary zakład bieliźniarski prowadzony przez rodzinę Błońskich. Zabrze.com podaje, że jest czynny w dni robocze w godzinach 10.00–18.00. W ofercie znajdują się klasyczne biustonosze, majtki, rajstopy i bielizna nocna. To jedno z niewielu miejsc w mieście z tradycją sięgającą kilkudziesięciu lat.
Zalety:
-
lokalna, rodzinna firma z długoletnim doświadczeniem;
-
klimat małego sklepu i możliwość indywidualnych zamówień;
-
kupujący wspierają lokalny biznes.
Wady:
-
brak podanego numeru telefonu i ograniczone godziny otwarcia.
-
niewielki asortyment w porównaniu z sieciami.
Dane kontaktowe: ul. 3 Maja 59, 41‑800 Zabrze; sklep czynny pon.–pt. 10.00–18.00.
Hurtownia Wyrobów Pończoszniczych SONYA‑2
Opis: Sonya‑2 to hurtownia specjalizująca się w wyrobach pończoszniczych. Katalog firm zabrze.com wymienia ją jako sklep w dzielnicy Centrum przy ul. Pułaskiego 17. W ofercie znajdują się rajstopy, pończochy, skarpety i podkolanówki różnych producentów, a także podstawowa bielizna damska i męska.
Zalety:
-
duży wybór rajstop i pończoch w jednym miejscu;
-
możliwość zakupu od ręki w sklepie stacjonarnym lub większych ilości na zamówienie;
-
dobre ceny, bo firma działa również jako hurtownia.
Wady:
-
brak szczegółowych informacji o godzinach otwarcia i telefonie.
-
ograniczona oferta bielizny – głównie wyroby pończosznicze.
Dane kontaktowe: ul. Pułaskiego 17, 41‑800 Zabrze; brak podanego numeru telefonu; informacje o godzinach należy sprawdzić na miejscu.
H&M (M1 Zabrze)
Opis: H&M to szwedzka sieć odzieżowa, która w swojej ofercie ma również bieliznę damską, męską i dziecięcą. Sklep w Zabrzu znajduje się w centrum handlowym M1; portal open‑closed.pl podaje, że jest czynny codziennie do godz. 21.00 i oferuje możliwość zwrotu towaru w ciągu 28 dni. W salonie można znaleźć podstawowe biustonosze, figi, bokserki, body, piżamy oraz kolekcje sportowe i staniki bezszwowe.
Zalety:
-
szeroki wybór podstawowej bielizny w przystępnych cenach;
-
możliwość dokupienia ubrań i akcesoriów w jednym sklepie;
-
długie godziny otwarcia i wygodna lokalizacja w galerii.
Wady:
-
oferta skierowana do masowego klienta, brak specjalistycznego brafittingu;
-
mniejsza rozpiętość rozmiarów w porównaniu z salonami bielizny.
Dane kontaktowe: Centrum Handlowe M1, ul. Plut. Ryszarda Szkubacza 1, 41‑800 Zabrze; tel. 32 373 74 40; godziny otwarcia: pon.–sb. 09.00–21.00, niedz. 10.00–20.00.
Orsay (M1 Zabrze)
Opis: Orsay to marka odzieżowa projektująca kobiece ubrania. Sklep w centrum handlowym M1 w Zabrzu oferuje kolekcje ubrań, dodatków oraz bieliznę i piżamy. Serwis open‑closed.pl informuje, że marka działa w 26 krajach i podkreśla pasję do projektowania dla różnych osobowości. W salonie można kupić basicowe biustonosze, figi, koszulki nocne, bieliznę modelującą i akcesoria.
Zalety:
-
modna bielizna w przystępnych cenach;
-
sklep zlokalizowany w dużym centrum handlowym z parkingiem;
-
ciekawa oferta ubrań i dodatków dla kobiet.
Wady:
-
mały wybór rozmiarów w porównaniu z salonami brafittingowymi;
-
nastawienie na modę, niekoniecznie na komfort czy funkcjonalność.
Dane kontaktowe: Centrum Handlowe M1, ul. Szkubacza 1, 41‑800 Zabrze; tel. 32 273 35 10; godziny otwarcia: pon.–sb. 09.00–21.00, niedz. 10.00–20.00.
Podsumowanie
W Zabrzu działa wiele sklepów z bielizną – od kameralnych salonów brafittingowych po duże sieci w centrach handlowych. Osoby poszukujące profesjonalnego dopasowania i wysokiej jakości powinny odwiedzić OnlyHer, Essentio, MdM Bielizna dla Ciebie lub salon Marilyn. Ci, którzy chcą szybko kupić bieliznę przy okazji innych zakupów, skorzystają z oferty sieciowych marek: Esotiq, Gatta, Atlantic, H&M czy Orsay. Stare sklepy jak Błoński czy Sonya‑2 przypominają o tradycji i mogą być idealnym miejscem dla osób ceniących sobie indywidualne podejście. Dzięki zróżnicowanej ofercie każdy mieszkaniec Zabrza znajdzie sklep dopasowany do swoich potrzeb.
Dodane przez Mikołaj Czarnecki
Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.