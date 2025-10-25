Sklepy z bielizną w Zabrzu – gdzie warto zrobić zakupy

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 10:07 pm• Ciekawostki

Zabrze ma wiele miejsc, w których można kupić bieliznę. Oprócz wyspecjalizowanych salonów brafittingowych znajdziemy salony znanych marek, duże sieciówki w centrach handlowych oraz małe, rodzinne sklepy pamiętające dawne czasy. Dzięki temu mieszkańcy mogą wybierać między fachowym dopasowaniem biustonosza, ekskluzywnymi kolekcjami producentów, a tanimi kompletami dostęp­nymi w sieciówkach. Poniżej zebrano najciekawsze punkty – od specjalistycznych salonów po sklepy odzieżowe oferujące również bieliznę.

Salon brafittingowy OnlyHer

Opis: OnlyHer to jeden z najbardziej znanych salonów brafittingowych w Zabrzu. Na miejscu pracują wykwalifikowane brafitterki z wieloletnim doświadczeniem – personel jest wykładowcą Akademii Profesjonalnego Brafittingu, a więc potrafi dopasować biustonosz do każdego kształtu biustu. Oferta obejmuje bogaty wybór marek – od Panache i Ewy Michalak po Freya czy Fantasie. Sklep słynie z indywidualnego podejścia oraz szerokiego zakresu rozmiarów.

Zalety:

fachowe dopasowanie i możliwość konsultacji z certyfikowanymi brafitterkami;

duży wybór rozmiarów i marek wysokiej jakości;

kameralny salon, który zapewnia komfortową atmosferę.

Wady:

specjalistyczne marki oznaczają wyższe ceny;

salon jest niewielki i może zabraknąć miejsca w godzinach szczytu.

Dane kontaktowe: Ulica Wolności 245, 41‑800 Zabrze; tel. 660 337 058; e‑mail: zabrze@onlyher.pl

Essentio Bielizna & Brafitting

Opis: Essentio to kameralny salon brafittingowy na osiedlu Przyjaźń. Sklep współpracuje m.in. z producentem Ewa Bien, który w wykazie punktów stacjonarnych wymienia „Essentio” jako partnera w Zabrzu. Plebiscyt Orły Mody nagrodził go złotą nagrodą, co świadczy o wysokiej jakości obsługi.

Brak oficjalnej strony utrudnia poznanie szczegółów asortymentu, jednak w sieci pojawiają się pozytywne opinie o profesjonalnym doborze bielizny i miłej atmosferze.

Zalety:

indywidualne doradztwo w doborze biustonosza;

laureat nagrody Orły Mody, co potwierdza wysokie oceny klientów.

współpraca z renomowanymi producentami bielizny.

Wady:

brak własnej strony utrudnia zapoznanie się z ofertą;

niewielki salon, przez co asortyment może być ograniczony.

Dane kontaktowe: ul. Tarnopolska 55/2, 41‑807 Zabrze; tel. 663 795 440; orientacyjne godziny: pon.–pt. 09.00–17.00, sob. 09.00–13.00

MdM Bielizna dla Ciebie

Opis: Niewielki, rodzinny sklep zlokalizowany w dzielnicy Helenka. Według Cylex Polska mieści się przy ul. Jordana 79 i oferuje bieliznę polskich producentów oraz usługę brafittingu – pracownicy dobierają biustonosz i pomagają w wyborze fasonu. W plebiscycie „Złota Firma” sklep otrzymał najwyższą ocenę 5 gwiazdek; klientki chwalą profesjonalne doradztwo i miłą obsługę. Salon sprzedaje m.in. biustonosze, majtki, piżamy, szlafroki i akcesoria.

Zalety:

bardzo dobre opinie – klientki podkreślają dokładny dobór bielizny i przyjazną atmosferę.

mały, niezależny sklep wspierający polskich producentów;

możliwość brafittingu i dopasowania rozmiaru.

Wady:

ograniczony asortyment w porównaniu z dużymi sieciami;

sklep czynny tylko do popołudnia (pn 10.00–15.00, wt.–pt. 09.00–17.00, sob. 08.00–13.00).

Dane kontaktowe: ul. Jordana 79, 41‑813 Zabrze; tel. 601 844 477; godziny: pon. 10.00–15.00, wt.–pt. 09.00–17.00, sob. 08.00–13.00.

Febe Bielizna (Centrum Handlowe M1)

Opis: Febe to sieciowy sklep z bielizną i odzieżą, który w Zabrzu mieści się w centrum handlowym M1. Oferta obejmuje szeroką gamę bielizny damskiej, męskiej i nocnej oraz stroje kąpielowe, legginsy i odzież sportową – w sklepie znajdują się półki z biustonoszami różnych typów, figami, body, rajstopami i odzieżą casualową. To dobry wybór dla osób szukających uniwersalnych kompletów i uzupełnienia garderoby podczas zakupów w galerii.

Zalety:

duży wybór różnych kategorii bielizny i ubrań w jednym miejscu;

długie godziny otwarcia (pon.–sb. 09.00–21.00, niedz. 10.00–21.00).

regularne promocje i możliwość zakupów razem z innymi codziennymi sprawunkami.

Wady:

jako sieciówka nie oferuje specjalistycznego brafittingu;

obsługa może być mniej indywidualna niż w małych salonach.

Dane kontaktowe: Centrum Handlowe M1, ul. plut. Ryszarda Szkubacza 1, 41‑800 Zabrze; tel. 601‑148‑412; godziny otwarcia: pon.–sb. 09.00–21.00, niedz. 10.00–21.00.

Salon Marilyn (M1 Zabrze)

Opis: Marilyn to salon bielizny należący do polskiego producenta od ponad 30 lat. Blog firmowy opisuje sklep w Zabrzu jako kameralny salon z brafitterką, która pomaga dobrać odpowiedni biustonosz i podkreśla potrzebę indywidualnego podejścia. Salon znajduje się w centrum handlowym M1, a w ofercie są eleganckie biustonosze, majtki, piżamy, rajstopy i kolekcje strojów kąpielowych. Firma stawia na wysoką jakość i polską produkcję.

Zalety:

możliwość skorzystania z brafittingu i indywidualnej porady;

szeroki wybór modeli w różnych rozmiarach i fasonach.

salon prowadzony przez producenta bielizny – gwarancja jakości.

Wady:

ceny mogą być wyższe niż w dyskontach;

oferta skupia się głównie na damskiej bieliźnie i rajstopach.

Dane kontaktowe: Centrum Handlowe M1, ul. Szkubacza 1, 41‑800 Zabrze; tel. 504 411 593; godziny otwarcia: pon.–sb. 09.00–21.00, niedz. 10.00–20.00.

Esotiq (M1 Zabrze)

Opis: Esotiq to popularna marka ekskluzywnej bielizny damskiej. Strona centrum handlowego M1 prezentuje salon jako „nowoczesny buduar” oferujący koronkowe staniki, gorsety, piżamy i szlafroki, a także linię Special Effect Collection. Projektanci marki tworzą bieliznę zgodną z zasadami profesjonalnego brafittingu. Salon w M1 Zabrze jest częścią sieci liczącej ponad 200 sklepów w Polsce i za granicą.

Zalety:

szeroka gama modeli, w tym efektowne kolekcje sezonowe;

marka zwraca uwagę na profesjonalny dobór biustonosza.

elegancki wystrój salonu i możliwość zakupów w dużym centrum handlowym.

Wady:

cena wyższa niż w popularnych sieciówkach;

w godzinach szczytu może być tłoczno.

Dane kontaktowe: Centrum Handlowe M1, ul. plut. Ryszarda Szkubacza 1, 41‑800 Zabrze; tel. 452 917 067; godziny otwarcia: ok. 10.00–20.00.

Gatta (M1 Zabrze)

Opis: Marka Gatta należy do firmy Ferax i specjalizuje się w rajstopach oraz bieliźnie modelującej. Sklep w M1 Zabrze oferuje kolekcje Gatta Classic, Trendy, Beauty, Medicare, Bodywear, Shapewear, Thermoactive, Mamma i Baby. Klientki znajdą tu zarówno klasyczne rajstopy i pończochy, jak i nowoczesne modele kształtujące sylwetkę, bieliznę sportową oraz odzież ciążową.

Zalety:

bardzo szeroki wybór rajstop i pończoch, w tym linie paramedyczne i modelujące.

dostępność bielizny, odzieży sportowej i akcesoriów w jednym miejscu;

długie godziny otwarcia (tak jak inne sklepy w M1).

Wady:

salon skupia się głównie na rajstopach i pończochach, więc mniej tu klasycznej bielizny;

brak specjalistycznego brafittingu.

Dane kontaktowe: Centrum Handlowe M1, ul. plut. Ryszarda Szkubacza 1, 41‑800 Zabrze; tel. 746 82 32 lub 663 445 300; godziny otwarcia: pon.–sb. 09.00–21.00, niedz. 10.00–20.00.

Atlantic (CH Platan)

Opis: Atlantic to polska sieciówka oferująca bieliznę damską i męską. Lokal w Zabrzu znajduje się w Centrum Handlowym Platan przy placu Teatralnym. Portal zabrze.com podaje, że sklep czynny jest codziennie do późnych godzin wieczornych i akceptuje płatność kartą. W ofercie są biustonosze, majtki, slipy, bokserki, szlafroki i piżamy dla kobiet i mężczyzn.

Zalety:

bogaty asortyment bielizny codziennej dla całej rodziny;

sklep mieści się w popularnej galerii handlowej – łatwy dojazd i parking;

długie godziny otwarcia (pon.–sb. 09.00–21.00, niedz. 09.00–20.00).

Wady:

standardowa oferta sieciowa, brak bardzo dużych rozmiarów;

mniejszy nacisk na indywidualne doradztwo.

Dane kontaktowe: Centrum Handlowe Platan, pl. Teatralny 12, 41‑800 Zabrze; tel. 32 375 00 50; godziny otwarcia: pon.–sb. 09.00–21.00, niedz. 09.00–20.00.

Błoński – Bieliźniarstwo

Opis: Sklep przy ul. 3 Maja 59 to stary zakład bieliźniarski prowadzony przez rodzinę Błońskich. Zabrze.com podaje, że jest czynny w dni robocze w godzinach 10.00–18.00. W ofercie znajdują się klasyczne biustonosze, majtki, rajstopy i bielizna nocna. To jedno z niewielu miejsc w mieście z tradycją sięgającą kilkudziesięciu lat.

Zalety:

lokalna, rodzinna firma z długoletnim doświadczeniem;

klimat małego sklepu i możliwość indywidualnych zamówień;

kupujący wspierają lokalny biznes.

Wady:

brak podanego numeru telefonu i ograniczone godziny otwarcia.

niewielki asortyment w porównaniu z sieciami.

Dane kontaktowe: ul. 3 Maja 59, 41‑800 Zabrze; sklep czynny pon.–pt. 10.00–18.00.

Hurtownia Wyrobów Pończoszniczych SONYA‑2

Opis: Sonya‑2 to hurtownia specjalizująca się w wyrobach pończoszniczych. Katalog firm zabrze.com wymienia ją jako sklep w dzielnicy Centrum przy ul. Pułaskiego 17. W ofercie znajdują się rajstopy, pończochy, skarpety i podkolanówki różnych producentów, a także podstawowa bielizna damska i męska.

Zalety:

duży wybór rajstop i pończoch w jednym miejscu;

możliwość zakupu od ręki w sklepie stacjonarnym lub większych ilości na zamówienie;

dobre ceny, bo firma działa również jako hurtownia.

Wady:

brak szczegółowych informacji o godzinach otwarcia i telefonie.

ograniczona oferta bielizny – głównie wyroby pończosznicze.

Dane kontaktowe: ul. Pułaskiego 17, 41‑800 Zabrze; brak podanego numeru telefonu; informacje o godzinach należy sprawdzić na miejscu.

H&M (M1 Zabrze)

Opis: H&M to szwedzka sieć odzieżowa, która w swojej ofercie ma również bieliznę damską, męską i dziecięcą. Sklep w Zabrzu znajduje się w centrum handlowym M1; portal open‑closed.pl podaje, że jest czynny codziennie do godz. 21.00 i oferuje możliwość zwrotu towaru w ciągu 28 dni. W salonie można znaleźć podstawowe biustonosze, figi, bokserki, body, piżamy oraz kolekcje sportowe i staniki bezszwowe.

Zalety:

szeroki wybór podstawowej bielizny w przystępnych cenach;

możliwość dokupienia ubrań i akcesoriów w jednym sklepie;

długie godziny otwarcia i wygodna lokalizacja w galerii.

Wady:

oferta skierowana do masowego klienta, brak specjalistycznego brafittingu;

mniejsza rozpiętość rozmiarów w porównaniu z salonami bielizny.

Dane kontaktowe: Centrum Handlowe M1, ul. Plut. Ryszarda Szkubacza 1, 41‑800 Zabrze; tel. 32 373 74 40; godziny otwarcia: pon.–sb. 09.00–21.00, niedz. 10.00–20.00.

Orsay (M1 Zabrze)

Opis: Orsay to marka odzieżowa projektująca kobiece ubrania. Sklep w centrum handlowym M1 w Zabrzu oferuje kolekcje ubrań, dodatków oraz bieliznę i piżamy. Serwis open‑closed.pl informuje, że marka działa w 26 krajach i podkreśla pasję do projektowania dla różnych osobowości. W salonie można kupić basicowe biustonosze, figi, koszulki nocne, bieliznę modelującą i akcesoria.

Zalety:

modna bielizna w przystępnych cenach;

sklep zlokalizowany w dużym centrum handlowym z parkingiem;

ciekawa oferta ubrań i dodatków dla kobiet.

Wady:

mały wybór rozmiarów w porównaniu z salonami brafittingowymi;

nastawienie na modę, niekoniecznie na komfort czy funkcjonalność.

Dane kontaktowe: Centrum Handlowe M1, ul. Szkubacza 1, 41‑800 Zabrze; tel. 32 273 35 10; godziny otwarcia: pon.–sb. 09.00–21.00, niedz. 10.00–20.00.

Podsumowanie

W Zabrzu działa wiele sklepów z bielizną – od kameralnych salonów brafittingowych po duże sieci w centrach handlowych. Osoby poszukujące profesjonalnego dopasowania i wysokiej jakości powinny odwiedzić OnlyHer, Essentio, MdM Bielizna dla Ciebie lub salon Marilyn. Ci, którzy chcą szybko kupić bieliznę przy okazji innych zakupów, skorzystają z oferty sieciowych marek: Esotiq, Gatta, Atlantic, H&M czy Orsay. Stare sklepy jak Błoński czy Sonya‑2 przypominają o tradycji i mogą być idealnym miejscem dla osób ceniących sobie indywidualne podejście. Dzięki zróżnicowanej ofercie każdy mieszkaniec Zabrza znajdzie sklep dopasowany do swoich potrzeb.

