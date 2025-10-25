Tedi Zabrze Platan

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 9:51 pm• Ciekawostki

TEDi – Sklep w Zabrzu (CH Platan)

Adres:

Centrum Handlowe Platan

Plac Teatralny 12

41-800 Zabrze

Telefon: 32 450 36 20

TEDi – Wszystko, czego potrzebujesz, w jednym miejscu

TEDi to międzynarodowa sieć handlowa, która od 2004 roku dostarcza klientom szeroki wybór artykułów codziennego użytku. Sklep w Zabrzu, zlokalizowany w Centrum Handlowym Platan, to miejsce, gdzie jakość spotyka się z przystępną ceną, a różnorodność oferty pozwala znaleźć wszystko, czego potrzeba w domu, biurze czy ogrodzie.

O marce TEDi

Firma TEDi została założona w Dortmundzie (Niemcy) i obecnie posiada ponad 3 600 sklepów w 15 krajach Europy. Marka należy do liderów branży „value retail” — sieci oferujących szeroką gamę produktów w niskich cenach, nie rezygnując przy tym z jakości.

Filozofia TEDi opiera się na trzech zasadach:

Szeroki wybór produktów – asortyment obejmuje tysiące artykułów, które są regularnie aktualizowane. Przystępne ceny – marka udowadnia, że dobra jakość nie musi oznaczać wysokich kosztów. Bliskość klienta – dzięki rozbudowanej sieci sklepów TEDi jest dostępny zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach.

Oferta sklepu TEDi w Zabrzu

Artykuły do domu

Dekoracje, ramki, świece, tekstylia domowe i akcesoria kuchenne.

Sezonowe ozdoby – bożonarodzeniowe, wielkanocne i letnie.

Akcesoria do przechowywania, sprzątania i organizacji przestrzeni.

Kosmetyki i chemia gospodarcza

Produkty do pielęgnacji ciała i włosów.

Artykuły higieniczne i kosmetyczne dla całej rodziny.

Środki czystości, zapachy do domu i detergenty.

Artykuły biurowe i szkolne

Zeszyty, długopisy, notatniki, materiały plastyczne i piśmiennicze.

Akcesoria do biura i nauki zdalnej.

Artykuły dla zwierząt

Karmy i przysmaki dla psów, kotów oraz małych zwierząt.

Miski, zabawki, smycze i inne akcesoria.

Motoryzacja i narzędzia

Akcesoria samochodowe, żarówki, środki pielęgnacyjne do wnętrza i karoserii.

Podstawowe narzędzia i wyposażenie warsztatowe.

Zabawki i artykuły dziecięce

Zabawki edukacyjne, gry planszowe, puzzle oraz akcesoria kreatywne.

Artykuły sezonowe i upominki dla dzieci.

Dlaczego warto odwiedzić TEDi w Zabrzu?

Wszystko w jednym miejscu

TEDi to sklep, który pozwala kompleksowo wyposażyć dom, ogród, biuro i samochód. Bogaty asortyment w jednym punkcie sprawia, że zakupy są szybkie i wygodne.

Atrakcyjne ceny

Marka konsekwentnie trzyma się zasady „dobre nie musi być drogie”. Klienci mogą liczyć na niskie ceny przy zachowaniu wysokiej jakości produktów.

Inspiracje dla każdego

TEDi to nie tylko sklep, ale również źródło pomysłów. Wystawy sezonowe i bogate kolekcje dekoracyjne pomagają tworzyć przytulne wnętrza i wyjątkowe prezenty.

Lokalizacja i dojazd

Sklep znajduje się w Centrum Handlowym Platan w centrum Zabrza – jednym z największych i najpopularniejszych punktów handlowych w mieście.

Jak dojechać?

Samochodem: CH Platan oferuje duży parking dla klientów.

Komunikacją miejską: przystanek Zabrze Plac Teatralny – linie autobusowe: 14, 81, 83, 86, 156, 270, 286, 617, 720.

O filozofii TEDi

Marka nieustannie rozwija swoją koncepcję sklepów i dostosowuje ofertę do potrzeb klientów. Dzięki temu firma zyskała opinię jednej z najbardziej elastycznych sieci w Europie. TEDi dowodzi, że uczciwe ceny, dobra jakość i różnorodna oferta mogą iść w parze.

Firma inwestuje również w zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną, dążąc do zmniejszenia śladu ekologicznego poprzez optymalizację procesów logistycznych i ograniczenie zużycia surowców.

Podsumowanie

Sklep TEDi w Zabrzu (CH Platan) to doskonałe miejsce dla wszystkich, którzy szukają praktycznych produktów do domu, ogrodu i codziennego życia – w przystępnej cenie. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz dekoracji, akcesoriów biurowych, artykułów kosmetycznych, czy zabawek dla dzieci – w TEDi znajdziesz wszystko pod jednym dachem.

