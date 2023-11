Spotkania przy porannej kawie – Śniadanie Biznesowe w Zabrzu

Napisane przez mikolajczarnecki• 9:37 pm• Biznes

Zabrzańska społeczność biznesowa ma okazję do nieformalnych spotkań i wymiany doświadczeń podczas piątego już Śniadania Biznesowego. Wydarzenie to, organizowane przez Radę Gospodarczą przy Prezydencie Miasta Zabrze oraz Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, jest zaplanowane na 16 listopada o godzinie 10:00 w gościnnych progach Hotelu Diament.

Śniadanie Biznesowe to nie tylko okazja do poszerzenia sieci kontaktów, ale również platforma do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem między przedsiębiorcami. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, konieczne są wcześniejsze zapisy.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców oraz osoby zarządzające firmami z terenu Zabrza, aby dołączyli do nas i wzięli udział w tym wyjątkowym spotkaniu, które sprzyja budowaniu silnych lokalnych więzi gospodarczych.

źródło: UM Zabrze

