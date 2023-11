Listopadowa Mozaika Teatralna – Spektakle dla Każdego w Teatrze Nowym

Napisane przez mikolajczarnecki• 9:39 pm• Kultura, Ważne w mieście

Zabrzański Teatr Nowy zaprasza na listopadowe wieczory pełne kultury i sztuki. Bogaty i różnorodny repertuar jest jak teatralna paleta, na której każdy znajdzie barwy odpowiadające swoim gustom. Od dramatów, przez komedie, aż po spektakle dla najmłodszych – listopad w Teatrze Nowym obfituje w wydarzenia, które rozświetlą jesienne dni.

Listopadowe przedstawienia otwiera klasyczna lektura – „Dziady cz. II”, której wystawienie zaplanowano na początek miesiąca. To jednak tylko wstęp do teatralnego maratonu, w którym znajdą się takie pozycje jak „Historie Łóżkowe”, „Chłopcy z Roosevelta”, czy pełna humoru „Zemsta”. Dla poszukujących lekkiej rozrywki przygotowano „Mój Boski Rozwód” oraz „O co biega”, a dla najmłodszych widzów – magiczną „Królową Śniegu”, która wprowadzi wszystkich w przedświąteczny nastrój.

Zachęcamy do odwiedzenia Teatru Nowego w Zabrzu i wspólnego celebrowania sztuki teatralnej. Niech listopad stanie się miesiącem, w którym kultura staje się mostem łączącym pokolenia i różne światy.

źródło: UM Zabrze

