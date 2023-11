Święto Patrona Rokitnicy – Dzień Świętego Marcina

Napisane przez mikolajczarnecki• 9:34 pm• Ważne w mieście

W malowniczej Rokitnicy, jak co roku, mieszkańcy zgromadzą się, by wspólnie uczcić Dzień Świętego Marcina. Jest to dzień pełen tradycji i lokalnego kolorytu, dedykowany patronowi dzieci, hotelarzy, podróżników, a także tych, którzy znajdują się w potrzebie. Święto to, obchodzone z wielkim rozmachem 11 listopada, ma w Polsce szczególny wymiar dzięki poznańskiej tradycji pieczenia rogali świętomarcińskich.

Spotkanie rozpocznie się o 15:45 przy Przedszkolu nr 39, zlokalizowanym przy placu od ulicy Pobożnego. Stamtąd, w kolorowym korowodzie, uczestnicy przemaszerują ulicami Rokitnicy, by dotrzeć do Sanktuarium Szensztackiego. Marsz przebiegnie trasą ulic Pobożnego, Komuny Paryskiej oraz Andersa. Wszystkie dzieci uczestniczące w wydarzeniu otrzymają słodki poczęstunek w postaci tradycyjnego rogala marcińskiego oraz niespodziankę.

To wydarzenie jest nie tylko okazją do świętowania, ale również momentem, w którym społeczność lokalna może się zjednoczyć i wspólnie spędzić czas. Zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym dniu, który jest wyrazem lokalnej tożsamości i tradycji.

źródło: UM Zabrze

Visited 2 times, 1 visit(s) today