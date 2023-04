Stevie Wonder – Cover Show Zabrze – Koncert – Bilety

Kiedy: 4 czerwca 2023 o godz. 19:00



Zabrze – woj. Śląskie Multikino, Gdańska 18

Bilety: Kup na KupBilecik.pl

Stevie Wonder Cover Show to wyjątkowy koncert w Zabrzu na żywo, dedykowany niekwestionowanemu królowi muzyki soul – Steviemu Wonderowi. Jego muzyka jest bardzo eklektyczna i zawiera elementy funk, soul, R&B, jazzu, bluesa, rock and rolla oraz progresywnego rocka. Podczas koncertu, na ekranie kinowym, zostaną wyświetlone nowoczesne wizualizacje, które zabiorą widzów w magiczną podróż do świata Steviego Wondera. Wystąpią włoscy i polscy utalentowani wokaliści oraz Prestige Chamber Orchestra, w skład której wchodzą instrumenty smyczkowe, instrumenty dęte i sekcja rytmiczna.

Program koncertu w Zabrzu będzie obejmował utwory takie jak „Isn’t She Lovely”, „I Just Called to Say I Love You”, „Superstition”, „Happy Birthday”, „Part-Time Lover”, „As”, „That’s What Friends are For”, „You Are The Sunshine Of My Life”, „Overjoyed”, „For Once in My Life”, „Land Of La La”, „I Love Too Much”, „Knocks Me Off My Feet”, „Do I Do”, „My Cherie Amour”, „I Wish” oraz „We Are The World”. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu koncertu.

Czas trwania koncertu wyniesie 60 minut. Organizatorem wydarzenia jest Piotr Adam Nowak Production we współpracy z firmą Copernicus Sp. z o.o. Poprzednie projekty organizatorów to m.in. „Muzyczny życiorys Franka Sinatry”, „Freddie Mercury Rock Operowo”, „Whitney Houston Symfonicznie”, „Michael Jackson Symfonicznie”, „Abba – miłosna opowieść symfoniczna”, „The 3 Tenors & Soprano” oraz wiele innych.

Bilety na Stevie Wonder Cover Show są już dostępne do nabycia na stronie www.KupBilecik.pl. To koncert, którego nie można przegapić!