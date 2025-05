USG w Zabrzu na ulicy Wolności – gdzie wykonać badanie i na co zwrócić uwagę?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 8:09 pm• Ciekawostki

Badanie USG w Zabrzu na ulicy Wolności to jedna z najczęstszych i najważniejszych form diagnostyki obrazowej dostępnych dla mieszkańców. Sprawdź, gdzie w tej części miasta można wykonać ultrasonografię, jakie są wskazania do badania i jak się do niego przygotować.

📍 Gdzie wykonać USG na ul. Wolności w Zabrzu?

Ulica Wolności to jedna z głównych arterii komunikacyjnych Zabrza – długa, gęsto zabudowana i bardzo dobrze skomunikowana. W jej obrębie znajduje się kilka przychodni, centrów medycznych i gabinetów prywatnych oferujących badania ultrasonograficzne (USG).

Przykładowe placówki przy ul. Wolności:

Potempa Marek Lek. med. Specjalista chorób wewnętrznych , Wolności 287, 41-800 Zabrze, telefon: 888 209 822

Sonicus Centrum Diagnostyczne Zabrze, Zygmunta Krasińskiego 8, 41-800 Zabrze, telefon: 797 999 163

Przychodnia Sanivitas, Wolności 299 41-800 Zabrze, telefon: 32 411 56 57

Centrum Medyczne 311 – Prywatne konsultacje specjalistyczne, Wolności 311, 41-800 Zabrze, telefon: 602 295 800

📞 Rejestracja możliwa telefonicznie lub online – większość placówek oferuje elastyczne godziny, także w godzinach popołudniowych.

Czym jest badanie USG i kiedy się je wykonuje?

USG (ultrasonografia) to badanie obrazowe wykorzystujące fale dźwiękowe do zobrazowania narządów wewnętrznych. Jest całkowicie bezpieczne, bezbolesne i nieinwazyjne, dlatego stosuje się je zarówno u dorosłych, jak i u dzieci czy kobiet w ciąży.

Najczęstsze wskazania do wykonania USG:

bóle brzucha, wątroby, nerek,

badanie tarczycy, piersi, narządów rodnych,

kontrola ciąży,

diagnostyka zmian skórnych, guzów,

USG Dopplera przy podejrzeniu problemów z krążeniem (żyły, tętnice),

profilaktyka nowotworowa.

Rodzaje USG dostępne przy ul. Wolności

Placówki na ul. Wolności oferują pełne spektrum badań:

🔸 USG jamy brzusznej

Wykrywa zmiany w wątrobie, nerkach, trzustce, śledzionie, pęcherzyku żółciowym.

🔸 USG tarczycy

Pomocne przy diagnostyce wola, guzów, niedoczynności i nadczynności.

🔸 USG piersi

Profilaktyka raka piersi, szczególnie u kobiet poniżej 40. roku życia.

🔸 USG ginekologiczne i przezpochwowe

Monitorowanie cyklu, owulacji, ciąży, diagnostyka torbieli.

🔸 USG Doppler

Ocena przepływu krwi w naczyniach, przydatna przy żylakach czy miażdżycy.

Jak przygotować się do badania USG?

Przygotowanie zależy od rodzaju badania – najczęściej:

USG jamy brzusznej – na czczo, nie jeść na 6 godzin przed, nie palić.

USG miednicy – pełny pęcherz (wypić 1–1,5 litra wody na godzinę przed).

Pozostałe badania (np. tarczyca, piersi, doppler) – nie wymagają specjalnego przygotowania.

Warto zabrać ze sobą:

wcześniejsze wyniki badań,

skierowanie (jeśli obowiązuje),

listę zażywanych leków.

Ile kosztuje USG przy ul. Wolności?

Ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju badania i placówki:

Rodzaj badania Cena (zł) USG jamy brzusznej 120–180 zł USG tarczycy 100–150 zł USG piersi 120–200 zł USG Doppler kończyn 160–250 zł USG ginekologiczne 150–220 zł

Niektóre badania można wykonać bezpłatnie w ramach NFZ, jednak często obowiązują dłuższe terminy oczekiwania. Dlaczego warto regularnie robić USG? Ultrasonografia to narzędzie, które w wielu przypadkach ratuje życie – wykrywa zmiany nowotworowe, stany zapalne, torbiele czy zakrzepy zanim wystąpią poważne objawy. Warto traktować to badanie nie tylko jako reakcję na ból, ale również element profilaktyki zdrowotnej. Podsumowanie Jeśli mieszkasz w Zabrzu lub okolicach i szukasz miejsca, w którym wykonasz USG na ulicy Wolności, masz do wyboru kilka dobrze wyposażonych i profesjonalnych placówek. Badanie to szybka, skuteczna i bezpieczna metoda diagnostyki, która pozwala wykrywać wiele chorób na wczesnym etapie. Regularne USG to inwestycja w zdrowie. Źródła: Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne

Informacje placówek medycznych z Zabrza (2024)

Ministerstwo Zdrowia – zalecenia w zakresie diagnostyki obrazowej

