Kulturalny tydzień w Zabrzu: wydarzenia od 29 września do 5 października

Przed nami tydzień, w którym Zabrze tętni kulturą, sportem, edukacją i społecznym zaangażowaniem. Od kiermaszu pracy i klasyki polskiego teatru, przez wystawę sztuki naiwnej, zajęcia ruchowe i profilaktykę zdrowotną, aż po wyjątkową „Rajzę” po elektrociepłowni, Dni Otwarte Psitula oraz mecz Górnik Zabrze – Legia Warszawa. Sprawdź pełny harmonogram dzień po dniu wraz z adresami, godzinami i informacjami organizacyjnymi.

29 września (poniedziałek) — start z energią

Jesienny Kiermasz ofert pracy – 11:00

Powiatowy Urząd Pracy, Plac Teatralny 1. Doskonała okazja, by porozmawiać z pracodawcami, zorientować się w aktualnych rekrutacjach i zostawić CV. Warto przygotować krótką autoprezentację.

Zajęcia plastyczne – 16:00

Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Biskupicach, ul. Wojciecha Kossaka 23. Twórcze popołudnie dla osób, które chcą rozwinąć manualne i artystyczne umiejętności.

Tabata – 17:00 / Pilates – 18:15

Miejski Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 91 A. Dwa solidne bloki treningowe: intensywna tabata dla spragnionych mocniejszego wysiłku oraz pilates dla tych, którzy stawiają na stabilizację i mobilność.

30 września (wtorek) — klasyka na scenie i ruch w MOK-u

„Zemsta” na dużej scenie Teatru Nowego – 10:00

Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1. Fredrowska klasyka w znakomitym, porannym wydaniu – propozycja dla szkół i miłośników klasycznego repertuaru.

Klub SKATA – 16:30

Miejski Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 91 A. Spotkanie pasjonatów, integracja i przyjazna rywalizacja przy stole.

Zajęcia sportowe dla dorosłych – 18:00 i 19:15

W MOK-u czekają dwa wieczorne bloki: TBC/BOU – 18:00 oraz stretching + automasaż – 19:15. Idealny duet: najpierw wzmacnianie całego ciała, potem regeneracja i rozluźnienie.

1 października (środa) — sztuka naiwna i zajęcia ruchowe

Wystawa „To się nie mieści w głowie – sztuka naiwna z kolekcji Muzeum Miejskiego w Zabrzu”

Galeria Café Silesia, ul. 3 Maja 6 — dostępna w godzinach otwarcia galerii. Unikalny przegląd prac, które zachwycają szczerością formy i koloru.

Zajęcia ruchowe w MOK-u: 16:00–18:15

16:00 — dla dzieci (zabawa ruchem i koordynacją),

17:00 — dla dorosłych (autospalanie – intensywny trening kondycyjny),

18:15 — pilates (stabilizacja, oddech, core).

3 października (piątek) — przyszłość edukacji i „Różowy Październik”

EDU-PIKNIK — 9:00

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Sienkiewicza 33. Rozmowy o nowoczesnych metodach nauczania, inspirujące prelekcje i plenerowa formuła, w której edukacja wychodzi poza mury szkoły.

„Różowy Październik” — 17:00

Restauracja Zabrzański Gościniec, Aleja Bohaterów Monte Casino 9. Wydarzenie poświęcone zdrowiu, profilaktyce i sile, jaką daje świadomość. W programie nacisk na badania profilaktyczne i wsparcie kobiet.

4 października (sobota) — industrialna „Rajza” i pomoc zwierzętom

Powitalna Rajza po Elektrociepłowni Zabrze — start 10:00

Wyjątkowe zwiedzanie z przewodnikami. Organizator: Stowarzyszenie WRAZIDLOK, które dziękuje firmie ARCHE i jej właścicielowi Władysławowi Grochowskiemu za zgodę na organizację wydarzenia.

Godziny wejść: pierwsza grupa o 10:00 ; przy dużym zainteresowaniu dodatkowe wejścia o 11:30 i 13:00 .

Wpisowe (cegiełka): 25 zł od uczestnika, 10 zł dzieci do 16. roku życia.

Zgłoszenia: e-mail fest@wrazidlok.org (każda osoba otrzyma potwierdzenie z godziną wejścia). Wpłaty: ING Bank Śląski: 42 1050 1298 1000 0090 8037 1918 z dopiskiem „Rajza po Elektrociepłowni Zabrze” .

Warto zabrać wygodne obuwie i odzież odpowiednią do obiektu przemysłowego.



Światowy Dzień Zwierząt — Dni Otwarte Psitula — 10:00–14:00

ul. Bytomska 150. Otwarte drzwi w przestrzeni przyjaznej zwierzętom: spotkania z opiekunami, edukacja prozwierzęca i możliwość wsparcia podopiecznych. Świetna propozycja dla rodzin i osób rozważających adopcję.

5 października (niedziela) — kontynuacja Dni Otwartych, warsztaty i wielki mecz

Dni Otwarte Psitula — 10:00–14:00

ul. Bytomska 150. Drugi dzień atrakcji i spotkań z czworonogami — jeśli w sobotę nie zdążyłeś, teraz masz kolejną szansę.

„Odczarowywanie czarnego kota” — warsztaty rodzinne — 10:00

Galeria Café Silesia, ul. 3 Maja 6. Kreatywne, lekkie i pełne humoru zajęcia, które pomagają rozprawić się ze stereotypami i zachęcają do twórczej ekspresji.

Górnik Zabrze – Legia Warszawa — 20:15

Arena Zabrze, ul. Franklina Roosevelta 81, 41-800 Zabrze. Piłkarski hit wieczoru i zwieńczenie całego tygodnia. Wskazówka: zaplanuj dojazd wcześniej, bo okolice stadionu będą mocno obciążone ruchem.

Plan tygodnia w pigułce (adresy i godziny)

Poniedziałek 29.09 — PUP (Plac Teatralny 1, 11:00); DOK Biskupice (ul. Kossaka 23, 16:00); MOK (ul. 3 Maja 91 A: 17:00 tabata, 18:15 pilates).

Wtorek 30.09 — Teatr Nowy (Plac Teatralny 1, 10:00 „Zemsta”); MOK (16:30 SKATA; 18:00 TBC/BOU; 19:15 stretching + automasaż).

Środa 01.10 — Galeria Café Silesia (ul. 3 Maja 6, wystawa w godz. otwarcia); MOK (16:00 dzieci; 17:00 autospalanie; 18:15 pilates).

Piątek 03.10 — III LO (ul. Sienkiewicza 33, 9:00 EDU-PIKNIK); Zabrzański Gościniec (Aleja Bohaterów Monte Casino 9, 17:00 Różowy Październik).

Sobota 04.10 — Rajza po Elektrociepłowni (start 10:00; możliwe 11:30 i 13:00; zapisy: fest@wrazidlok.org wpłaty: 42 1050 1298 1000 0090 8037 1918, tytuł „Rajza po Elektrociepłowni Zabrze”); Psitula (ul. Bytomska 150, 10:00–14:00). Niedziela 05.10 — Psitula (ul. Bytomska 150, 10:00–14:00); „Odczarowywanie czarnego kota” (Galeria Café Silesia, ul. 3 Maja 6, 10:00); Górnik – Legia (Arena Zabrze, ul. Roosevelta 81, 20:15). Wskazówki praktyczne dla uczestników Dojazd i parkowanie W rejonie Placu Teatralnego oraz Areny Zabrze zaplanuj przyjazd z zapasem — w dni wydarzeń natężenie ruchu wzrasta. Rozważ komunikację miejską lub wspólne przejazdy. Komfort i bezpieczeństwo Na zajęcia ruchowe w MOK-u zabierz wodę i ręcznik, a na „Rajzę” — wygodne, zakryte buty i odzież dopasowaną do zwiedzania obiektu przemysłowego. Dla komfortu zwierząt podczas Dni Otwartych Psitula pamiętaj o spokojnym zachowaniu i nie częstuj pupili własnymi smakołykami. Zapisy i opłaty W przypadku Rajzy po Elektrociepłowni obowiązuje zgłoszenie mailowe na fest@wrazidlok.org oraz wpłata cegiełki na konto ING Bank Śląski: 42 1050 1298 1000 0090 8037 1918 z dopiskiem „Rajza po Elektrociepłowni Zabrze” . Każdy zgłaszający otrzymuje mailowe potwierdzenie z godziną wejścia. Podsumowanie Zabrze przygotowało intensywny i różnorodny tydzień : od kultury wysokiej i sztuki naiwnej, poprzez treningi i działania prozdrowotne, aż po industrialne zwiedzanie oraz aktywności prozwierzęce. Niezależnie od wieku i zainteresowań — każdy znajdzie coś dla siebie . Zarezerwuj terminy, zapisz się tam, gdzie to konieczne, i do zobaczenia na wydarzeniach! źródło: UM Zabrze



