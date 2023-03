Wycofany lek! Informacja dla mieszkańców Zabrza

W tym roku wpłynęło do ZUS 11 677 wniosków o 500 plus w Zabrzu (licząc do 16.03.2023) W województwie śląskim najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy Katowic. Od 1 lutego do 16 marca do ZUS ze stolicy naszego województwa wpłynęło ponad 20,4 tys., tuż za Katowicami znalazła się Częstochowa, z której do ZUS wpłynęło 15,6 tys. wniosków […]