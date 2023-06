Zderzenie na autostradzie A4 w Zabrzu – bez poważnych obrażeń, trwają czynności śledcze

W środę o godzinie 5.25, na zabrzańskim odcinku autostrady A4, zdarzył się incydent drogowy, który obecnie jest badany przez lokalną policję. Niezwykle szczęśliwie, w wyniku zderzenia dwóch pojazdów, nikt nie doznał poważnych obrażeń. Policja nadal prowadzi dochodzenie w tej sprawie, a w związku z tym apeluje o rozsądek i rygorystyczne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Wydarzenie miało miejsce na 317. kilometrze autostrady A4, w kierunku Wrocławia. Na podstawie wstępnych ustaleń, kierujący samochodem marki Ford Mondeo, poruszając się środkowym pasem, utracił panowanie nad pojazdem z nieznanych przyczyn, prowadząc do kolizji z jadącym prawym pasem samochodem marki Fiat Scudo. Następnie Fiat uderzył w bariery energochłonne, a Ford przewrócił się, zatrzymując się kilkadziesiąt metrów dalej. W wyniku tego incydentu ucierpiało pięć osób, które zostały przewiezione do szpitala, jednakże na szczęście nie odniosły poważnych obrażeń.

Aktualnie trwają czynności w ramach śledztwa, które mają na celu dokładne wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia. Policja gorąco apeluje do wszystkich użytkowników dróg o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz zachowanie rozsądku za kierownicą. Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo wszystkich podróżujących po naszych drogach i zadbanie o to, aby wszyscy dotarli bezpiecznie do swoich celów.