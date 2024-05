Basen stelażowy prostokątny czy okrągły – co wybrać?

Napisane przez mikolajczarnecki• 1:36 pm• Ciekawostki

Baseny stelażowe dzielą się na dwa rodzaje — okrągłe oraz prostokątne. Oba z nich mają zarówno swoje zalety, jak i wady. Baseny stelażowe okrągłe mogą przyciągać swą klasyczną estetyką i łagodnymi kształtami, z kolei te prostokątne mogą zapewnić większą przestrzeń do pływania i lepsze dopasowanie do kształtu ogrodu. Dlatego szczegółowo omawiamy je i podpowiadamy, jak wybrać odpowiedni model, aby był w pełni dopasowany do potrzeb użytkowników.

Co warto wiedzieć na temat basenów stelażowych okrągłych?

Basen stelażowy okrągły ze względu na swój kształt charakteryzuję się równomiernym rozłożeniem ciśnienia wody na wszystkie ścianki. Dzięki temu cechuje się on trwałością, wynikającą z braku nierównomiernie obciążonych obszarów, prowadzących do deformacji lub uszkodzeń.

Dodatkowo tego typu baseny ogrodowe są łatwiejsze w utrzymaniu. Ich kształt sprawia, że nie ma trudnodostępnych miejsc, których czyszczenie mogłoby być problematyczne. Do ich zalet można zaliczyć także lżejszą konstrukcję, ułatwiającą przeprowadzenie montażu basenu na działce.

Na basen stelażowy okrągły warto w szczególności zdecydować się w przypadkach, gdy trudno znaleźć odpowiednie miejsce na duży basen prostokątny, gdyż są one zazwyczaj od nich mniejsze. Oprócz tego będą one również dobrym wyborem, jeśli na działce brakuje idealnie równej powierzchni. W ich przypadku niewielkie nierówności nie są tak problematyczne, jak w sytuacji, gdy chcemy rozłożyć w takim miejscu basen stelażowy prostokątny.

Czym wyróżniają się baseny stelażowe prostokątne?

Prostokątny basen ogrodowy stelażowy dzięki swojemu kształtowi oferuje więcej miejsca do swobodnego pływania w porównaniu z basenami okrągłymi. Przy czym jednocześnie może być to wadą, gdyż zastosowanie ich w mniejszych ogrodach może być problematyczne. Dodatkowo tego typu modele często są uważane za bardziej eleganckie i nowoczesne wizualnie niż ich okrągłe odpowiedniki. Ich geometryczny kształt może doskonale komponować się z otoczeniem ogrodu, nadając mu nowoczesny i stylowy wygląd.

Zalety te sprawiają, że baseny stelażowe prostokątne będą doskonałym wyborem dla osób lubiących pływanie oraz aktywności w wodzie. Idealnie sprawdzą się także w nowoczesnych aranżacjach ogrodu.

Czym się kierować wybierając kształt basenu stelażowego?

Wybór między basenem stelażowym okrągłym a prostokątnym zależy od indywidualnych preferencji, potrzeb i warunków przestrzennych. Dlatego podczas podejmowania decyzji należy uwzględnić kilka czynników. Pierwszym i jednym z najważniejszych jest wielkość dostępnej przestrzeni. Baseny okrągłe często zajmują mniej miejsca i mogą być łatwiejsze do umieszczenia w ograniczonej przestrzeni, podczas gdy baseny prostokątne mogą wymagać większej ilości miejsca, ale oferują możliwość pływania w nich.

Następnym czynnikiem jest liczba osób, które będą korzystać z basenu. Jeśli planujesz częste spotkania rodzinne lub imprezy z przyjaciółmi, basen prostokątny może być lepszym wyborem ze względu na większą przestrzeń do pływania i możliwość swobodniejszego korzystanie z niego przez większą liczbę osób jednocześnie. Warto również zastanowić się nad głównymi zastosowaniami basenu. Jeśli głównym celem jest rekreacja i zabawa, odpowiednim wyborem może być basen okrągły.

Oprócz tego warto także zwrócić uwagę na koszty i kwestie związane z montażem obu rodzajów basenów stelażowych. Baseny okrągłe często są tańsze w zakupie i montażu niż baseny prostokątne, ze względu na mniejszą ilość materiałów i prostszą konstrukcję. Dodatkowo ich montaż jest prostszy. Baseny stelażowe prostokątne wymagają bowiem dokładnego ustawienia konstrukcji i zapewnienia równomiernego rozłożenia ciśnienia wody.

Na co zwrócić uwagę kupując basen stelażowy?

Bez względu na to czy wybierzesz basen stelażowy okrągły, czy prostokątny istotne przy jego zakupie jest zwrócenie uwagi elementy, które mają wpływ na wygodę jego użytkowania. Dlatego najlepiej wybierz basen wykonany z wysokiej jakości materiałów, łatwy w montażu i pielęgnacji oraz sprawdź, czy oferowane są wraz z nim dodatkowe akcesoria ułatwiające użytkowanie go. Tego typu modele znajdziesz w sklepie z basenami ogrodowymi Intexmarket, w którym każdy dostępny w nim basen stelażowy , produkowany jest przez markę Intex, będącą gwarancją jakości i bezpieczeństwa.

Jak dbać o basen stelażowy?

Kiedy kupisz już odpowiedni basen stelażowy, aby cieszyć się jego długotrwałym użytkowaniem, niezależnie od kształtu istotna jest jego odpowiednia konserwacja i pielęgnacja. Najważniejsze jest regularne sprawdzanie stanu basenu oraz jego wyposażenia, takiego jak filtry czy pompy, i usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z wody i ścianek. Istotną kwestią jest również utrzymanie właściwego poziomu pH oraz chlorowanie wody, która wpływa na jej czystość. Ponadto warto stosować pokrycia basenowe, szczególnie gdy basen nie jest używany, aby chronić go przed zanieczyszczeniami.

Podsumowując, wybór najlepszego kształtu basenu stelażowego zależy od indywidualnych potrzeb i warunków użytkowania. Przed podjęciem decyzji, warto jednak również przeczytać opinie innych użytkowników lub skonsultować się z profesjonalnym sklepem zajmującym się sprzedażą basenów stelażowych, aby wybrać model, który najlepiej spełni oczekiwania i zapewni przyjemność z użytkowania przez wiele lat.

