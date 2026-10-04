Napisane przez 4 października, 2026 8:58 pm Ciekawostki

Lokalny biznes w Zabrzu w sieci – Kampanie Google Ads, które przyciągają klientów z okolicy

~ artykuł sponsorowany

Warsztat w Biskupicach, gabinet fizjoterapii na Zaborzu, restauracja w centrum niedaleko Sztolni Królowa Luiza – zabrzańskie firmy coraz częściej walczą o klienta nie tylko jakością usług, ale też widocznością w telefonie. Zapytaliśmy specjalistów z agencji Eactive, jak lokalni przedsiębiorcy mogą mądrze korzystać z reklam w wyszukiwarce.

Jak tłumaczą eksperci Eactive, Google Ads to dla lokalnej firmy przede wszystkim sposób na dotarcie do mieszkańców, którzy właśnie teraz potrzebują konkretnej usługi i szukają jej w promieniu kilku kilometrów od domu. Zespół, który prowadzi kampanie jako agencja Google Ads EACTIVE, podkreśla, że w przypadku małych i średnich firm z miast takich jak Zabrze kluczowe jest precyzyjne zawężenie zasięgu reklam, a nie wydawanie coraz większych kwot.

Mieszkaniec Mikulczyc, któremu w sobotę rano zepsuł się samochód, nie przegląda katalogów firm. Wyciąga telefon i wpisuje “mechanik Zabrze otwarte teraz”. Firma, która w tym momencie pojawi się na górze wyników z numerem telefonu i godzinami otwarcia, ma ogromną przewagę nad konkurencją – nawet jeśli ta konkurencja działa na rynku od dłuższego czasu.

Zabrze to nie cały Śląsk – i reklama powinna to uwzględniać

Jednym z najczęstszych błędów lokalnych przedsiębiorców jest kierowanie reklam na całe województwo lub nawet całą Polskę. Efekt jest łatwy do przewidzenia: budżet znika w kilka dni, a telefony dzwonią od osób z Częstochowy czy Bielska-Białej, które i tak nie przyjadą do zakładu w Rokitnicy.

Google Ads pozwala ustawić kierowanie geograficzne bardzo dokładnie – na konkretne miasto, kilka sąsiednich gmin albo promień wokół adresu firmy. Dla wielu zabrzańskich usługodawców naturalnym obszarem działania jest samo miasto oraz sąsiednie Gliwice, Ruda Śląska i Bytom. Specjaliści Eactive zalecają, by ten obszar ustalić na podstawie realnych danych o klientach, a nie intuicji.

Jakie kampanie sprawdzają się w lokalnym biznesie

Nie każdy format reklamowy pasuje do każdej firmy. Poniższe zestawienie pokazuje, jak eksperci Eactive dobierają typy kampanii do potrzeb lokalnego przedsiębiorcy:

Typ kampanii Dla kogo Główna korzyść
Kampania w sieci wyszukiwania warsztaty, gabinety, firmy usługowe dociera do osób, które aktywnie szukają usługi
Reklamy z rozszerzeniem połączeń hydraulicy, pomoc drogowa, taksówki klient dzwoni jednym kliknięciem z telefonu
Kampania Performance Max z lokalizacją sklepy stacjonarne, restauracje kieruje ruch do lokalu, także przez Mapy Google
Remarketing szkoły językowe, salony meblowe przypomina ofertę osobom, które już odwiedziły stronę

 

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W praktyce małe firmy najczęściej zaczynają od kampanii w sieci wyszukiwania, bo daje ona najszybszą odpowiedź na pytanie, czy reklama w ogóle przynosi klientów. Dopiero gdy ta podstawa działa, warto rozbudowywać działania o kolejne formaty.

Mapy Google i wizytówka – cichy sprzymierzeniec reklamy

Coraz więcej lokalnych wyszukiwań kończy się nie na stronie internetowej, ale w Mapach Google. Dlatego reklama i profil firmy w Google powinny ze sobą współpracować. Aktualne godziny otwarcia, zdjęcia lokalu, odpowiedzi na opinie i poprawny numer telefonu to elementy, które zwiększają skuteczność kampanii, choć same w sobie nie są reklamą.

Właściciel piekarni przy ulicy Wolności może mieć najlepiej ustawioną kampanię, ale jeśli w wizytówce widnieją stare godziny otwarcia, a ostatnia odpowiedź na opinię klienta pochodzi sprzed dwóch lat, część osób zrezygnuje z wizyty. Zespół Eactive przy wdrażaniu kampanii lokalnych zawsze analizuje również ten element obecności firmy w sieci.

Ile zapłaci zabrzańska firma

Koszt kampanii zależy od branży i liczby konkurentów licytujących te same hasła. Kliknięcie w reklamę lokalnego zakładu fryzjerskiego będzie zwykle tańsze niż w reklamę kancelarii prawnej czy firmy montującej fotowoltaikę. Ważne jest jednak, by patrzeć nie na cenę kliknięcia, lecz na koszt pozyskania klienta.

Prosty przykład: jeśli warsztat wydaje na reklamę 1500 zł miesięcznie i pozyskuje dzięki niej 30 nowych klientów, każdy z nich kosztuje 50 zł. Gdy średnie zlecenie jest warte kilkaset złotych, a zadowolony klient wraca przy kolejnym przeglądzie, inwestycja szybko się zwraca. Właśnie takie liczenie – od kosztu do przychodu – specjaliści Eactive stawiają w centrum każdej rozmowy o budżecie.

Uwaga na pułapki i nieuczciwe praktyki

Popularność reklam w wyszukiwarce ma też ciemną stronę. W ostatnich tygodniach media branżowe opisywały przypadki, w których oszuści wykorzystywali reklamy w Google do podszywania się pod znane marki. Dla lokalnych firm to sygnał, by dbać o swoje konto reklamowe: korzystać z weryfikacji dwuetapowej, nie udostępniać dostępu przypadkowym osobom i regularnie sprawdzać, kto ma uprawnienia do kampanii.

Druga pułapka to oferty “pozycjonowania w Google w 24 godziny” czy “gwarancji pierwszego miejsca”. Reklama w wyszukiwarce działa w systemie aukcyjnym i nikt uczciwie nie zagwarantuje stałej pozycji. Rzetelna agencja mówi o celach, budżecie i mierzalnych wynikach, a nie o obietnicach bez pokrycia.

Jak przygotować stronę, na którą trafi klient z reklamy

Nawet najlepiej ustawiona kampania nie przyniesie efektów, jeśli strona, na którą trafia klient, go zniechęci. Mieszkaniec Zabrza, który kliknął w reklamę usługi wymiany opon, chce w kilka sekund zobaczyć cenę, godziny pracy i możliwość umówienia terminu. Jeśli zamiast tego widzi stronę główną z ogólnym opisem firmy i galerią zdjęć sprzed lat, najczęściej wraca do wyników i wybiera kolejną ofertę.

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Specjaliści Eactive zalecają, by każda ważniejsza usługa miała osobną podstronę, do której prowadzi konkretna grupa reklam. Na takiej podstronie powinny znaleźć się: krótki opis usługi, orientacyjne ceny lub widełki, numer telefonu widoczny bez przewijania, formularz kontaktowy i kilka opinii zadowolonych klientów. Dla firm z Zabrza warto dodać informację o dojeździe, parkingu i obsługiwanych dzielnicach.

Ogromne znaczenie ma także wersja mobilna. Większość lokalnych wyszukiwań odbywa się w telefonie, często w biegu, na przystanku albo w przerwie w pracy. Strona, która ładuje się kilka sekund lub wymaga powiększania tekstu, traci klientów, za których kliknięcie firma już zapłaciła. Dlatego przed uruchomieniem kampanii warto samodzielnie przejść całą ścieżkę klienta na telefonie: od wyszukania usługi, przez kliknięcie w reklamę, aż po wysłanie zapytania.

Dobrze sprawdza się również dodanie do reklamy rozszerzeń, takich jak lokalizacja, numer telefonu czy linki do konkretnych usług. Dzięki nim ogłoszenie zajmuje więcej miejsca na ekranie telefonu i daje klientowi kilka możliwości działania naraz: może od razu zadzwonić, wyznaczyć trasę do warsztatu albo przejść do cennika. Specjaliści Eactive traktują takie elementy jako standard w kampaniach dla zabrzańskich firm, bo zwiększają liczbę kontaktów bez dodatkowych kosztów.

Zabrzański biznes zasługuje na widoczność

Zabrze od lat pokazuje, że potrafi się zmieniać – od miasta kojarzonego wyłącznie z przemysłem do miejsca, które przyciąga turystów zabytkami techniki i ma tętniące życiem centrum. Lokalne firmy są ważną częścią tej przemiany i zasługują na to, by mieszkańcy łatwo je znajdowali. Dobrze ustawiona kampania w wyszukiwarce może sprawić, że kolejny klient z Helenki czy Zaborza trafi do zabrzańskiego zakładu, zamiast jechać do galerii w sąsiednim mieście. Na łamach Nowin Zabrzańskich będziemy dalej przyglądać się temu, jak nasi przedsiębiorcy radzą sobie w cyfrowym świecie.

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Dodane przez Mikołaj Czarnecki

Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.

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