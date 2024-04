Biblioteka Zabrze, Filie, Miejska biblioteka Publiczna

Napisane przez mikolajczarnecki• 6:09 pm• Ciekawostki

Biblioteka Zabrze to miejsce, które łączy w sobie funkcje centrum kultury i wiedzy, oferując mieszkańcom Zabrza szeroki wachlarz usług i możliwości. Współczesna biblioteka to nie tylko miejsce, gdzie można wypożyczyć książki, ale także przestrzeń do nauki, spotkań, a także korzystania z różnorodnych zasobów multimedialnych. W dalszej części artykułu dowiesz się więcej o ofercie i działalności Biblioteki Zabrze, jej filiach, zbiorach oraz usługach dostępnych dla czytelników.

Wypożyczalnia Centralna Zabrze



Adres: ul. ks. Józefa Londzina 3, 41-800 Zabrze

Numer telefonu: (+48 32) 370 12 53

Godziny otwarcia: Pn: 10:00 – 18:00 Wt: 10:00 – 18:00 Śr: 10:00 – 18:00 Cz: 10:00 – 15:00 Pt: 10:00 – 18:00 Sb: 9:00 – 13:00 Nd: Zamknięte



Czytelnia Ogólna i Prasy Zabrze



Adres: ul. Wyzwolenia 4, 41-800 Zabrze

Numer telefonu: (+48 32) 271 19 80

Godziny otwarcia: Pn: 10:00 – 18:00 Wt: 10:00 – 18:00 Śr: 10:00 – 18:00 Cz: 10:00 – 15:00 Pt: 10:00 – 18:00 Sb: Zamknięte Nd: Zamknięte



Filia biblioteki (Filia nr 2 do Filia nr 20) zostały uporządkowane według rosnącego numeru filii:

Filia nr 2 – Biblioteka Biskupice Zabrze Bytomska



Adres: ul. Bytomska 28, 41-803 Zabrze-Biskupice

Numer telefonu: (+48 32) 274 59 22

Godziny otwarcia: Pn: 10:00 – 18:00 Wt: 9:00 – 15:00 Śr: 9:00 – 17:00 Cz: 10:00 – 15:00 Pt: 8:00 – 16:00 Sb: Zamknięte Nd: Zamknięte



Filia nr 3 Biblioteka Johanna Pestalozziego Zabrze-Maciejów



Adres: ul. Johanna Pestalozziego 16, 41-804 Zabrze-Maciejów

Numer telefonu: (+48 32) 276 13 55

Godziny otwarcia: Pn: 10:00 – 18:00 Wt: Zamknięte Śr: 9:00 – 17:00 Cz: Zamknięte Pt: 8:00 – 16:00 Sb: Zamknięte Nd: Zamknięte



Filia nr 4 Biblioteka Hetmana Stefana Czarnieckiego Zabrze



Adres: ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 44, 41-800 Zabrze

Numer telefonu: (+48 32) 276 42 69

Godziny otwarcia: Pn: 10:00 – 18:00 Wt: 9:00 – 15:00 Śr: 10:00 – 18:00 Cz: 10:00 – 15:00 Pt: 9:00 – 17:00 Sb: Zamknięte Nd: Zamknięte



Filia nr 5 Biblioteka Zabrze Mikulczyce ul. Tarnopolska



Adres: ul. Tarnopolska 50, 41-807 Zabrze-Mikulczyce

Numer telefonu: (+48 32) 274 01 02

Godziny otwarcia: Pn: 10:00 – 18:00 Wt: 10:00 – 18:00 Śr: 10:00 – 18:00 Cz: 10:00 – 15:00 Pt: 8:00 – 16:00 Sb: Zamknięte Nd: Zamknięte



Filia nr 6 Biblioteka Zabrze Rokitnica ul. Krakowska



Adres: ul. Krakowska 52, 41-808 Zabrze-Rokitnica

Numer telefonu: (+48 32) 272 39 42

Godziny otwarcia: Pn: 10:00 – 18:00 Wt: 10:00 – 18:00 Śr: 10:00 – 18:00 Cz: 10:00 – 15:00 Pt: 10:00 – 18:00 Sb: 9:00 – 13:00 Nd: Zamknięte



Filia nr 7 Biblioteka Zabrze Grzybowice ul. ks. Jerzego Badestinusa



Adres: ul. ks. Jerzego Badestinusa 60, 41-814 Zabrze-Grzybowice

Numer telefonu: (+48 32) 273 83 88

Godziny otwarcia: Pn: Zamknięte Wt: 10:00 – 18:00 Śr: Zamknięte Cz: Zamknięte Pt: 9:00 – 17:00 Sb: Zamknięte Nd: Zamknięte



Filia nr 8 Biblioteka Zabrze Pawłów ul. gen. Władysława Sikorskiego



Adres: ul. gen. Władysława Sikorskiego 114, 41-809 Zabrze-Pawłów

Numer telefonu: (+48 32) 275 12 25

Godziny otwarcia: Pn: 10:00 – 18:00 Wt: 9:00 – 15:00 Śr: 10:00 – 18:00 Cz: 10:00 – 15:00 Pt: 9:00 – 17:00 Sb: Zamknięte Nd: Zamknięte



Filia nr 9 Biblioteka Zabrze Kończyce ul. Ignacego J. Paderewskiego



Adres: ul. Ignacego J. Paderewskiego 35, 41-810 Zabrze-Kończyce

Numer telefonu: (+48 32) 275 05 24

Godziny otwarcia: Pn: 10:00 – 18:00 Wt: 9:00 – 15:00 Śr: 10:00 – 18:00 Cz: 10:00 – 15:00 Pt: 9:00 – 17:00 Sb: Zamknięte Nd: Zamknięte



Filia nr 10 Biblioteka Zabrze ul. Karola Kruszyny



Adres: ul. Karola Kruszyny 1, 41-811 Zabrze-Makoszowy

Numer telefonu: (+48 32) 275 67 65

Godziny otwarcia: Pn: Zamknięte Wt: 10:00 – 18:00 Śr: Zamknięte Cz: Zamknięte Pt: 9:00 – 17:00 Sb: Zamknięte Nd: Zamknięte



Filia nr 11 Biblioteka Zabrze Wolności 177



Adres: ul. Wolności 177, 41-800 Zabrze

Numer telefonu: (+48 32) 271 60 41

Godziny otwarcia: Pn: 10:00 – 18:00 Wt: 10:00 – 18:00 Śr: 10:00 – 18:00 Cz: 10:00 – 15:00 Pt: 10:00 – 18:00 Sb: 9:00 – 13:00 Nd: Zamknięte



Filia nr 12 Biblioteka Wyzwolenia 2 Zabrze



Adres: ul. Wyzwolenia 2, 41-800 Zabrze

Numer telefonu: (+48 32) 275 38 64

Godziny otwarcia: Pn: Zamknięte Wt: Zamknięte Śr: Zamknięte Cz: Zamknięte Pt: Zamknięte Sb: Zamknięte Nd: Zamknięte



Filia nr 13 (nieczynna do odwołania)

Adres: ul. Wyzwolenia 9, 41-800 Zabrze

Numer telefonu: (+48 32) 271 19 80

Godziny otwarcia: Pn: Zamknięte Wt: Zamknięte Śr: Zamknięte Cz: Zamknięte Pt: Zamknięte Sb: Zamknięte Nd: Zamknięte



Filia nr 14 Biblioteka Zabrze Charles’a de Gaulle’a



Adres: ul. gen. Charles’a de Gaulle’a 81, 41-800 Zabrze

Numer telefonu: (+48 32) 271 26 15

Godziny otwarcia: Pn: 10:00 – 18:00 Wt: 10:00 – 18:00 Śr: 10:00 – 18:00 Cz: 10:00 – 15:00 Pt: 10:00 – 18:00 Sb: 9:00 – 13:00 Nd: Zamknięte



Filia nr 15 Biblioteka Zabrze Helenka ul. Henryka Jordana



Adres: ul. prof. Henryka Jordana 52, 41-813 Zabrze-Helenka

Numer telefonu: (+48 32) 272 24 60

Godziny otwarcia: Pn: 10:00 – 18:00 Wt: 10:00 – 18:00 Śr: 10:00 – 18:00 Cz: 10:00 – 15:00 Pt: 10:00 – 18:00 Sb: 9:00 – 13:00 Nd: Zamknięte



Filia nr 16 Biblioteka osiedle Kopernika Zabrze ul. prof. Tadeusza Banachiewicza



Adres: ul. prof. Tadeusza Banachiewicza 12, 41-818 Zabrze (os. Kopernika)

Numer telefonu: (+48 32) 273 52 17

Godziny otwarcia: Pn: 10:00 – 18:00 Wt: 9:00 – 15:00 Śr: 10:00 – 18:00 Cz: 10:00 – 15:00 Pt: 9:00 – 17:00 Sb: Zamknięte Nd: Zamknięte



Filia nr 17 Biblioteka Zabrze Zaborze ul. ks. Antoniego Korczoka



Adres: ul. ks. Antoniego Korczoka 96, 41-806 Zabrze-Zaborze

Numer telefonu: (+48 32) 277 54 14

Godziny otwarcia: Pn: 10:00 – 18:00 Wt: 9:00 – 15:00 Śr: 10:00 – 18:00 Cz: 10:00 – 15:00 Pt: 8:00 – 16:00 Sb: Zamknięte Nd: Zamknięte



Filia nr 18 Biblioteka Zabrze osiedla Młodego Górnika



Adres: ul. Młodego Górnika 2c (barak), 41-808 Zabrze (os. Młodego Górnika)

Numer telefonu: (+48 32) 271 48 11

Godziny otwarcia: Pn: Zamknięte Wt: 10:00 – 18:00 Śr: Zamknięte Cz: Zamknięte Pt: 10:00 – 17:00 Sb: Zamknięte Nd: Zamknięte



Filia nr 19 Biblioteka Zabrze Sobieskiego



Adres: ul. Jana III Sobieskiego 31, 41-800 Zabrze

Numer telefonu: (+48 32) 271 30 80

Godziny otwarcia: Pn: 10:00 – 18:00 Wt: 10:00 – 18:00 Śr: 10:00 – 18:00 Cz: 10:00 – 15:00 Pt: 10:00 – 18:00 Sb: Zamknięte Nd: Zamknięte



Filia nr 20 Biblioteka pl. Warszawski Zabrze



Adres: pl. Warszawski 1, 41-800 Zabrze

Numer telefonu: (+48 32) 271 55 29

Godziny otwarcia: Pn: 10:00 – 18:00 Wt: 10:00 – 18:00 Śr: 10:00 – 18:00 Cz: 10:00 – 15:00 Pt: 10:00 – 18:00 Sb: 9:00 – 13:00 Nd: Zamknięte



Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu: Ogólna Informacja

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu, znana również jako Ogólna Biblioteka Miejska Zabrze, to instytucja o bogatej historii i szerokim spektrum działalności. W niniejszym rozdziale przedstawimy historię i rozwój tej ważnej instytucji, jej misję oraz cele, a także strukturę organizacyjną i zasoby.

Historia Biblioteki Miejskiej Zabrze sięga początków XX wieku, kiedy to powstała jako miejsce służące edukacji i kulturalnemu rozwojowi mieszkańców miasta. Przez lata, biblioteka ewoluowała, dostosowując się do zmieniających się potrzeb społeczności oraz wprowadzając nowe technologie i usługi.

Misją Miejskiej Biblioteki Publicznej Zabrze jest wspieranie edukacji, kultury i nauki poprzez udostępnianie zasobów informacyjnych, promowanie czytelnictwa oraz organizowanie różnorodnych wydarzeń kulturalnych. Biblioteka dąży do bycia centrum wiedzy i kultury, dostępnym dla wszystkich mieszkańców miasta, niezależnie od wieku, pochodzenia czy wykształcenia.

W strukturze organizacyjnej Biblioteki Publicznej Zabrze można wyróżnić kilka działów, takich jak dział zbiorów, dział czytelniczy, dział multimedialny oraz dział edukacji i promocji kultury. Każdy z tych działów odpowiada za inną sferę działalności biblioteki, a ich współpraca pozwala na realizację szerokiej gamy usług i projektów.

Zasoby Ogólnej Biblioteki Miejskiej Zabrze obejmują bogaty zbiór książek, czasopism, materiałów audiowizualnych oraz elektronicznych. Biblioteka oferuje również dostęp do licznych baz danych, katalogów oraz innych źródeł informacji, które umożliwiają czytelnikom zdobywanie wiedzy na różnorodne tematy.

Podsumowując, Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu to instytucja o długiej tradycji, której misją jest wspieranie edukacji, kultury i nauki wśród mieszkańców miasta. Jej struktura organizacyjna oraz zasoby pozwalają na realizację szerokiej gamy usług i projektów, które przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej.

Mobilna Aplikacja Biblioteki Zabrze: Dostęp do Wiedzy w Twoim Telefonie

Aplikacja Biblioteka Zabrze to nowoczesne rozwiązanie, które umożliwia czytelnikom korzystanie z zasobów i usług bibliotecznych za pomocą smartfonów. W tym rozdziale omówimy funkcje i korzyści z korzystania z mobilnej aplikacji biblioteka zabrze, instrukcję instalacji i obsługi, a także dostępne zasoby i usługi w aplikacji.

Funkcje i korzyści z korzystania z aplikacji Biblioteki Zabrze obejmują między innymi:

Wyszukiwanie i rezerwowanie książek oraz innych materiałów

Przeglądanie katalogu zbiorów bibliotecznych

Wypożyczanie e-booków i audiobooków

Udostępnianie informacji o wydarzeniach i spotkaniach organizowanych przez bibliotekę

Możliwość zarządzania swoim kontem czytelnika, w tym sprawdzanie stanu wypożyczeń i rezerwacji

Korzystanie z aplikacji bibliotecznej pozwala na szybki i wygodny dostęp do zasobów biblioteki, bez konieczności odwiedzania placówki osobiście. Aplikacja jest szczególnie przydatna dla osób, które mają ograniczoną możliwość korzystania z tradycyjnych usług bibliotecznych, np. ze względu na niepełnosprawność czy brak czasu.

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji jest prosta i intuicyjna. Aplikację można pobrać z Google Play (dla systemu Android) lub App Store (dla systemu iOS). Po zainstalowaniu aplikacji na swoim smartfonie, należy się zalogować, używając numeru karty bibliotecznej oraz hasła. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta w bibliotece, możesz je założyć bezpośrednio w aplikacji.

Dostępne zasoby i usługi w aplikacji obejmują szeroką gamę materiałów, takich jak książki, czasopisma, e-booki, audiobooki, filmy oraz bazy danych. Aplikacja umożliwia również korzystanie z usług takich jak rezerwacja sal czy zgłaszanie propozycji zakupu nowych materiałów. Ponadto, aplikacja informuje o bieżących wydarzeniach i spotkaniach organizowanych przez bibliotekę, co pozwala na aktywne uczestniczenie w życiu kulturalnym miasta.

Podsumowując, mobilna aplikacja biblioteka zabrze to nowoczesne narzędzie, które ułatwia korzystanie z zasobów i usług bibliotecznych. Dzięki niej, czytelnicy mają szybki i wygodny dostęp do wiedzy, niezależnie od miejsca i czasu.

Udostępnianie Zbiorów i Wypożyczenia Książek w Bibliotece Zabrze

Udostępnianie zbiorów biblioteka zabrze oraz wypożyczenia książek biblioteka zabrze to kluczowe usługi oferowane przez placówkę. W tym rozdziale omówimy proces udostępniania zbiorów i wypożyczania książek, zasady i warunki wypożyczania oraz funkcje katalogu online.

W wypożyczalni centralnej biblioteka zabrze oraz jej filiach, czytelnicy mają dostęp do szerokiej gamy książek zabrze, czasopism, filmów, audiobooków i innych materiałów. Aby wypożyczyć materiały, należy posiadać ważną kartę biblioteczną oraz być zarejestrowanym czytelnikiem.

Zasady i warunki wypożyczania obejmują między innymi:

Okres wypożyczenia książek wynosi zazwyczaj 30 dni, z możliwością przedłużenia

Wypożyczenie materiałów multimedialnych, takich jak filmy czy audiobooki, może być krótsze

W przypadku przekroczenia terminu zwrotu, naliczane są opłaty karne

Rezerwacja materiałów jest możliwa zarówno osobiście, jak i przez katalog online

Katalog online to narzędzie, które ułatwia wyszukiwanie i rezerwowanie materiałów w bibliotece. Dzięki niemu, czytelnicy mogą sprawdzić dostępność książek, czasopism i innych materiałów, a także zarezerwować je na swoje konto. Katalog online pozwala również na przedłużanie wypożyczeń oraz sprawdzanie stanu swojego konta czytelnika.

Warto również wspomnieć o wypożyczalni popularnonaukowej, która oferuje szeroki wybór książek z różnych dziedzin wiedzy, takich jak historia, nauki przyrodnicze, psychologia czy ekonomia. Wypożyczalnia popularnonaukowa to doskonałe miejsce dla osób poszukujących ciekawych lektur, które poszerzą ich horyzonty i zainspirują do dalszego zgłębiania wiedzy.

Podsumowując, udostępnianie zbiorów i wypożyczenia książek w bibliotece zabrze to kluczowe usługi, które umożliwiają czytelnikom korzystanie z bogatej oferty materiałów. Dzięki katalogowi online oraz zasadom i warunkom wypożyczania, proces ten jest prosty i wygodny dla każdego użytkownika biblioteki.

Filie Biblioteki Miejskiej Zabrze: Dostęp do Wiedzy w Całym Mieście

Filie biblioteki miejskiej Zabrze umożliwiają mieszkańcom korzystanie z zasobów bibliotecznych w różnych częściach miasta. W tej sekcji przedstawimy lokalizacje i godziny otwarcia filii, usługi i zasoby dostępne w poszczególnych placówkach oraz informacje, jak korzystać z filii.

W Zabrzu funkcjonuje kilka filii bibliotecznych, które są rozmieszczone w strategicznych punktach miasta. Każda z nich oferuje dostęp do zbiorów książek, czasopism, filmów, audiobooków i innych materiałów. Lokalizacje i godziny otwarcia filii można znaleźć na stronie internetowej Biblioteki Miejskiej Zabrze oraz w informacjach udostępnianych w placówkach.

Usługi i zasoby dostępne w filiach obejmują między innymi:

Wypożyczanie książek, czasopism, filmów, audiobooków i innych materiałów

Dostęp do katalogu online oraz możliwość rezerwacji materiałów

Przestrzenie do czytania, nauki i pracy indywidualnej

Organizacja spotkań autorskich, warsztatów, wykładów i innych wydarzeń kulturalnych

Aby korzystać z filii, należy posiadać ważną kartę biblioteczną oraz być zarejestrowanym czytelnikiem. Proces rejestracji oraz wypożyczania materiałów w filiach przebiega na podobnych zasadach, co w głównej placówce. Warto jednak sprawdzić, czy dana filia posiada specjalistyczne zbiory lub oferuje dodatkowe usługi, takie jak dostęp do komputerów czy organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży.

Podsumowując, filie biblioteki miejskiej Zabrze umożliwiają mieszkańcom korzystanie z zasobów bibliotecznych w różnych częściach miasta. Dzięki lokalizacjom, usługom i zasobom dostępnym w filiach, czytelnicy mają łatwy dostęp do wiedzy i kultury niezależnie od miejsca zamieszkania.

Czytelnicy Biblioteki Miejskiej Zabrze: Społeczność, która Tworzy Kulturę

Czytelnicy biblioteki miejskiej Zabrze to zróżnicowana grupa osób, która tworzy aktywną społeczność wokół kultury i wiedzy. W tej sekcji przyjrzymy się profilowi czytelników, jak biblioteka wspiera swoją społeczność oraz jak dba o bezpieczeństwo swoich użytkowników.

Wśród czytelników biblioteki miejskiej Zabrze znajdziemy zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych. Biblioteka oferuje różnorodne zasoby i usługi, które odpowiadają na potrzeby różnych grup wiekowych i zainteresowań. Dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie, niezależnie od swojego poziomu zaawansowania czy zainteresowań.

Jak Biblioteka wspiera swoją społeczność? Przede wszystkim poprzez organizację licznych wydarzeń kulturalnych, takich jak spotkania autorskie, warsztaty, wykłady czy wystawy. Dzięki temu czytelnicy mają możliwość poszerzania swojej wiedzy, rozwijania zainteresowań oraz nawiązywania kontaktów z innymi miłośnikami literatury i kultury. Ponadto, biblioteka oferuje również zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, które pomagają rozwijać umiejętności czytelnicze i kreatywność.

Bezpieczeństwo czytelników biblioteka Zabrze traktuje jako priorytet. Wszystkie placówki, w tym filie, są wyposażone w odpowiednie systemy zabezpieczeń, takie jak monitoring czy alarmy. Ponadto, biblioteka dba o przestrzeganie zasad higieny i sanitarnych, szczególnie w obecnych czasach pandemii. Wprowadzono również regulacje dotyczące zachowania w bibliotece, które mają na celu zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom.

Podsumowując, czytelnicy biblioteki miejskiej Zabrze tworzą aktywną społeczność, która wspólnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta. Biblioteka wspiera swoich czytelników poprzez oferowanie różnorodnych zasobów, usług oraz organizację wydarzeń, a także dba o ich bezpieczeństwo i komfort podczas korzystania z placówek.

Multimedia w Bibliotece Zabrze: Audiobooki, Podcasty i E-booki

Audiobooki Zabrze to jedna z wielu form multimedialnych dostępnych w Bibliotece Miejskiej Zabrze. Dzięki nim czytelnicy mogą słuchać książek w formie dźwiękowej, co jest szczególnie przydatne dla osób z dysfunkcjami wzroku, mających trudności z czytaniem tradycyjnych książek, czy też dla tych, którzy chcą wykorzystać czas podczas podróży czy uprawiania sportu.

Podcast Biblioteki Miejskiej Zabrze to kolejna forma multimedialna, która umożliwia słuchanie interesujących treści związanych z literaturą, kulturą czy nauką. Podcasty są dostępne online i można je odsłuchać na różnych urządzeniach, takich jak smartfony, tablety czy komputery. Dzięki nim czytelnicy mogą poszerzać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania w dowolnym miejscu i czasie.

E-booki to elektroniczne wersje książek, które można czytać na urządzeniach takich jak czytniki e-booków, tablety czy smartfony. Biblioteka Zabrze oferuje szeroki wybór e-booków z różnych dziedzin, co pozwala czytelnikom na dostęp do wiedzy w wygodnej i nowoczesnej formie.

Jak korzystać z audiobooków, podcastów i e-booków? Aby skorzystać z tych form multimedialnych, należy posiadać ważną kartę biblioteczną oraz zarejestrować się w systemie Biblioteki Zabrze. Następnie, wystarczy pobrać odpowiednią aplikację na swoje urządzenie i zalogować się na swoje konto. Po zalogowaniu, czytelnicy mają dostęp do szerokiej oferty audiobooków, podcastów i e-booków, które można wypożyczyć, pobrać lub odsłuchać online.

Korzyści z korzystania z multimediów to przede wszystkim wygoda i elastyczność. Dzięki nim czytelnicy mogą korzystać z zasobów biblioteki w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wizyty w placówce. Ponadto, multimedia pozwalają na dostosowanie formy przyswajania wiedzy do indywidualnych potrzeb i preferencji, co może zwiększyć efektywność uczenia się oraz zainteresowanie czytelników.

Podsumowując, multimedia w Bibliotece Zabrze, takie jak audiobooki, podcasty i e-booki, stanowią nowoczesne i wygodne formy dostępu do wiedzy. Dzięki nim czytelnicy mogą korzystać z zasobów biblioteki w dowolnym miejscu i czasie, co sprzyja rozwijaniu zainteresowań i poszerzaniu wiedzy.

Zasady Bezpieczeństwa i Funkcjonowania Biblioteki Zabrze

Zasady bezpieczeństwa biblioteka zabrze są niezwykle ważne dla zapewnienia komfortu i ochrony zdrowia czytelników oraz pracowników. W związku z obecną sytuacją epidemiczną, biblioteka wprowadziła szereg środków mających na celu ograniczenie ryzyka zakażenia. Warto zaznaczyć, że zasady funkcjonowania biblioteki zabrze mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej, dlatego warto na bieżąco śledzić informacje na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach społecznościowych.

Podczas epidemia biblioteka zabrze wprowadziła następujące zasady bezpieczeństwa:

Obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką ochronną lub przyłbicą,

Dezynfekcja rąk przed wejściem do biblioteki,

Ograniczenie liczby osób przebywających jednocześnie w bibliotece,

Zachowanie dystansu społecznego (minimum 1,5 metra) między czytelnikami oraz pracownikami,

Wypożyczanie książek za pośrednictwem katalogu online oraz odbiór w wyznaczonym punkcie,

Przedłużanie wypożyczeń drogą telefoniczną lub mailową,

Regularne dezynfekowanie powierzchni dotykowych oraz pomieszczeń.

Zasady korzystania z usług Biblioteki obejmują również obowiązek posiadania ważnej karty bibliotecznej oraz przestrzeganie regulaminu wypożyczania. Warto pamiętać, że niektóre usługi, takie jak czytelnia czy miejsca do nauki, mogą być czasowo niedostępne ze względu na obostrzenia epidemiczne. W takim przypadku warto skorzystać z bogatej oferty cyfrowej, jaką oferuje Biblioteka Zabrze, obejmującej e-booki, audiobooki oraz dostęp do baz danych i czasopism online.

Dbając o bezpieczeństwo swoje i innych, przestrzegając zasad funkcjonowania biblioteki zabrze oraz korzystając z dostępnych usług, wspólnie przyczyniamy się do utrzymania kultury czytelniczej i edukacyjnej w naszym mieście, nawet w trudnych czasach epidemii.

Usługi Biblioteczne w Zabrzu: Karty Biblioteczne, Spotkania Autorskie i Lekcje Biblioteczne

Usługi biblioteczne zabrze obejmują szeroką gamę możliwości dla czytelników, począwszy od wypożyczania książek, poprzez spotkania autorskie, aż po lekcje biblioteczne. Warto poznać, jakie korzyści niesie ze sobą posiadanie karty bibliotecznej oraz jakie wydarzenia kulturalne organizuje Biblioteka Zabrze.

Karty biblioteczne zabrze umożliwiają korzystanie z bogatej oferty Biblioteki Miejskiej. Aby uzyskać kartę, należy zgłosić się do biblioteki z dowodem osobistym oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia wymagana jest również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Posiadanie karty bibliotecznej pozwala na wypożyczanie książek, korzystanie z czytelni, dostęp do zasobów cyfrowych oraz uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę.

Spotkanie autorskie biblioteka zabrze to doskonała okazja, aby poznać twórczość pisarzy, poetów czy ilustratorów, a także dowiedzieć się więcej o procesie twórczym i inspiracjach artystów. Biblioteka Zabrze regularnie organizuje spotkania z autorami, podczas których czytelnicy mają możliwość zadawania pytań, dyskusji na temat przeczytanych dzieł oraz zdobycia autografów. Spotkania autorskie są często połączone z promocją nowych książek, co daje możliwość zakupu egzemplarza jeszcze przed oficjalną premierą.

Lekcje biblioteczne to zajęcia edukacyjne, które mają na celu rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów bibliotecznych oraz poszerzanie wiedzy na różne tematy. Biblioteka Zabrze oferuje lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także dla grup przedszkolnych. Tematyka zajęć jest różnorodna i dostosowana do wieku uczestników, obejmuje m.in. naukę korzystania z katalogów, wyszukiwanie informacji, czytanie ze zrozumieniem oraz rozwijanie kreatywności.

Warto korzystać z usług bibliotecznych zabrze, aby poszerzać swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania oraz uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta. Biblioteka Zabrze to miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku czy zainteresowań.

Gromadzenie Materiałów w Bibliotece Zabrze: Jak Tworzymy Naszą Kolekcję

Gromadzenie materiałów w Bibliotece Zabrze to proces, który pozwala na tworzenie bogatej i różnorodnej kolekcji książek, czasopism, audiobooków, e-booków oraz innych materiałów dostępnych dla czytelników. W tym celu Biblioteka stosuje określone kryteria wyboru oraz dba o swoją kolekcję, aby zapewnić czytelnikom dostęp do najwyższej jakości zasobów.

Proces gromadzenia materiałów w Bibliotece Zabrze opiera się na kilku kryteriach wyboru, takich jak:

aktualność i wartość merytoryczna,

zgodność z profilem działalności biblioteki,

potrzeby i zainteresowania czytelników,

dostępność na rynku wydawniczym,

stan zachowania i jakość oprawy.

Ważnym elementem procesu gromadzenia materiałów jest również współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury oraz wydawnictwami, co pozwala na wymianę doświadczeń, informacji o nowościach wydawniczych oraz pozyskiwanie unikatowych zbiorów.

Jak Biblioteka dba o swoją kolekcję? Przede wszystkim, każdy nabyty materiał jest odpowiednio opracowywany, katalogowany i inwentaryzowany. Ponadto, Biblioteka Zabrze systematycznie przeprowadza przeglądy swoich zbiorów, usuwając z nich materiały uszkodzone, przestarzałe lub rzadko wypożyczane. W ten sposób czytelnicy mają dostęp do aktualnych i wartościowych zasobów, które są starannie utrzymane i zabezpieczone przed uszkodzeniami.

W procesie gromadzenia materiałów, Biblioteka Zabrze stawia na różnorodność, aby zaspokoić potrzeby i zainteresowania swoich czytelników. Dlatego w jej zbiorach można znaleźć zarówno literaturę piękną, jak i naukową, popularnonaukową, poradniki, literaturę dziecięcą i młodzieżową, a także materiały multimedialne, takie jak audiobooki, e-booki czy filmy.

Podsumowując, gromadzenie materiałów w Bibliotece Zabrze to starannie zaplanowany proces, który pozwala na tworzenie bogatej i różnorodnej kolekcji, dostosowanej do potrzeb i zainteresowań czytelników. Dzięki temu, Biblioteka Zabrze jest miejscem, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie i rozwijać swoje pasje oraz zainteresowania.

W artykule przedstawiliśmy najważniejsze informacje dotyczące Biblioteki Zabrze, która jest centrum kultury i wiedzy dla mieszkańców miasta. Omówiliśmy ogólną informację o Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zabrzu, mobilną aplikację, która umożliwia dostęp do wiedzy w telefonie, oraz sposób udostępniania zbiorów i wypożyczania książek.

Przedstawiliśmy również informacje o filiach Biblioteki Miejskiej Zabrze, które zapewniają dostęp do wiedzy w całym mieście, oraz o społeczności czytelników, która tworzy kulturę. Opisaliśmy także multimedia dostępne w Bibliotece Zabrze, takie jak audiobooki, podcasty i e-booki, oraz historię i dziedzictwo związane z Karolem Godulą.

Omówiliśmy zasady bezpieczeństwa i funkcjonowania Biblioteki Zabrze oraz usługi biblioteczne, takie jak karty biblioteczne, spotkania autorskie i lekcje biblioteczne. Na koniec przedstawiliśmy proces gromadzenia materiałów w Bibliotece Zabrze, który pozwala na tworzenie bogatej i różnorodnej kolekcji dostosowanej do potrzeb i zainteresowań czytelników.

Podsumowując, Biblioteka Zabrze to miejsce, które oferuje szeroki wachlarz usług i zasobów dla swoich czytelników, zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych. Dzięki różnorodności materiałów, dostępności w całym mieście oraz zaangażowaniu społeczności, Biblioteka Zabrze stanowi ważne centrum kultury i wiedzy dla mieszkańców Zabrza.

