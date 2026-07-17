Czy ubrania z logo firmy powinny być takie same dla biura, produkcji i handlowców?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 1:34 pm• Ciekawostki

Jednolity strój pracowników pomaga budować rozpoznawalność marki, ale identyczne koszulki lub bluzy nie zawsze sprawdzą się na każdym stanowisku. Pracownik biurowy, operator maszyny i przedstawiciel handlowy wykonują inne zadania, dlatego potrzebują innego rodzaju odzieży. Ubrania z logo firmy powinny tworzyć spójny wizerunek, a jednocześnie odpowiadać warunkom pracy poszczególnych zespołów.

Dlaczego jeden model odzieży nie pasuje do wszystkich stanowisk?

W biurze liczą się estetyka i wygoda. Pracownicy mogą nosić koszule, koszulki polo albo lekkie bluzy w kolorach marki. Na produkcji ważniejsze są trwałość, swoboda ruchów i odporność na częste pranie. Odzież nie może mieć luźnych elementów, które mogłyby zostać wciągnięte przez maszynę. W zależności od stanowiska musi też spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

Handlowcy potrzebują ubrań reprezentacyjnych, ale jednocześnie praktycznych w podróży. Materiał powinien dobrze wyglądać po wielu godzinach jazdy, być łatwy w pielęgnacji i zapewniać komfort podczas spotkań.

Jak zachować spójny wizerunek różnych zespołów?

Spójność nie oznacza, że stroje muszą być identyczne. Wszystkie działy mogą korzystać z tej samej palety kolorów, podobnego sposobu znakowania oraz jednolitych zasad rozmieszczenia logo.

Ubrania z logo firmy mogą różnić się krojem, grubością i przeznaczeniem, a mimo to tworzyć wspólny system. Warto również ustalić jeden odcień podstawowy oraz kolor dodatkowy.

Jak dobrać materiał i sposób znakowania?

Rodzaj tkaniny powinien wynikać z warunków użytkowania. W biurze dobrze sprawdzają się materiały miękkie, przewiewne i odporne na gniecenie. Na produkcji lepsze będą tkaniny o większej gramaturze, odporne na przetarcia.

Znaczenie ma też częstotliwość prania. Odzież robocza może wymagać prania w wyższej temperaturze, dlatego nadruk musi być odporny na intensywne użytkowanie.

Czy należy włączyć pracowników w wybór odzieży?

Pracownicy najlepiej wiedzą, co przeszkadza im podczas codziennych obowiązków. Krótkie konsultacje pomagają ustalić, czy potrzebne są kieszenie, dłuższy krój, elementy odblaskowe albo bardziej elastyczny materiał.

Dobrym rozwiązaniem jest zamówienie kilku modeli testowych. Pracownicy mogą nosić je przez kilka dni, a następnie ocenić komfort, dopasowanie i funkcjonalność.

Najważniejsze w skrócie nie każdy dział potrzebuje tego samego fasonu,

wspólne powinny być kolory i sposób oznakowania,

odzież produkcyjna musi odpowiadać warunkom pracy,

stroje handlowców powinny być wygodne i reprezentacyjne,

materiał i znakowanie trzeba dopasować do częstotliwości prania,

przed zamówieniem warto przetestować ubrania na pracownikach.

Mini case

Firma zatrudniająca pracowników biurowych, magazynierów i przedstawicieli handlowych początkowo zamówiła dla wszystkich jednakowe koszulki polo. Szybko okazało się, że na magazynie materiał był zbyt delikatny, a handlowcy potrzebowali bardziej formalnego stroju.

Nowe ubrania z logo firmy podzielono na trzy linie. Biuro otrzymało polo i lekkie swetry, magazyn T-shirty oraz bluzy o wyższej gramaturze, natomiast handlowcy koszule i bezrękawniki. Wszystkie elementy miały ten sam kolor bazowy i logo umieszczone w podobnym miejscu.

Ubrania z logo firmy wzmacniają identyfikację marki, poprawiają komfort zespołu i pomagają pracownikom wyglądać profesjonalnie w każdej sytuacji. Skontaktuj się z naszą firmą, a pomożemy stworzyć spójny zestaw dopasowany do potrzeb biura, produkcji i działu sprzedaży.

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