Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 1:23 pm• Ciekawostki

„Bukiet” to dziś pojęcie bardzo pojemne. Pod tym samym słowem kryje się luźna wiązanka z jednego gatunku, okazała kompozycja mieszana, kwiaty w pudełku, kosz kwiatowy i wiązanka w gąbce florystycznej. Każda z tych form inaczej wygląda, inaczej się ją wręcza i inaczej znosi transport. Ten przewodnik porządkuje style bukietów, które najczęściej wybierają klienci w Warszawie, wyjaśnia, jak działają rozmiary S, M i L, i opisuje – bez gwiazdek – jak wygląda dostawa kwiatów w Warszawie z pracowni IFIORA na Mokotowie.

W skrócie:

Pięć głównych stylów: bukiet mieszany, bukiet jednogatunkowy (mono), flowerbox, kompozycja w koszu, wiązanka okolicznościowa.

Rozmiary S / M / L różnią się liczbą kwiatów i objętością, nie jakością – każdy powstaje z tych samych świeżych kwiatów.

Dostawa kwiatów Warszawa: 3–4 godziny od przyjęcia zamówienia; 29 zł poniżej 500 zł, bezpłatnie od 500 zł; ekspres do 2 godzin za 50 zł po potwierdzeniu.

Dostawa tego samego dnia przy zamówieniu opłaconym przed 16:00 i po potwierdzeniu; dostawy pon.–sob., tylko Warszawa.

Bilecik z życzeniami i standardowe pakowanie w cenie; czekoladki i balony jako płatne dodatki; gwarancja świeżości 7 dni.

Styl 1: bukiet mieszany

Klasyka, którą większość osób ma na myśli, mówiąc „bukiet”. Kilka gatunków dobranych kolorystycznie – na przykład róże, eustomy i hortensje w pastelach albo róże, goździki i zieleń w mocniejszej tonacji. Bukiet mieszany jest najbardziej uniwersalny: pasuje na urodziny, imieniny, podziękowanie, rocznicę, Dzień Matki. Wygląda bogato nawet w rozmiarze S, bo różnorodność faktur dodaje objętości.

Kiedy wybrać: gdy nie znasz dokładnie gustu odbiorcy, gdy okazja jest „ogólna”, gdy chcesz, żeby bukiet zrobił wrażenie na pierwszy rzut oka. Kiedy unikać: gdy odbiorca ceni minimalizm – wtedy lepszy będzie bukiet jednogatunkowy.

Styl 2: bukiet jednogatunkowy (mono)

Jeden gatunek, często jeden kolor: same róże, same hortensje, same tulipany, same piwonie w sezonie, same jaskry. Bukiet mono wygląda nowocześnie i elegancko, a jego siła polega na powtórzeniu – dwadzieścia jednakowych łodyg robi większe wrażenie niż dwadzieścia różnych. To dziś jedna z najpopularniejszych form w warszawskich kwiaciarniach, szczególnie wśród osób, które chcą wysłać kwiaty bliskiej osobie o wyrobionym guście.

Kiedy wybrać: dla minimalistów, do nowoczesnych wnętrz, gdy znasz ulubiony kwiat odbiorcy. Kiedy unikać: gdy chcesz kolorystycznej różnorodności lub gdy ulubiony gatunek jest poza sezonem.

Styl 3: flowerbox – kwiaty w pudełku

Kwiaty osadzone w gąbce florystycznej wewnątrz eleganckiego pudełka. Flowerbox jest gotowy do postawienia od razu po doręczeniu – nie potrzebuje wazonu, nie wymaga podcinania łodyg, można go postawić na biurku, w recepcji czy na stole w restauracji. Najczęściej wybierany do biura, na gratulacje, na podziękowanie i dla osób, które nie mają w domu wazonu.

Kiedy wybrać: do pracy, do hotelu, gdy odbiorca będzie przez kilka godzin poza domem. Kiedy unikać: gdy odbiorca lubi sam układać kwiaty w wazonie – flowerbox tej przyjemności nie daje.

Styl 4: kompozycja w koszu

Kwiaty w koszu wiklinowym lub dekoracyjnym, również w gąbce. Kosz jest bardziej „domowy” niż flowerbox i lepiej pasuje do okazji rodzinnych: urodzin babci, jubileuszu, powitania w nowym domu. Dobrze znosi transport i – podobnie jak flowerbox – nie wymaga wazonu.

Styl 5: wiązanki okolicznościowe

Osobna kategoria to wiązanki ślubne, dekoracje ślubne oraz wiązanki i wieńce pogrzebowe. Kwiaty na ślub dobiera się do stylu całej uroczystości – bukiet panny młodej, butonierki, dekoracje stołów. Wiązanki i wieńce pogrzebowe utrzymuje się w stonowanej kolorystyce; przy tych zamówieniach zawsze warto zadzwonić, aby ustalić miejsce i godzinę doręczenia.

Rozmiary S, M, L – co naprawdę oznaczają

W IFIORA każda kompozycja dostępna jest w kilku rozmiarach. Rozmiar określa liczbę kwiatów i objętość bukietu, nie jakość – bukiet w rozmiarze S powstaje z tych samych świeżych kwiatów, co L, tylko jest ich mniej.

S – kameralny, „na gest”: imieniny, podziękowanie, drobne przeprosiny, kwiaty bez okazji. Dobry do wręczenia osobiście.

– kameralny, „na gest”: imieniny, podziękowanie, drobne przeprosiny, kwiaty bez okazji. Dobry do wręczenia osobiście. M – najczęściej wybierany: urodziny, rocznice, Dzień Matki, Dzień Kobiet. Wygląda okazale, mieści się w standardowym wazonie.

– najczęściej wybierany: urodziny, rocznice, Dzień Matki, Dzień Kobiet. Wygląda okazale, mieści się w standardowym wazonie. L – okazały: okrągłe urodziny, jubileusze, kwiaty od zespołu lub rodziny, ważne wydarzenia. Wymaga dużego wazonu lub wyboru formy w gąbce.

Praktyczna zasada: jeśli składa się kilka osób, wybierz jeden bukiet w rozmiarze L zamiast kilku w S. Jeśli kwiaty jadą do biura – flowerbox w M. Jeśli nie wiesz – M rzadko zawodzi.

Jakie kwiaty w bukietach są najpopularniejsze w Warszawie

W warszawskich kwiaciarniach kwiaty dostępne są w różnych odmianach i kolorach, ale kilka gatunków wraca stale. Róże są najczęściej kupowanymi kwiatami – w bukietach mieszanych i mono. Hortensje dają objętość i miękką formę, dlatego często stanowią bazę kompozycji. Piwonie to sezonowy hit późnej wiosny. Tulipany i frezje dominują wiosną, eustomy są całoroczną alternatywą dla róż, a anturium i protea pojawiają się w kompozycjach dla osób ceniących oryginalność. Większość kwiatów ciętych trafia na polski rynek przez giełdy w Holandii, a wiele odmian róż pochodzi z Ekwadoru.

Kwiaty na każdą okazję: Dzień Matki, Dzień Kobiet, imieniny, ślub – który styl wybrać

Styl bukietu warto dopasować do okazji, bo kwiaty na każdą okazję znaczą co innego. Na Dzień Matki najczęściej wybiera się bukiet mieszany w ciepłych pastelach lub kosz – formę „domową”, którą mama postawi na stole. Na Dzień Kobiet rządzą tulipany i frezje, czyli bukiet mono w rozmiarze S lub M; to dzień, w którym warszawskie kwiaciarnie mają największy ruch w roku, więc zamów kwiaty kilka dni wcześniej. Imieniny to okazja na kameralny bukiet jednogatunkowy, a ślub – na kompozycję w bieli: białe kwiaty są tradycyjnie używane na ślubach, a bukiet powinien być elegancki i dopasowany do stylu uroczystości. Rocznica i Walentynki to domena czerwonych róż, które symbolizują miłość i namiętność. Podziękowanie i gratulacje najlepiej wyrażają pastele, a kwiaty egzotyczne – anturium, protea, storczyki – podkreślają oryginalność. Język kwiatów wywodzi się ze średniowiecza i do dziś pomaga dobrać bukiet na różne okazje: wyjątkowe chwile, jak narodziny dziecka, obrona pracy, przeprowadzka, zasługują na wyjątkowy, osobisty bukiet z życzeniami na bileciku, a kwiaty bez okazji, którymi chcesz obdarować bliską osobę – na piękny, ale kameralny gest. Jeśli chcesz wysłać kwiaty komuś, kogo gustu nie znasz, wybierz bukiet mieszany w rozmiarze M – to najbezpieczniejszy prezent.

Bukiety kwiatów z dostawą w Warszawie – oferta pracowni IFIORA

Wszystkie style opisane wyżej znajdziesz w kolekcji bukiety kwiatów Warszawa – bukiety mieszane, bukiety jednogatunkowe, flowerboxy, kompozycje w koszu, kwiaty ślubne i pogrzebowe. Każdą kompozycję układają nasi floryści ręcznie, w nowoczesnym, europejskim stylu, z najwyższą starannością. IFIORA jest niezależną kwiaciarnią w Warszawie z pracownią na Mokotowie – nie jesteśmy częścią sieci ani platformy pośredniczącej, więc bukiet, który widzisz na zdjęciu, to bukiet, który powstaje w naszej pracowni.

Dostawa kwiatów w Warszawie: zasady na terenie Warszawy dla każdego stylu

Niezależnie od tego, czy zamawiasz bukiet mono, flowerbox czy kosz, zasady dostawy kwiatów na terenie Warszawy są te same. Doręczamy kwiaty na terenie całej Warszawy – pod wskazany adres w każdej z dzielnic Warszawy. Dostawa kwiatów na terenie całej stolicy rusza z jednej pracowni na Mokotowie, a koszt dostawy na terenie miasta nie zależy od odległości:

Czas: standardowo 3–4 godziny od przyjęcia zamówienia.

standardowo 3–4 godziny od przyjęcia zamówienia. Koszt: 29 zł przy zamówieniu poniżej 500 zł, bezpłatnie od 500 zł – tak samo w każdej dzielnicy: Bielany, Targówek, Bemowo, Wilanów, Białołęka, Mokotów, Ursynów, Śródmieście, Wola, Praga.

29 zł przy zamówieniu poniżej 500 zł, bezpłatnie od 500 zł – tak samo w każdej dzielnicy: Bielany, Targówek, Bemowo, Wilanów, Białołęka, Mokotów, Ursynów, Śródmieście, Wola, Praga. Ekspres do 2 godzin: 50 zł, po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym.

50 zł, po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym. Dni: od poniedziałku do soboty; w niedziele nie dostarczamy.

od poniedziałku do soboty; w niedziele nie dostarczamy. Zasięg: wyłącznie Warszawa, na dowolny adres – dom, biuro, hotel, szpital, restauracja. Wysyłka poza Warszawę nie jest dostępna, ale zamówienie możesz złożyć z dowolnego miejsca na świecie.

Dostawa kwiatów Warszawa tego samego dnia – kiedy to możliwe

Dostawa tego samego dnia jest możliwa przy zamówieniu złożonym i opłaconym przed 16:00, po potwierdzeniu dostępności w pracowni i u kurierów – nie jest automatyczna i nie obiecujemy jej w każdym przypadku. Od momentu składania zamówienia liczy się godzina opłacenia, bo realizację rozpoczynamy po zaksięgowaniu płatności. Jeśli chcesz zamówić szybką dostawę w konkretnym przedziale, zadzwoń przed złożeniem zamówienia – ustalimy szczegóły telefonicznie.

Różne style różnie znoszą transport: flowerbox i kosz są najbezpieczniejsze, bukiet mono z delikatnych kwiatów wymaga szybkiego wstawienia do wody. Podczas transportu kompozycje są zabezpieczone tak, aby zostały dostarczone w stanie, w jakim opuściły pracownię – celem jest, aby klienci otrzymali bukiet tak, jak wyglądał na stole florystów.

Dodatki i bilecik

Do każdego zamówienia dołączamy bezpłatnie życzenia na eleganckim bileciku i standardowe pakowanie. Czekoladki i balony są płatnymi dodatkami. Dodatki typu pluszowy miś bywają popularne w innych sklepach; my wolimy, żeby piękny bukiet był głównym prezentem, a dodatki tylko go uzupełniały.

Jak zamówić kwiaty – krok po kroku

Wybierz styl: mieszany, mono, flowerbox, kosz lub wiązankę okolicznościową. Dobierz rozmiar S, M lub L do okazji i budżetu. Wpisz życzenia na bilecik – bezpłatnie. Podaj adres w Warszawie i telefon odbiorcy; przy adresie firmowym – piętro i recepcję. Wybierz termin: standard 3–4 godziny lub ekspres do 2 godzin (za dopłatą, po potwierdzeniu). Opłać zamówienie – realizację rozpoczynamy po opłaceniu, potwierdzenie otrzymasz e-mailem.

Potrzebujesz pomocy w wyborze stylu? Zadzwoń lub napisz na WhatsApp: +48 883 338 113 (pon.–sob. 10:00–17:00) albo na info@ifiora.com. Doradzimy telefonicznie, który bukiet będzie idealny na daną okazję.

Kwiaciarnia internetowa czy kwiaciarnia z witryną – gdzie kupić bukiet w Warszawie

Warszawski rynek florystyczny łączy klasyczne bukiety okolicznościowe z nowoczesnymi kompozycjami. Kwiaciarnia internetowa daje wybór stylu i rozmiaru na ekranie, dostawę pod wskazany adres i bilecik – kwiaciarnia z witryną daje możliwość obejrzenia kwiatów przed zakupem. Kwiaciarnie oferują kompozycje z kwiatów sezonowych i egzotycznych; sezonowo dominują piwonie, tulipany i hortensje, całorocznie róże. Wiele pracowni sprzedaje także kwiaty suszone, rośliny doniczkowe i subskrypcje kwiatowe. Kwiaty kupisz też na tradycyjnych targowiskach – zwykle taniej, ale bez układania, dostawy i gwarancji. Dostawa kwiatów w Warszawie jest dostępna dla klientów indywidualnych i firm; w większości pracowni trwa od 2 do 4 godzin, kosztuje od około 30 zł i obejmuje wszystkie dzielnice od poniedziałku do soboty, a ogólnopolska poczta kwiatowa przekazuje zamówienie do lokalnej kwiaciarni partnerskiej.

Jak wybrać między nimi? W Warszawie działa wiele kwiaciarni oferujących dostawę kwiatów i wiele z nich ma wysokie oceny w recenzjach; duże sieci i platformy mają zwykle opinie mieszane, bo jakość zależy od partnera realizującego zlecenie, choć klienci często chwalą w nich konkurencyjne ceny. Mieszkańcy polecają zwykle lokalne kwiaciarnie w dzielnicy dostawy – takie pracownie często oferują darmowy dowóz w swojej okolicy lub od określonej kwoty. W wielu kwiaciarniach dostawa tego samego dnia wymaga zamówienia do 13:00–14:00; u nas granicą jest 16:00, zawsze z potwierdzeniem. Część kwiaciarni deklaruje kwiaty z certyfikowanych hodowli – warto o to zapytać, jeśli ma to dla Ciebie znaczenie.

Kwiaty z dostawą 7 dni w tygodniu? U nas sześć – od poniedziałku do soboty

Część serwisów reklamuje kwiaty z dostawą 7 dni w tygodniu, także w niedziele. Pracownia IFIORA dowozi od poniedziałku do soboty; w niedziele nie realizujemy dostaw i mówimy to wprost, zamiast obiecywać termin, którego nie dotrzymamy.

Świeże kwiaty i najwyższą jakość widać po tygodniu

Najwyższą jakość potwierdzamy gwarancją świeżości 7 dni: jeśli bukiet nie zachowa świeżości przez tydzień, skontaktuj się z nami. Świeże kwiaty sprowadzamy regularnie i przechowujemy w chłodni, a każda kompozycja powstaje po przyjęciu zamówienia – standardowe 3–4 godziny to czas jej układania i dowozu, nie wyjmowania gotowego bukietu z magazynu. Kwiaty pełne wody i chłodu w dniu układania to warunek, żeby piękne kwiaty wyglądały pięknie także siódmego dnia; piękno bukietu zależy w połowie od florystów, a w połowie od tego, co dzieje się po dostawie. Wystarczy kilka nawyków: podciąć łodygi ukośnie, zmieniać wodę co dwa dni, trzymać kwiaty z dala od słońca i grzejnika. Flowerbox i kosz wymagają tylko dolewania wody do gąbki. Idealny bukiet to taki, który w domu odbiorcy stoi tydzień – nie taki, który najlepiej wygląda na zdjęciu.

Kwiaciarnia Warszawa – dane pracowni

Adres: al. Polski Walczącej 30, lok. U3/A, 00-712 Warszawa (Mokotów)

al. Polski Walczącej 30, lok. U3/A, 00-712 Warszawa (Mokotów) Telefon / WhatsApp: +48 883 338 113

+48 883 338 113 E-mail: info@ifiora.com

info@ifiora.com Godziny pracy: poniedziałek–sobota 10:00–17:00, niedziela nieczynne

poniedziałek–sobota 10:00–17:00, niedziela nieczynne Języki obsługi: polski, angielski, rosyjski

Pytania o bukiety i dostawę

Który styl bukietu najlepiej znosi dostawę?

Flowerbox i kompozycja w koszu – kwiaty są w gąbce i nie potrzebują wazonu. Bukiety mono z delikatnych kwiatów warto wstawić do wody od razu po doręczeniu.

Czy rozmiar S nie jest „za mały”?

Na imieniny, podziękowanie czy kwiaty bez okazji – nie. Na urodziny i rocznice zwykle wybiera się M, na ważne wydarzenia L.

Ile kosztuje dostawa kwiatów w Warszawie?

29 zł przy zamówieniu poniżej 500 zł, bezpłatnie od 500 zł. Ekspres do 2 godzin – 50 zł.

Czy dostarczacie tego samego dnia?

Tak, przy zamówieniu opłaconym przed 16:00 i po potwierdzeniu dostępności. W niedziele nie dostarczamy.

Czy wysyłacie bukiety poza Warszawę?

Nie. Dowozimy wyłącznie na terenie Warszawy, ale zamówienie możesz złożyć z każdego kraju.

Gdzie w Warszawie mogę spodziewać się dostawy kwiatów?

W każdej dzielnicy – Mokotów, Ursynów, Wilanów, Śródmieście, Wola, Bielany, Targówek, Bemowo, Białołęka, Praga – w tej samej cenie i tym samym czasie.

Jak zamówić kwiaty z dostawą?

Wybierz styl i rozmiar w sklepie, wpisz życzenia na bilecik, podaj adres w Warszawie i telefon odbiorcy, wybierz termin i opłać zamówienie.

Ile kosztuje średni bukiet w kwiaciarni i od czego zależy cena?

Cena bukietu zależy od gatunku, liczby łodyg, sezonu i formy – z reguły bukiet mono z tulipanów w rozmiarze S kosztuje mniej niż flowerbox z róż w rozmiarze L. Aktualne ceny każdej kompozycji i rozmiaru widzisz w sklepie przy produkcie; nie podajemy ich w artykule, bo zmieniają się z sezonem.

Jakie są najtańsze kwiaty w kwiaciarni?

Zwykle sezonowe kwiaty krajowe – wiosną tulipany, latem słoneczniki i dalie – oraz goździki i gipsówka. Najdroższe bywają piwonie poza sezonem, hortensje i kwiaty egzotyczne.

Ile kosztuje dostarczenie kwiatów pocztą kwiatową?

To zależy od serwisu i miasta – sprawdź cennik konkretnej poczty kwiatowej. W IFIORA dostawa w Warszawie kosztuje 29 zł, a od 500 zł jest bezpłatna.

Dobry bukiet zaczyna się od właściwego stylu i rozmiaru, a kończy na dostawie, która dowozi go w takim stanie, w jakim opuścił pracownię. Jeśli chcesz wysłać kwiaty w Warszawie – zamów kwiaty w lokalnej pracowni, która sama je układa i sama doręcza, sześć dni w tygodniu, w całym mieście.

Visited 14 times, 2 visit(s) today