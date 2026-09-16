Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 1:21 pm• Ciekawostki

Dostawa kwiatów w Warszawie wygląda zupełnie inaczej w zależności od tego, kto ją realizuje. Ogólnopolska poczta kwiatowa przekazuje zamówienie do przypadkowej kwiaciarni, aplikacja kurierska dowozi to, co akurat jest na półce, a lokalna kwiaciarnia internetowa układa bukiet w swojej pracowni i sama go doręcza. W tym artykule opisujemy tę trzecią opcję – tak, jak działa w IFIORA, niezależnej pracowni florystycznej na Mokotowie, która doręcza kwiaty wyłącznie na terenie całej Warszawy.

W skrócie – dostawa kwiatów w Warszawie z IFIORA:

Czas dostawy: standardowo 3–4 godziny od przyjęcia zamówienia; ekspres do 2 godzin (50 zł, po potwierdzeniu).

Koszt: 29 zł przy zamówieniu poniżej 500 zł, bezpłatnie od 500 zł – tak samo w każdej dzielnicy.

Dostawa tego samego dnia: zamówienie opłacone przed 16:00 i potwierdzenie dostępności.

Dni dostaw: poniedziałek–sobota; w niedziele nie dostarczamy.

Zasięg: wyłącznie Warszawa, wszystkie dzielnice; zamówienie można złożyć z dowolnego kraju.

W cenie: bilecik z życzeniami i standardowe pakowanie; czekoladki i balony jako płatne dodatki; gwarancja świeżości 7 dni.

Dostawa kwiatów Warszawa – jak działa w praktyce

Kiedy chcesz wysłać kwiaty bliskiej osobie, liczą się trzy rzeczy: czy bukiet dotrze na czas, czy będzie wyglądał jak na zdjęciu i czy zasady dostawy są jasne od momentu składania zamówienia. Standardowa dostawa kwiatów Warszawa w IFIORA trwa 3–4 godziny od przyjęcia zamówienia. Bukiet powstaje w pracowni po opłaceniu zamówienia, a następnie jedzie prosto na wskazany adres – do domu, biura, hotelu czy restauracji. Kwiaty podczas transportu są zabezpieczone, aby kompozycja zachowała piękno i świeżość.

Kwiaciarnia internetowa a świeże kwiaty – jak wygląda rynek w Warszawie

W Warszawie działa wiele kwiaciarni i platform florystycznych oferujących dostawę kwiatów, dlatego warto wiedzieć, jak wygląda rynkowy standard. Dostawa kwiatów w Warszawie trwa zazwyczaj od 2 do 4 godzin. Większość kwiaciarni oferuje dostawę tego samego dnia pod warunkiem wcześniejszego zamówienia – często do godziny 13:00–14:00; w IFIORA granicą jest 16:00, zawsze z potwierdzeniem. Lokalne kwiaciarnie często oferują darmowy dowóz w swojej okolicy lub od określonej kwoty zamówienia – u nas jest to próg 500 zł. Mieszkańcy Warszawy często polecają lokalne kwiaciarnie działające w dzielnicy dostawy, bo krótsza droga z pracowni oznacza świeższy bukiet.

Warto też pamiętać, że duże sieci kwiaciarni mają zwykle mieszane opinie na platformach recenzyjnych, podczas gdy lokalne pracownie oceniane są bardziej spójnie. Zanim złożysz zamówienie, sprawdź opinie w Google i zdjęcia realizacji – to najprostszy test, czy kwiaciarnia dostarcza świeże kwiaty w takiej formie, jaką pokazuje.

Świeże kwiaty cięte trafiają na polski rynek głównie przez giełdy w Holandii, a wiele odmian róż pochodzi z Ekwadoru. W warszawskich kwiaciarniach kwiaty są dostępne w różnych odmianach i kolorach: klasyczne róże, hortensje, piwonie (peonie) i eustomy, wiosną tulipany i frezje, a dla osób ceniących oryginalność – kwiaty egzotyczne, na przykład anturium. Kwiaciarnie stacjonarne w Warszawie oferują kwiaty na każdą okazję i często przygotowują bukiety na specjalne okazje, takie jak urodziny czy rocznice. Kwiaciarnia, która sprowadza kwiaty regularnie i przechowuje je w chłodni, jest w stanie zagwarantować ich trwałość.

Jak wybrać kwiaciarnię w Warszawie – na co zwrócić uwagę

Kwiaciarnie w Warszawie różnią się modelem działania, dlatego jeszcze na etapie składania zamówienia warto porównać kilka szczegółów – klienci, którzy to robią, rzadziej są zaskoczeni efektem pracy florystów:

Lokalizacje. Część kwiaciarni ma po kilka punktów stacjonarnych w różnych dzielnicach Warszawy; inne – jak IFIORA – prowadzą jedną pracownię i dostawę na terenie miasta. Dla odbiorcy liczy się nie liczba witryn, tylko to, kto układa bukiet i jak szybko do niego dotrze.

Część kwiaciarni ma po kilka punktów stacjonarnych w różnych dzielnicach Warszawy; inne – jak IFIORA – prowadzą jedną pracownię i dostawę na terenie miasta. Dla odbiorcy liczy się nie liczba witryn, tylko to, kto układa bukiet i jak szybko do niego dotrze. Świeżość. Wiele pracowni deklaruje świeże kwiaty codziennie. Sprawdź, czy kwiaciarnia sprowadza je regularnie, przechowuje w chłodni i daje gwarancję świeżości – u nas to 7 dni.

Wiele pracowni deklaruje świeże kwiaty codziennie. Sprawdź, czy kwiaciarnia sprowadza je regularnie, przechowuje w chłodni i daje gwarancję świeżości – u nas to 7 dni. Czas dostawy. Na rynku spotkasz ekspresowe dostawy w 1–2 godziny za dopłatą, dostawy „w ciągu 3 godzin” oraz standardowe okna 2–4 godzin. IFIORA: 3–4 godziny standardowo, do 2 godzin w ekspresie.

Na rynku spotkasz ekspresowe dostawy w 1–2 godziny za dopłatą, dostawy „w ciągu 3 godzin” oraz standardowe okna 2–4 godzin. IFIORA: 3–4 godziny standardowo, do 2 godzin w ekspresie. Koszt całkowity. Niektóre kwiaciarnie reklamują darmową dostawę 7 dni w tygodniu, inne oferują ją od progu kwotowego – u nas od 500 zł. Zawsze porównuj cenę bukietu razem z dostawą. Duże sieci kwiaciarni mają zwykle konkurencyjne ceny, lokalne pracownie konkurują jakością i designem.

Niektóre kwiaciarnie reklamują darmową dostawę 7 dni w tygodniu, inne oferują ją od progu kwotowego – u nas od 500 zł. Zawsze porównuj cenę bukietu razem z dostawą. Duże sieci kwiaciarni mają zwykle konkurencyjne ceny, lokalne pracownie konkurują jakością i designem. Pochodzenie kwiatów. Część kwiaciarni podkreśla, że bukiety powstają z kwiatów z certyfikowanych hodowli. Niezależnie od deklaracji, dobrze przechowywane kwiaty cięte wytrzymują przy pielęgnacji 7–14 dni.

Część kwiaciarni podkreśla, że bukiety powstają z kwiatów z certyfikowanych hodowli. Niezależnie od deklaracji, dobrze przechowywane kwiaty cięte wytrzymują przy pielęgnacji 7–14 dni. Opinie. Duże sieci mają zwykle mieszane opinie na platformach recenzyjnych, a wiele lokalnych kwiaciarni w Warszawie wyróżnia się wysokimi ocenami. Czytaj opinie z ostatnich miesięcy, nie średnią z kilku lat.

Ile kosztuje dostawa kwiatów w Warszawie?

To pytanie, które klienci zadają najczęściej, dlatego odpowiadamy wprost, bez gwiazdek:

Dostawa standardowa: 29 zł przy zamówieniu poniżej 500 zł.

29 zł przy zamówieniu poniżej 500 zł. Dostawa bezpłatna: przy zamówieniach od 500 zł.

przy zamówieniach od 500 zł. Dostawa ekspresowa do 2 godzin: 50 zł, dostępna po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym.

Ile kosztuje dostawa kwiatów, nie zależy od dzielnicy. Cena jest taka sama, niezależnie od tego, czy kwiaty jadą na Mokotów, Wilanów, Białołękę czy Targówek. Do każdego zamówienia dołączamy bezpłatnie bilecik z życzeniami i standardowe pakowanie. Czekoladki i balony są dostępne jako płatne dodatki – mówimy o tym otwarcie, bo nie lubimy „darmowych” prezentów, które w koszyku okazują się płatne.

Dostawa tego samego dnia i ekspres do 2 godzin

Kwiaty z dostawą tego samego dnia są możliwe, jeśli zamówienie zostanie złożone i opłacone przed godziną 16:00, a my potwierdzimy dostępność w pracowni i u kurierów. Dostawa tego samego dnia nie jest więc automatyczna – zawsze ją potwierdzamy, dzięki czemu nie obiecujemy czegoś, czego nie da się dotrzymać. Jeśli zależy Ci na szczególnie szybkiej dostawie, wybierz opcję ekspresową do 2 godzin. Ona również wymaga wcześniejszego potwierdzenia, że w danym momencie mamy wolne moce.

Dostawa 6 dni w tygodniu na terenie Warszawy – wszystkie dzielnice

Doręczamy kwiaty od poniedziałku do soboty. W niedziele nie realizujemy dostaw, a pracownia jest nieczynna. Wiele serwisów reklamuje dowóz 7 dni w tygodniu – u nas 6 dni w tygodniu to uczciwa informacja, którą możesz zaplanować.

Dowozimy kwiaty na terenie miasta bez wyjątków – dostawa kwiatów na terenie całej Warszawy kosztuje tyle samo i trwa tyle samo. Obsługujemy wszystkie dzielnice Warszawy:

Południe: Mokotów, Ursynów, Wilanów, Wawer

Mokotów, Ursynów, Wilanów, Wawer Centrum: Śródmieście, Ochota, Wola, Żoliborz, Praga-Północ, Praga-Południe

Śródmieście, Ochota, Wola, Żoliborz, Praga-Północ, Praga-Południe Północ i zachód: Bielany, Targówek, Bemowo, Białołęka, Ursus, Włochy

Bielany, Targówek, Bemowo, Białołęka, Ursus, Włochy Wschód: Rembertów, Wesoła

Nie wysyłamy kwiatów poza Warszawę – ani do innych miast, ani za granicę. Dzięki temu każda kompozycja jest dostarczana przez ten sam zespół, który ją ułożył. Zamówienie możesz natomiast złożyć z dowolnego miejsca na świecie: wystarczy, że odbiorca mieszka lub pracuje w Warszawie.

Kwiaciarnia Warszawa – pracownia IFIORA na Mokotowie

IFIORA to niezależna kwiaciarnia Warszawa z pracownią przy al. Polski Walczącej 30, lok. U3/A, 00-712 Warszawa. Nie jesteśmy częścią sieci ani platformy pośredniczącej. Każdy bukiet układają nasi floryści, w nowoczesnym, europejskim stylu, ze świeżych kwiatów sprowadzanych regularnie do pracowni. Pracownia jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00–17:00. Obsługujemy klientów w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Potrzebujesz pomocy w wyborze? Zadzwoń lub napisz na WhatsApp: +48 883 338 113, albo wyślij e-mail na info@ifiora.com. Doradzimy telefonicznie, który bukiet będzie idealny na daną okazję i w danym budżecie.

Bukiety kwiatów Warszawa – kwiaty na każdą okazję

Kompozycje z naszej pracowni to przede wszystkim bukiety kwiatów Warszawa w kilku rozmiarach – od kameralnych po okazałe – oraz bukiety jednogatunkowe, flowerboxy i kompozycje w koszu. Kwiaciarnia dobiera kwiaty na każdą okazję i na różne okazje przygotowuje inny idealny bukiet:

Urodziny i imieniny – kwiaty na urodziny są najczęściej zamawianą kategorią; róże, hortensje, piwonie, eustomy, kwiaty pełne koloru, które cieszą od pierwszego spojrzenia.

– kwiaty na urodziny są najczęściej zamawianą kategorią; róże, hortensje, piwonie, eustomy, kwiaty pełne koloru, które cieszą od pierwszego spojrzenia. Walentynki i rocznice – kwiaty na Walentynki to popularny prezent, a czerwone róże pozostają jego symbolem; na rocznice często wybiera się kolory ulubione przez bliską osobę.

– kwiaty na Walentynki to popularny prezent, a czerwone róże pozostają jego symbolem; na rocznice często wybiera się kolory ulubione przez bliską osobę. Dzień Matki i Dzień Kobiet – kwiaty na Dzień Kobiet to popularny wybór; sprawdzają się ciepłe, pastelowe kompozycje i wiosenne tulipany.

– kwiaty na Dzień Kobiet to popularny wybór; sprawdzają się ciepłe, pastelowe kompozycje i wiosenne tulipany. Ślub – bukiety ślubne, dekoracje sali i kwiaty dla gości w spójnej kolorystyce.

– bukiety ślubne, dekoracje sali i kwiaty dla gości w spójnej kolorystyce. Podziękowanie i gratulacje – eleganckie flowerboxy, które nie wymagają wazonu i od razu wyglądają jak gotowe dekoracje.

– eleganckie flowerboxy, które nie wymagają wazonu i od razu wyglądają jak gotowe dekoracje. Kondolencje – wiązanki, wieńce i kompozycje nagrobne w stonowanych barwach.

Najwyższą jakość potwierdzamy gwarancją świeżości

Najwyższą jakość potwierdzamy gwarancją świeżości 7 dni. Jeśli piękny bukiet nie zachowa świeżości przez tydzień, skontaktuj się z nami – rozwiązujemy takie sytuacje bez dyskusji. Piękne, świeże kwiaty to efekt pracy florystów, którzy układają każdą kompozycję ręcznie, oraz krótkiej drogi z pracowni do odbiorcy. Najprostszy test jakości, jaki klienci mogą zrobić sami, brzmi: czy bukiet wygląda jak na zdjęciu? Dodatki takie jak pluszowy miś bywają popularne w innych sklepach; my wolimy, żeby na wyjątkowe chwile to kwiaty były głównym prezentem.

Jak zamówić kwiaty z dostawą w Warszawie – krok po kroku

Wybierz kompozycję w sklepie internetowym – bukiety, róże, flowerboxy, kwiaty na urodziny, ślubne lub pogrzebowe. Każdy produkt ma kilka rozmiarów. Dodaj życzenia, które umieścimy na eleganckim bileciku. To bezpłatne. Podaj dane odbiorcy: imię, adres w Warszawie i numer telefonu. Telefon ułatwia kontakt, jeśli nikogo nie będzie pod wskazanym adresem. Wybierz termin: standardowo 3–4 godziny od przyjęcia zamówienia lub ekspres do 2 godzin (za dopłatą, po potwierdzeniu). Opłać zamówienie. Realizację rozpoczynamy po opłaceniu, a potwierdzenie otrzymasz e-mailem.

Zamów kwiaty z wyprzedzeniem, jeśli wysyłka ma trafić na ważną uroczystość. Przy zwykłych okazjach zamówienie złożone rano zazwyczaj bez problemu dociera tego samego dnia – po potwierdzeniu dostępności.

Najczęstsze pytania o dostawę kwiatów w Warszawie

Czy dostarczacie do biur i szpitali?

Tak. Doręczamy kwiaty na dowolny adres na terenie Warszawy – do domu, biura, hotelu, szpitala czy restauracji. Warto podać numer telefonu odbiorcy i ewentualne szczegóły, np. numer recepcji lub oddziału.

Czy dołączacie bilecik?

Tak, bezpłatny bilecik z Twoimi życzeniami dołączamy do każdego zamówienia.

Czy mogę zamówić kwiaty na dziś?

Tak, pod warunkiem złożenia i opłacenia zamówienia przed 16:00 oraz naszego potwierdzenia dostępności dostawy w tym dniu.

Czy dostarczacie w niedziele?

Nie. Dostawy realizujemy od poniedziałku do soboty.

Czy wysyłacie kwiaty poza Warszawę?

Nie. Dostarczamy wyłącznie na terenie Warszawy, ale zamówienie możesz złożyć z każdego miejsca na świecie.

Ile kosztuje bukiet w kwiaciarni?

Cena zależy od gatunku kwiatów, sezonu i rozmiaru kompozycji. W IFIORA każdy bukiet dostępny jest w kilku rozmiarach, a aktualna cena jest widoczna na stronie produktu przed dodaniem do koszyka; koszt dostawy doliczany jest według zasad opisanych wyżej.

Jak zamówić kwiaty z dostawą na imieniny lub ślub?

Tak samo jak na każdą inną okazję: wybierz kompozycję, dodaj bilecik z życzeniami, podaj adres i termin. Na ślub i większe uroczystości zamawiaj z kilkudniowym wyprzedzeniem, aby floryści mogli przygotować spójne dekoracje.

Do których dzielnic Warszawy dowozicie?

Do wszystkich dzielnic Warszawy – wysyłka na terenie miasta kosztuje tyle samo, niezależnie od tego, czy adres jest na Mokotowie, Bielanach czy Białołęce.

Jeśli szukasz kwiatów w Warszawie od lokalnej pracowni, a nie od anonimowego pośrednika, zamów kwiaty z dostawą w IFIORA. Świeże kwiaty, uczciwe zasady dostawy i bukiet, który wygląda jak na zdjęciu – tak wygląda dostawa kwiatów w Warszawie, kiedy ktoś naprawdę za nią odpowiada.

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