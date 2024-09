Napisane przez mikolajczarnecki• 8:38 pm• Ciekawostki

Sklep Diverse w Zabrzu to miejsce, gdzie nowoczesna moda spotyka się z najwyższą jakością. Ta renomowana polska marka odzieżowa zaprasza do swojego salonu w Centrum Handlowym M1, oferując najnowsze kolekcje dla kobiet i mężczyzn ceniących sobie styl i komfort. Sklep Diverse w Zabrzu to miejsce dla osób ceniących sobie modę, wygodę i najwyższą jakość. Szeroki asortyment odzieży i akcesoriów, profesjonalna obsługa oraz dogodna lokalizacja sprawiają, że zakupy stają się prawdziwą przyjemnością. Odwiedź Diverse w Centrum Handlowym M1 i odkryj najnowsze trendy modowe.



Diverse Zabrze M1 Zabrze

Adres: Plut. Ryszarda Szkubacza 1, C.H. M1, 41-800 Zabrze

Telefon: 58 500 06 63

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek: 09:00 – 21:00

Sobota: 09:00 – 21:00

Niedziela: 10:00 – 20:00

O marce Diverse

Diverse to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek odzieżowych, obecna na rynku od ponad 25 lat. Firma skierowana jest do osób aktywnych, podążających za najnowszymi trendami i ceniących sobie indywidualizm. Diverse łączy w swoich kolekcjach nowoczesny design z funkcjonalnością, tworząc ubrania idealne zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje.

Oferta sklepu Diverse w Zabrzu

Moda damska

W salonie Diverse panie znajdą szeroki wybór:

Bluzek i t-shirtów : od klasycznych modeli po te z oryginalnymi nadrukami.

: od klasycznych modeli po te z oryginalnymi nadrukami. Sukienek i spódnic : idealnych na różne okazje, od casualowych po bardziej eleganckie.

: idealnych na różne okazje, od casualowych po bardziej eleganckie. Spodni i jeansów : w różnych krojach i kolorach, dopasowanych do każdej sylwetki.

: w różnych krojach i kolorach, dopasowanych do każdej sylwetki. Kurteczek i płaszczy : na każdą porę roku, łączących styl z funkcjonalnością.

: na każdą porę roku, łączących styl z funkcjonalnością. Akcesoriów: torebki, paski, szaliki i biżuterię dopełniającą każdą stylizację.

Moda męska

Panowie mogą wybierać spośród:

Koszulek i koszul : zarówno casualowych, jak i bardziej formalnych.

: zarówno casualowych, jak i bardziej formalnych. Spodni i jeansów : komfortowych i modnych, dostępnych w wielu fasonach.

: komfortowych i modnych, dostępnych w wielu fasonach. Bluzy i swetry : idealne na chłodniejsze dni, łączące wygodę z nowoczesnym stylem.

: idealne na chłodniejsze dni, łączące wygodę z nowoczesnym stylem. Kurtki i kamizelki : na każdą pogodę, od lekkich wiatrówek po ciepłe kurtki zimowe.

: na każdą pogodę, od lekkich wiatrówek po ciepłe kurtki zimowe. Dodatków: czapki, szaliki, paski i portfele.

Lokalizacja i dojazd

Centrum Handlowe M1 Zabrze

Sklep Diverse znajduje się w popularnym Centrum Handlowym M1 przy ul. Plut. Ryszarda Szkubacza 1. Dzięki dogodnej lokalizacji i łatwemu dojazdowi, zakupy stają się jeszcze bardziej przyjemne.

Jak dojechać?

Samochodem : Centrum M1 położone jest przy głównych arteriach miasta, z dużym parkingiem dla klientów.

: Centrum M1 położone jest przy głównych arteriach miasta, z dużym parkingiem dla klientów. Komunikacją miejską: Dojazd autobusami linii 7, 23, 47, 111.

Dlaczego warto odwiedzić Diverse w Zabrzu?

Najnowsze trendy i wysoka jakość

Diverse regularnie wprowadza nowe kolekcje inspirowane światowymi trendami. Ubrania są wykonane z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje komfort noszenia i trwałość.

Profesjonalna obsługa

Personel sklepu służy pomocą w doborze odpowiednich rozmiarów i stylizacji, dbając o satysfakcję każdego klienta.

Atrakcyjne promocje i program lojalnościowy

Sklep oferuje liczne promocje, wyprzedaże sezonowe oraz program lojalnościowy, dzięki któremu stali klienci mogą liczyć na dodatkowe rabaty i korzyści.

Usługi dodatkowe

Karta podarunkowa Diverse

Idealny pomysł na prezent dla bliskiej osoby. Karty podarunkowe dostępne są w różnych nominałach i można je nabyć bezpośrednio w sklepie.

Zakupy online z odbiorem w sklepie

Diverse umożliwia zakupy online z opcją odbioru w sklepie stacjonarnym, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty dostawy.

O firmie ETOS S.A.

Diverse jest marką należącą do firmy ETOS S.A., która zarządza również innymi znanymi brandami. Firma stawia na dynamiczny rozwój, innowacyjność oraz dbałość o środowisko, angażując się w projekty zrównoważonego rozwoju.

