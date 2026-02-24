Ferie zimowe 2026 – co robić w Gliwicach?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 2:19 pm• Ciekawostki

Ostatni tydzień ferii zimowych może być dla śląskich rodziców prawdziwym wyzwaniem logistycznym. Jak zagospodarować czas dzieci, gdy aura za oknem nie zachęca do spacerów, a budżet domowy nie pozwala na wyjazd? Odpowiedzią są miejsca, które łączą rozrywkę z edukacją i pozwalają spędzić cały dzień pod jednym dachem – niezależnie od pogody.

Nowy trend: rodziny szukają „wszystkiego w jednym miejscu”

Z raportów dotyczących zachowań konsumenckich wynika, że rodziny coraz częściej poszukują miejsc oferujących różnorodne aktywności w jednej lokalizacji, co pozwala ograniczyć zarówno koszty, jak i wyzwania logistyczne związane z przemieszczaniem się między różnymi atrakcjami. Ferie zimowe 2026 potwierdzają ten trend.

Z badania zleconego przez Benefit Systems (MultiSport) wynika, że 56% rodziców uważa, iż ich dzieci mają za mało ruchu podczas ferii zimowych, a jednym z największych wyzwań pozostaje pogodzenie potrzeby aktywności z realiami domowego budżetu i organizacji czasu. W efekcie większość rodzin decyduje się spędzić ferie w miejscu zamieszkania, poszukując atrakcji dostępnych lokalnie, które pozwalają aktywnie zagospodarować czas dzieci bez konieczności wyjazdu.

Raport wskazuje również na rosnące obawy rodziców związane z nadmiernym czasem spędzanym przed ekranami, aż 45% z nich obawia się, że dzieci podczas ferii będą korzystać z urządzeń cyfrowych przez co najmniej 3 godziny dziennie. To sprawia, że oferta miejsc umożliwiających ruch, zabawę i wspólne spędzanie czasu offline staje się jednym z kluczowych kryteriów wyboru atrakcji na zimową przerwę.

W czasie aktualnych ferii zimowych na Śląsku, Europa Centralna staje się centrum takiej aktywności, oferując propozycje łączące edukację, ruch i kreatywną zabawę – od świata miniaturowych kolei, przez aktywność na trampolinach, po interaktywne doświadczenia i misje specjalne przygotowane na czas zimowej przerwy.

Gdy dzieci potrzebują ruchu, a rodzice – chwili wytchnienia

Kolejkowo – zimowy świat w miniaturze jeszcze bardziej klimatyczny

To największa w regionie makieta kolejowa, która pozwala zajrzeć do świata w skali 1:25. Podczas ferii odwiedzający zobaczą jej jeszcze bardziej rozbudowaną odsłonę. Makiety lotniska w Pyrzowicach oraz zimowej Wisły zyskały nowe, bardziej rozbudowane scenografie. Dodatkowo pojawiły się westernowe wagony w odświeżonych malowaniach, dwa nowe parowozy oraz wagon Billy’ego – fryzjera przy peronie. Ofertę uzupełnia także nowy skład towarowy oraz setki drobnych detali – od figurek ludzi i zwierząt po oznakowania dróg i place remontowe – które sprawiają, że każda wizyta pozwala odkryć coś nowego. Do 28 lutego można także wciąż podziwiać Miasto z Piernika.

House of Air – ferie w ruchu

W tym parku trampolin ferie upływają pod znakiem ruchu i dobrej energii. Na odwiedzających czekają m.in. strefy swobodnych skoków, baseny z gąbkami, tory przeszkód, strefy freestyle oraz przestrzenie do akrobatyki i zabawy zespołowej, dostosowane do różnych grup wiekowych. W czasie zimowej przerwy to jedna z najchętniej wybieranych atrakcji dla dzieci i młodzieży, pozwalająca spożytkować energię w bezpieczny i angażujący sposób, niezależnie od pogody za oknem.

Funzeum – kreatywne ferie i misja poszukiwania złotego rogu

To miejsce przygotowało na ferie specjalny program pod hasłem „Ferie poza ekranem – przeżyjcie je razem”, łączący zabawę z kreatywnym odkrywaniem. Jedną z jego głównych atrakcji jest akcja poszukiwawcza Złotego Rogu. Po wykonaniu wybranych zadań w przestrzeni uczestnicy mogą wziąć udział w zabawie, w której nagrodą jest Złoty Bilet – zapewniający darmowe wejścia przez cały 2026 rok. Akcja trwa do 1 marca.

Na czas ferii przygotowano także oferty specjalne, w tym dodatkową godzinę zabawy w cenie standardowego biletu, pakiety rodzinne, zniżki dla „rannych ptaszków”, rabaty na kolejne wizyty oraz karnety miesięczne. Zwieńczeniem zimowego programu będą obchody 4. urodzin Funzeum, zaplanowane na zakończenie ferii na Śląsku, w dniach 26 lutego – 1 marca. W programie przewidziano m.in. warsztaty kreatywne DIY, quizy urodzinowe oraz wydarzenia specjalne, w tym finałowe „polowanie” na Złote Kupony połączone z deszczem 1500 balonów. Urodzinowej ofercie towarzyszyć będą także promocje na pamiątki oraz strefę gastronomiczną.

Okazja do zakupów i odświeżenia garderoby

Ferie zimowe to nie tylko czas zabawy, ale także idealna okazja do zakupów. W sklepach Europy Centralnej pojawiają się już pierwsze wiosenne kolekcje, co dla wielu rodzin jest sygnałem do odświeżenia garderoby po zimie. Warto przy tym podkreślić, że wszystkie sklepy w parku handlowym działają bez zmian, a trwające wyprzedaże pozwalają na uzupełnienie szafy w atrakcyjnych cenach. To doskonały moment, by sprawdzić aktualne oferty i przygotować się na nadchodzący sezon.

Wspólne wspomnienia, nie tylko rozrywka

“Europa Centralna idealnie wpisuje się w trend lokalnych ferii, oferując rodzinom połączenie zakupów i rozrywki w jednym miejscu. Dzieci znajdą u nas mnóstwo atrakcji, a rodzice chwilę relaksu. Chcemy, aby Europa Centralna była miejscem, gdzie powstają wspólne doświadczenia i rodzinne wspomnienia” – Katarzyna Lenartowicz, Dyrektorka Centrum Handlowego Europa Centralna.

W czasach, gdy rodzice poszukują angażujących i wartościowych alternatyw dla ekranów, Europa Centralna staje się odpowiedzią na to wyzwanie. Oferta łącząca edukacyjne walory Kolejkowa z aktywnością w House of Air i kreatywnością w Funzeum, to coś więcej niż tylko rozrywka. To narzędzie do budowania wspólnych, rodzinnych wspomnień i sposób na aktywne spędzenie czasu, którego tak brakuje – a wszystko to po sąsiedzku, blisko, wygodnie, by po prostu być razem.

Visited 8 times, 8 visit(s) today