Gdynia w sieci: muzeum, archiwum i encyklopedia online

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 4:08 pm• Ciekawostki

Gdynia w sieci: muzeum, archiwum i encyklopedia miasta

Gdynia w sieci, czyli platforma internetowa Muzeum Miasta Gdyni i encyklopedia miasta, zapewnia natychmiastowy dostęp do wiedzy o historii, kulturze i symbolach Gdyni. Portal integruje 1400 zweryfikowanych haseł, wiele unikatowych kolekcji oraz wysokorozdzielczościowe wizerunki zbiorów, oferując mieszkańcom i badaczom wiedzę bezpłatnie. Rozwijana zgodnie z najnowszymi standardami muzealnictwa, platforma łączy rzetelność naukową, nowoczesną technologię oraz interaktywność, kształtując nową jakość poznania miejskiej przeszłości i budując tożsamość lokalną.

Nowa internetowa platforma dla historii Gdyni

Projekt „Gdynia w sieci\Encyklopedia Miasta” umożliwia odkrywanie tożsamości miasta online. Portal łączy naukowe podejście z intuicyjną obsługą, czyniąc wiedzę o Gdyni dostępną na jedno kliknięcie. Tysiąc czterysta starannie opracowanych haseł oraz sześćdziesiąt dwie kolekcje tematyczne dokumentują zarówno wielką politykę, jak i codzienne życie mieszkańców.

Integracja treści z drukowanym wydawnictwem

Podstawą wielu haseł są materiały z „Encyklopedii Gdyni” wydanej w dwóch tomach – z lat 2006 i 2009, pod redakcją Małgorzaty Sokołowskiej. Zespół ekspertów uzupełnił zasoby o nowe wpisy, aktualizując je i rozbudowując o kolekcje ilustracji oraz obszerną dokumentację fotograficzną. Treści z drukowanego dzieła połączono ze zbiorami wirtualnymi, co zwiększyło dostępność i funkcjonalność opisu dziejów miasta.

Dostępność online i digitalizacja zbiorów

Projekt gdyniawsieci.pl umożliwił digitalizację zbiorów Muzeum Miasta Gdyni i ich udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców. Zespół muzealny opracował i wdrożył infrastrukturę techniczną do digitalizacji zbiorów. Zbiory są archiwizowane w standardach umożliwiających zachowanie wysokiej rozdzielczości i wiarygodności danych.

Platforma „Gdynia w sieci” prezentuje wirtualne muzeum oraz interaktywną mapę miasta. Użytkownik może korzystać ze zbiorów z dowolnego miejsca i o każdej porze, przeglądając zdjęcia, opisy i eksponaty online. Systematycznie wracają tu nowe eksponaty i kolekcje, podnosząc wartość merytoryczną i edukacyjną portalu.

Bogactwo kolekcji tematycznych

Platforma oferuje rozbudowany katalog tematyczny, prezentując szeroką panoramę gdyńskiego dziedzictwa. Gdynia w Sieci prezentuje szeroki przekrój tematów związanych z historią i rozwojem Gdyni. Wśród dostępnych kategorii znajdują się zagadnienia dotyczące architektury, urbanistyki oraz dzielnic, które pokazują jak kształtowała się przestrzeń miasta i jego charakterystyczna zabudowa. Portal opisuje także historię Gdyni, w tym ważne wydarzenia oraz okres II wojny światowej, a także rozwój instytucji, szkolnictwa i życia społecznego. Dużą część serwisu zajmują tematy związane z portem, morzem i gospodarką morską, takie jak flota, żegluga, żeglarstwo, rybołówstwo, stocznia czy obiekty portowe.

W serwisie można również znaleźć informacje o przemyśle, rzemiośle oraz produkcji, a także o przedmiotach codziennego użytku i kulturze materialnej mieszkańców. Ważnym elementem portalu jest kultura i sztuka, obejmująca m.in. malarstwo, grafikę, fotografię, tkaninę czy działalność artystów. Opisywane są także miejsca i krajobraz Gdyni, które wpływały na rozwój miasta jako nadmorskiego kurortu. Wśród tematów pojawiają się również zagadnienia związane z rozrywką, sportem czy kinem, pokazujące codzienne życie mieszkańców. Dzięki temu portal tworzy kompleksowy obraz Gdyni – od jej historii i gospodarki, po kulturę, sztukę i życie społeczne.

Perspektywy dalszego rozwoju

Platforma rozwija się dzięki nowym partnerstwom, badaniom oraz zaangażowaniu użytkowników.

Rozszerzanie bazy haseł i kolekcji

Wpisy i kolekcje są systematycznie powiększane o nowe materiały źródłowe, fotografie i dokumenty, a portal staje się żywym organizmem – stale adaptowanym do potrzeb obecnych i przyszłych użytkowników.

Współpraca z badaczami i pasjonatami

Twórcy platformy rozpoczęli współpracę z naukowcami, lokalnymi stowarzyszeniami, historykami, nauczycielami i kolekcjonerami. Zespół aktywnie pozyskuje nowe źródła, docenia zaangażowanie społeczne i dąży do zachowania autentyczności opowieści o Gdyni.

Znajdź odpowiedzi na pytania o historię, sztukę i codzienność Gdyni, korzystając z nowoczesnych rozwiązań „Gdyni w sieci” łączy przeszłość z przyszłością miasta.

