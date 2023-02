Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk – 4 lutego o godzinie 17:30

Górnik Zabrze rozpoczyna mecz u siebie z Lechią Gdańsk w sobotę o 17.30, po porażce 0:2 na inaugurację rundy wiosennej z Cracovią. Zawodnicy z Roosevelta zmagają się z osłabieniem po zachorowaniu na wirusa.

Po powrocie z zgrupowania w Turcji, drużyna Górnika Zabrze została zaatakowana przez wirusa, który przypomina grypę. Trener Bartosch Gaul musiał dokonać zmian w składzie na mecz z Cracovią, w wyniku tej sytuacji.

Historia spotkań Górnika i Lechii w pigułce:

Górnik Zabrze i Lechia Gdańsk rozpoczęły swoją rywalizację sportową w 1954 roku w II lidze. Lechia była wtedy „po przejściach” i dwukrotnie spadła z I ligi. Górnik wygrał pierwszy mecz w Gdańsku 2:1, a w rewanżu w Zabrzu 2:0. Lechia ostatecznie awansowała do I ligi, a Górnik musiał poczekać rok. W 1956 roku obie drużyny rozegrały swoje pierwsze mecze w I lidze, które zakończyły się wynikami 2:0 dla każdej drużyny. W latach 1956-1963 Górnik był z reguły lepszy w rywalizacji. W 1988 roku Lechia opuściła szeregi najlepszych na dwie dekady. Kolejny rozdział ich rywalizacji rozpoczął się w 2008/09, sezonie w którym Górnik zaznał goryczy degradacji. W 26 kolejce pokonał Lechię 2:0, ale nie udało mu się utrzymać.

Po powrocie do ekstraklasy w następnym sezonie była remisowa rywalizacja. Gdańscy piłkarze czasem wygrywali, Górnik też, ale były też remisy. Najwyższa porażka była 1:5 w Gdańsku. Od jesieni 2013, Górnik nie wygrał żadnego z 14 spotkań, miał 5 porażek i 9 remisów, z czego czterokrotnie 1:1. Spotkania obu zespołów nie przynoszą wielu bramek, średnia to 2,55 gola na mecz. W sezonie 2019/20 spotkania w Gdańsku i Zabrzu nie dały rozstrzygnięcia. W Gdańsku gospodarze wygrali po strzale karnym Artura Sobiecha, ale Górnik wyrównał 8 minut przed końcem. Mecz rewanżowy był wygrany przez Górnik po dwóch golach Erika Jirki, ale goście zdołali wyrównać i zakwalifikowali się do gier w „ósemce”.

Lechia i Górnik podzielili się punktami podczas pierwszego spotkania w poprzednim sezonie. Mecz zakończył się remisem 1:1 po bramkach Zwolińskiego dla Lechii i Nowaka dla Górnika. W rewanżowym meczu w Zabrzu, Lechia wygrała 3:1 po golach Nowaka i Zwolińskiego. W bieżących rozgrywkach Lechia i Górnik spotkali się 18 listopada. Gospodarze prowadzili po golu Bergströma, ale Lechia wyrównała w 84 minucie. Zwycięstwo Lechii przypieczętował Zwoliński w 96 minucie.

źródło: Górnik Zabrze