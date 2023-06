Groził ochroniarzowi po kradzieży alkoholu: Czeka go do 10 lat więzienia

Zatrzymanie złodzieja alkoholu, który następnie zaatakował ochroniarza, stało się faktem, gdyż to właśnie policjanci z II komisariatu zdołali go schwytac. Warto dodać, że sprawca był już wcześniej karany za podobne przestępstwa przeciwko mieniu. Na mocy decyzji prokuratury, w trakcie trwającego postępowania, mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. W związku z popełnionym przestępstwem, grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Epizod, który miał miejsce w miniony czwartek, rozegrał się w jednym z marketów usytuowanych przy ulicy Gdańskiej. Tam właśnie 31-letni mężczyzna postanowił dokonać kradzieży butelki alkoholu. Niestety dla niego, jego plany zostały pokrzyżowane przez czujnego ochroniarza, który podjął próbę zatrzymania go i odebrania skradzionego towaru. Wtedy to sprawca, nie bacząc na konsekwencje, zagroził pracownikowi sklepu rozbitą butelką, próbując wydostać się z opresji.

W odpowiedzi na sytuację, na miejsce zostały wezwane służby policyjne z Komisariatu II Policji w Zabrzu, które szybko podjęły działania w celu aresztowania rabusia. 31-latek został zatrzymany na miejscu i przewieziony do policyjnego aresztu. Okazało się, że mężczyzna, pochodzący również z Zabrza, miał już wcześniej na swoim koncie wyroki karne związane z przestępstwami przeciwko mieniu.

W obliczu powyższego, prokuratura podjęła decyzję o objęciu podejrzanego policyjnym dozorem, który ma trwać do czasu zakończenia postępowania. Warto podkreślić, że za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara o maksymalnym wymiarze 10 lat pozbawienia wolności. Jest to surowa konsekwencja, jaką może ponieść za swoje nieodpowiedzialne i przestępcze działania.

źródło: Policja Zabrze