Jak działa anoda do bojlera i przed czym chroni zbiornik?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 12:09 am• Ciekawostki

Bojler do podgrzewania wody użytkowej jest jednym z najważniejszych elementów instalacji grzewczej w domu. Urządzenie to pracuje codziennie, często przez wiele lat, dlatego jego trwałość ma ogromne znaczenie dla komfortu użytkowników. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, że zbiornik bojlera jest stale narażony na procesy korozyjne, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia. Właśnie dlatego w konstrukcji większości podgrzewaczy stosuje się specjalne elementy ochronne, takie jak anoda magnezowa. Jej zadaniem jest przejęcie procesów korozji, które w innym przypadku dotyczyłyby ścianek zbiornika. Dzięki temu bojler może pracować znacznie dłużej bez ryzyka przecieków czy poważnych awarii. Warto więc zrozumieć, jak działa anoda do bojlera oraz dlaczego jej regularna kontrola i wymiana są tak ważne dla całej instalacji ciepłej wody użytkowej.

Co to jest anoda do bojlera i dlaczego znajduje się w podgrzewaczu wody?

Anoda do bojlera to element wykonany najczęściej z magnezu lub stopów magnezowych, który montowany jest wewnątrz zbiornika podgrzewacza wody. Jej podstawową funkcją jest ochrona stalowego zbiornika przed korozją elektrochemiczną. Choć większość bojlerów posiada powłoki ochronne, na przykład emaliowane, to w praktyce nigdy nie są one w stu procentach szczelne. Mikroskopijne pęknięcia lub uszkodzenia powłoki mogą powodować kontakt wody ze stalą, co prowadzi do powstawania ognisk korozji. W takiej sytuacji anoda magnezowa pełni rolę tzw. anody protektorowej. Oznacza to, że w kontakcie z wodą oraz metalowymi elementami zbiornika tworzy się układ elektrochemiczny, w którym to właśnie anoda ulega stopniowemu zużyciu. Dzięki temu proces korozji nie dotyczy stalowych ścianek bojlera, lecz przenosi się na anodę. Jest to celowe działanie, które znacząco wydłuża żywotność urządzenia. Warto podkreślić, że anoda jest elementem eksploatacyjnym. Oznacza to, że w trakcie użytkowania bojlera ulega stopniowemu rozpuszczaniu i po pewnym czasie wymaga wymiany. W zależności od jakości wody, intensywności użytkowania oraz pojemności zbiornika może to nastąpić po roku, dwóch lub kilku latach pracy. Regularna kontrola jej stanu jest więc jednym z podstawowych elementów serwisowania instalacji ciepłej wody.

Jak działa anoda magnezowa w bojlerze?

Mechanizm działania anody opiera się na zjawisku korozji galwanicznej. W układzie, w którym znajdują się dwa metale o różnych potencjałach elektrochemicznych oraz elektrolit, czyli w tym przypadku woda, dochodzi do przepływu prądu elektrycznego. Metal o niższym potencjale staje się anodą i ulega rozpuszczaniu, natomiast metal o wyższym potencjale pozostaje chroniony. W bojlerach rolę metalu o niższym potencjale pełni właśnie magnez. To on ulega stopniowemu utlenianiu, dzięki czemu stalowy zbiornik pozostaje praktycznie nietknięty przez procesy korozyjne. W praktyce oznacza to, że anoda „poświęca się”, aby zabezpieczyć konstrukcję urządzenia. Proces ten zachodzi nieprzerwanie przez cały czas pracy bojlera. Wraz z upływem czasu anoda zmniejsza swoją objętość, a jej powierzchnia pokrywa się produktami reakcji chemicznych. Kiedy jej materiał zostanie w znacznym stopniu zużyty, zdolność ochrony zbiornika zaczyna spadać. Właśnie dlatego producenci podgrzewaczy zalecają regularne sprawdzanie jej stanu podczas przeglądów technicznych.

Jakie są objawy zużytej anody w bojlerze?

Zużycie anody w bojlerze nie zawsze jest od razu widoczne dla użytkownika, jednak istnieje kilka sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że element ochronny przestał prawidłowo spełniać swoją funkcję. Jednym z najczęściej zauważalnych objawów jest pogorszenie jakości wody użytkowej. W niektórych przypadkach woda może mieć metaliczny zapach lub lekko zmieniony kolor. Kolejnym sygnałem może być przyspieszone odkładanie się osadów w zbiorniku lub instalacji. W sytuacji, gdy anoda jest już w znacznym stopniu zużyta, procesy elektrochemiczne w bojlerze przebiegają inaczej, co może sprzyjać powstawaniu większej ilości osadów mineralnych. Najbardziej niebezpiecznym skutkiem braku sprawnej anody jest jednak przyspieszona korozja zbiornika. Początkowo może ona przebiegać niewidocznie, lecz z czasem prowadzi do powstawania mikroszczelin i przecieków. W takiej sytuacji często jedynym rozwiązaniem jest wymiana całego bojlera, co generuje znacznie większe koszty niż regularna kontrola i wymiana anody. Z tego względu specjaliści zalecają, aby stan anody sprawdzać przynajmniej raz na rok lub podczas każdego większego przeglądu instalacji grzewczej. Wczesna wymiana zużytego elementu pozwala uniknąć wielu problemów technicznych i znacząco wydłuża żywotność podgrzewacza wody.

