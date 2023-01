Jak przekonać nastolatka do wyjazdu na kolonie lub obóz? Jest tak wiele powodów, dla których młody człowiek powinien spróbować samodzielnego wyjazdu, że trudno wszystkie zliczyć. Co jednak gdy mamy w domu wyjątkowo oporne na samodzielne podróżowanie dziecko?

Dlaczego warto jechać na obóz dla dzieci?

Zanim przystąpimy do rozmowy z nastolatkiem, warto przygotować sobie garść argumentów, które mogą przekonać młodego człowieka do pierwszego samodzielnego wyjazdu. Trzeba przy tym pamiętać, że nastolatki postrzegają świat inaczej, niż ich rodzice. To, co przekonuje dorosłych, niekoniecznie przekona dziecko, i odwrotnie. Raczej nie ma sensu wspominać np. o pięknych górskich widokach, do zachwycania się nimi trzeba dorosnąć.

Chcesz przekonać dziecko, by pojechało na obóz?

Jeśli zależy ci, by nastolatek spróbował samodzielnego wyjazdu, koniecznie wspomnij o:

– samodzielności – nastolatki lubią samostanowić o sobie, obóz dla dzieci jest ku temu świetną okazją. Wbrew pozorom wychowawcy zostawiają sporo swobody przy decydowaniu o codziennych sprawach;

– nowych znajomościach – ciekawy świata nastolatek na pewno zechce poznać kogoś nowego;

– rozwijaniu zainteresowań – coraz częściej obozy dla dzieci to obozy tematyczne, skierowane do konkretnej grupy odbiorców. Taki obóz to okazja do pogłębiania zainteresowań, zdobywania nowej wiedzy, ale też poznania ludzi, którzy fascynują się tym samym. Nie zawsze w najbliższym otoczeniu znajdzie się ktoś, kto podziela hobby naszej pociechy. Na obozie tematycznym takich osób na pewno nie zabraknie;

– czasie spędzonym bez rodziców – chociaż dorośli uciekają od tej świadomości, prawda jest taka, że dzieci w pewnym wieku bardzo chętnie urywają się z rodzicielskiej smyczy. Przypomnienie, że obóz jest ku temu świetną okazją, na pewno powinno pomóc w przekonaniu do wyjazdu.

Jakie korzyści przyniesie nastolatkowi wyjazd na obóz dla dzieci?

Wielu rodziców obserwuje zmianę, jaka zachodzi w ich dzieciach (szczególnie nastoletnich) po powrocie z obozu. Są bardziej samodzielne, zdyscyplinowane, nierzadko spędzają wyraźnie mniej czasu z telefonem w dłoni. Są też rozluźnione, mniej zestresowane, bardziej otwarte i gotowe na nowe wyzwania.

Obóz z dala od rodziców to jedna z lepszych ofert, jakie można złożyć nastolatkom. Nawet jeśli za pierwszym razem trzeba będzie je przekonać, za drugim razem na hasło: „obozy młodzieżowe Katowice”, każdy nastolatek chętnie opuści miasto i uda się w podróż po przygodę życia.

Szczegółowe informacje i zapisy: https://quatronum.pl/zimowe-obozy-dla-dzieci-i-mlodziezy/