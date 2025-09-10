Kiedy warto skorzystać z pomocy radcy prawnego i jak wybrać odpowiedniego specjalistę?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 8:43 am• Ciekawostki

Jeśli potrzebujesz opinii prawnika lub reprezentacji w sprawach sądowych z pomocą przyjdzie radca prawny. Zakres wsparcia, jakie oferują ci specjaliści, jest bardzo szeroki – od interpretacji przepisów, przez sporządzanie pism po występowanie na sali sądowej. Jak wśród ogromnej rzeszy radców prawnych znaleźć najlepszego radcę prawnego? Podpowiadamy!

Radca prawny – kiedy warto skorzystać z jego usług?

Zacznijmy od krótkiej definicji – radca prawny to osoba, która ukończyła studia prawnicze i pozytywnie zdała egzamin po odbyciu aplikacji radcowskiej. Taki specjalista jest uprawniony do świadczenia pomocy prawnej. Jej zakres jest bardzo szeroki, ale są takie sytuacje, kiedy skorzystanie ze wsparcia radcy prawnego jest niezbędne.

Podstawowym przykładem będzie tu spisywanie umów, np. najmu czy zakupu nieruchomości lub współpracy biznesowej. Radca prawny pomoże sporządzić dokument, który będzie chronił obie strony. Kiedy prowadzisz firmę, radca prawny będzie dobrym wsparciem – od momentu jej zakładania, poprzez przygotowanie kontraktów, kwestie RODO czy zamówienia publiczne. Radca prawny pomoże również w rozstrzyganiu sporów pracowniczych czy niejasnych sytuacji pomiędzy kontrahentami.

Na gruncie prywatnym skorzystania z pomocy radcy prawnego mogą wymagać spory rodzinne – najczęściej dotyczące dziedziczenia i podziału majątku po rozwodzie. Warto udać się do radcy prawnego, gdy mamy problem z uciążliwym sąsiedztwem, nieuczciwym sprzedawcą czy spraw administracyjnych. Radca w takich sytuacjach pomoże w przygotowaniu odpowiednich dokumentów, będzie cię reprezentować w sądzie czy podczas mediacji.

Czym kierować się przy wyborze radcy prawnego?

To ważne pytanie, bo w jak w każdym zawodzie również wśród radców prawnych mamy do wyboru lepszych i gorszych specjalistów. Dziś zapewne pierwszym krokiem będzie otwarcie wyszukiwarki internetowej i wpisanie np. radca prawny Katowice. To dobra droga, bo zawęża krąg poszukiwań do konkretnego obszaru. Jak sprawdzić, czy prawnicy w mojej okolicy mają uprawnienia i są skuteczni w swoich działaniach? Przede wszystkim warto sprawdzić, czy dana osoba rzeczywiście figuruje na liście radców prawnych. Można to zrobić w oficjalnym rejestrze KIRP. Radcy prawni często specjalizują się w węższym zakresie, np. zajmują się główni sprawami majątkowymi czy firmowymi. Warto, więc dobrać prawnika do materii, którą chcesz, by się zajmował.

Gdy wybierzesz już radcę prawnego, zwróć uwagę na formalną stronę współpracy. Dopilnuj, aby umowa zawierała zakres usług, stawki i ewentualne dodatkowe koszty, np. opłatę skarbową od pełnomocnictwa, która wynosi co do zasady 17 zł. Radca prawny ma ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, a dane klientów chronione są również na gruncie RODO. Warto zapytać, w jaki sposób kancelaria dba o bezpieczeństwo dokumentów. Każdy radca posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie na wypadek błędu.

Nie znasz przepisów? Skorzystaj z pomocy radcy prawnego

W dzisiejszych realiach wsparcie radcy prawnego może ustrzec cię przed popełnieniem kosztownych błędów. Do radcy prawnego warto zgłosić się nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale przede wszystkim prewencyjnie – przed podpisaniem umowy, podjęciem ważnej decyzji biznesowej czy w przypadku wątpliwości prawnych. Odpowiednio dobrany specjalista to nie koszt, lecz inwestycja w bezpieczeństwo prawn

