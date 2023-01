Koncert Kaśka Sochacka – Zabrze 2023 – bilety

Mamy przyjemność ogłosić zbliżającą się Wiosenną Trasę Koncertową Kaśki Sochackiej; rozpocznie się w marcu, a zakończy w maju 2023. Odwiedzimy filharmonie, teatry i domy kultury na imprezy siedzące, ale nie zabraknie też koncertów na stojąco w większych miastach. W Zabrzu Kasia Sochacka pojawi się 25 marca 2023r. Kaśka i jej utalentowana grupa muzyków wykonają popularne piosenki ze swoich płyt. Ponadto na widzów mogą czekać nieoczekiwane niespodzianki – nie przegap! Mamy nadzieję, że spotkamy się na koncercie!

Kaśka Sochacka to niezwykle utalentowana artystka, której muzyka trafia do serc niezliczonych fanów. Jej szczere i poruszające emocjonalnie melodie o miłości potrafią wywołać niebiańskie doznania. Jej cierpliwość w końcu się opłaciła, ponieważ ma teraz wiele koncertów w kolejce, a jej twórczość doceniła Akademia Fonograficzna

Kaśka Sochacka, a właściwie Katarzyna Sochacka, urodziła się w Pradłach koło Częstochowy w 1990 roku. Polska piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka ma na swoim koncie już kilka sukcesów. Mimo, że ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny, muzyka od najmłodszych lat była w jej sercu. Razem z rodzeństwem wstąpiła do Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Kroczycka”. Kaśka miała doświadczenie z talent show, kiedy dołączyła do trzeciej edycji „Mam Talent!” w 2010 roku. Ten program był punktem zwrotnym w jej karierze muzycznej, ponieważ udało się jej dostać się do finału. W 2013 roku zadebiutowała swoją muzyczną karierą wydając dwa pierwsze utwory „Czasu Part One” i „Drzazga”. Dodatkowo brała udział w spektaklu „Przeszłość jest dziś tylko trochę dalej” w Teatrze Ludowym w Krakowie na rzecz Dariusza Domańskiego. Miała wówczas zaszczyt zaśpiewać piosenkę Marka Grechuty wraz z popularnymi polskimi wykonawcami, takimi jak Zbigniew Wodecki, Anna Szałapak, Joanna Słowińska, Franciszek Pieczka, Jan Nowicki, Barbara Krafftówna czy Marta Stebnicka. W 2014 roku wzięła udział w 7. sezonie popularnego talent show „Must Be the Music – Tylko Muzyka” i dotarła nawet do półfinału. 3 lata później wydała piosenkę „Tu trochę pusto”, która została wykorzystana jako utwór promocyjny serialu Polsat – Zawsze warto.

W listopadzie 2019 roku wytwórnia muzyczna Jazzboy Records wydała jej debiutancką EPkę zatytułowaną Cherry. Utwór tytułowy został po raz pierwszy wyemitowany w audycji Piotra Stelmacha w Radiowej Trójce, gdzie osiągnął pierwsze miejsce w styczniu 2020 roku.

W 2019 roku Sochacka i Kortez wykonali utwór podczas jednego z jego koncertów. Rok później utwór „Jeszcze”, nagrany w 2020 roku, znalazł się w czołówce serialu TVN – Tajemnica zawodowa.

26 marca 2021 roku Sochacka wydała swój pierwszy album studyjny zatytułowany Ciche dni. Jej album znalazł się na 28. miejscu w zestawieniu sprzedaży w Polsce za rok. 26 listopada wydała swój drugi minialbum zatytułowany Ministries.

Koncert Kaśka Sochacka – Zabrze 2023 – termin – kiedy koncert

sobota, 25 marca 2023, godz. 20:00

Koncert Kaśka Sochacka – Zabrze 2023 – gdzie – miejsce koncertu

Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu

Zabrze ul. Gen. de Gaulle’a 17

Koncert Kaśka Sochacka – Zabrze 2023 – bilety

Bilety na to wydarzenie są już dostępne online oraz w różnych punktach sprzedaży na terenie Zabrza. Nie przegap tej szansy na poznanie na żywo wyjątkowego brzmienia Kaśki Sochackiej! Zdobądź bilety już teraz i dołącz do nas na niezapomnianą noc muzyczną.