Kontrabanda papierosów i tytoniu zabezpieczona przez bytomską policję

Bytomskie służby porządkowe ponownie osiągnęły sukces w walce z przestępczością gospodarczą. Podczas ostatniej akcji, przeprowadzonej w miniony piątek, policjanci zabezpieczyli 2823 sztuki papierosów oraz 1,5 kilograma tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Właścicielem nielegalnego towaru był 60-letni mężczyzna, który ukrył go w dwóch samochodach.

Sprzedawanie nielegalnych papierosów i tytoniu było dla mężczyzny stałym źródłem dochodu, za co był już wcześniej karany. Zgodnie z Kodeksem Karnym Skarbowym, za to przestępstwo grozi kara do 3 lat więzienia. Teraz podejrzany zostanie osądzony za swoje czyny, a jego interesy przestaną być źródłem nielegalnego zarobku.

Bytomskie służby porządkowe regularnie prowadzą akcje przeciwko przestępczości gospodarczej. Działania te mają na celu zapobieganie nielegalnemu handlowi, co w konsekwencji przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i ochrony praw konsumentów.

źródło: Policja Śląsk