Mańka-Szulik odpowiada czy Górnik musi mieć prezesa? Łukasz Podolski prezesem?

W niedawnej rozmowie z Dziennikiem Zachodnim prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik omówiła obecny stan prezesa Górnika

– Górnik ma zarząd. Czy naprawdę musi być ta osoba numer jeden, skoro mamy dwie, pracujące całkiem nieźle? Do sprawowania funkcji prezesa trzeba mieć serce. Chciałabym znaleźć osobę, która z pełnym oddaniem potraktuje ten klub i wtedy byłabym w stanie powierzyć te obowiązki. Mam jednak wrażenie, że zanim poprzedni szefowie nagle czuli się ważniejsi niż klub. Myślę, że wielu ten zaszczyt przerasta. Ostatni prezes Arkadiusz Szymanek podejmował niezrozumiałe dla mnie decyzje, a sytuacja z trenerem Janem Urbanem przelała czarę. Czy zwolnił go ktoś z zarządu? Bądźmy poważni. Wyobraża pan sobie, że w czasie mojej krótkiej nieobecności ktoś z zastępców – bez mojej wiedzy – zwalnia ludzi w urzędzie miasta? W Górniku też było to niemożliwe. Szymanek zwolnił się sam – odpowiedziała Małgorzata Mańka-Szulik. rozmowie z dziennikarzem dla Dziennika Zachodniego

W wywiadzie padło również pytanie o rolę Łukasza Podolskiego poza boiskiem być może w roli prezesa na co prezydent Zabrza odpowiedziała:

Jest wybitnym piłkarzem, mistrzem świata, ale i bardzo ciekawą postacią. Kocha piłkę i zna się na piłce. Rola w przyszłości? Na razie jest dla mnie przede wszystkim zawodnikiem, którego ściągaliśmy w wielkich emocjach. Pamiętam te rozmowy, wysyłane delegacje. To wszystko naprawdę nie było takie oczywiste. To silna osobowość, bywa kontrowersyjny… A co będzie kiedyś? On sam musi widzieć swoją rolę, a potem o niej porozmawiamy[…]

[…] Rozmawialiśmy wiele razy, ale nigdy nie przebąkiwał nawet o dodatkowych funkcjach w klubie. Kiedyś go jednak o to zapytałam, ale w ogóle nie rozwinął tematu. Rozmawiamy więc tylko o boisku, tabeli i szatni.