Muzyczny początek roku w Zabrzu. Filharmonia Zabrzańska odsłania repertuar na styczeń i luty 2026

Nowy rok w Zabrzu rozpocznie się pod znakiem wielkiej muzyki. Filharmonia Zabrzańska przygotowała bogaty i różnorodny repertuar koncertów, które od stycznia do lutego 2026 roku wypełnią Dom Muzyki i Tańca dźwiękami klasyki, opery, operetki, musicalu oraz niezapomnianych polskich przebojów. W programie znalazły się zarówno wydarzenia skierowane do melomanów, jak i propozycje dla dzieci, młodzieży oraz wszystkich zakochanych.

Filharmonia Zabrzańska od lat udowadnia, że potrafi łączyć najwyższy poziom artystyczny z otwartością na szeroką publiczność. Nadchodzące miesiące będą tego najlepszym potwierdzeniem – od tradycyjnego Koncertu Noworocznego, przez karnawałowe spotkania z klasyką, aż po walentynkowy wieczór pełen muzycznych emocji.

Koncert Noworoczny w Domu Muzyki i Tańca

Muzycznym otwarciem 2026 roku będzie Koncert Noworoczny, który odbędzie się w piątek 9 stycznia w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. To wydarzenie od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności i na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny miasta.

Podczas koncertu nie zabraknie muzycznych pereł – fragmentów oper, operetek oraz musicali, które zna i kocha publiczność na całym świecie. Repertuar został skomponowany tak, aby połączyć elegancję muzyki klasycznej z lekkością i radością noworocznego świętowania. To propozycja zarówno dla doświadczonych melomanów, jak i dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z muzyką symfoniczną.

Karnawał z operą i operetką

Styczeń i luty to tradycyjnie czas karnawału, a Filharmonia Zabrzańska doskonale wykorzystuje ten okres, zapraszając publiczność na koncerty pełne energii i scenicznego blasku.

Klasyka gatunku i wielkie duety

W programie koncertów karnawałowych znajdą się słynne duety operowe i operetkowe, a także dzieła uznawane za kanon muzyki klasycznej. Publiczność usłyszy kompozycje takich mistrzów jak Wolfgang Amadeus Mozart czy Georges Bizet – twórców, których muzyka od pokoleń porusza serca słuchaczy.

Dobór repertuaru podkreśla różnorodność i bogactwo muzyki klasycznej, a jednocześnie pozwala na lekką, karnawałową atmosferę. To koncerty, które zachwycą zarówno formą, jak i emocjonalną głębią wykonywanych utworów.

Hołd dla Zbigniewa Wodeckiego

Jednym z najważniejszych punktów zimowego repertuaru Filharmonii Zabrzańskiej będzie koncert poświęcony twórczości Zbigniewa Wodeckiego – wybitnego artysty, z którym zabrzańska orkiestra miała zaszczyt wielokrotnie współpracować.

Niezapomniane melodie i wspomnienia

Zbigniew Wodecki był artystą wszechstronnym – kompozytorem, wokalistą i instrumentalistą, którego utwory na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki. Koncert dedykowany jego twórczości będzie nie tylko muzycznym wydarzeniem, ale również sentymentalną podróżą przez znane i lubiane melodie.

Publiczność będzie miała okazję przypomnieć sobie utwory, które przez lata towarzyszyły kolejnym pokoleniom słuchaczy, a także docenić wyjątkową wrażliwość i talent artysty, którego dorobek do dziś inspiruje muzyków i melomanów.

Koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Filharmonia Zabrzańska nie zapomina również o najmłodszych odbiorcach. Przed feriami zimowymi orkiestra spotka się z dziećmi i młodzieżą z zabrzańskich szkół, przygotowując specjalne koncerty edukacyjne.

Muzyka jako narzędzie edukacji

Celem tych wydarzeń jest nie tylko zaprezentowanie muzyki symfonicznej, ale także przybliżenie młodym słuchaczom świata instrumentów, kompozytorów i form muzycznych. Koncerty edukacyjne stanowią ważny element działalności Filharmonii, kształtując wrażliwość artystyczną i muzyczną kolejnych pokoleń.

Dzięki przystępnej formule i atrakcyjnemu repertuarowi młodzi uczestnicy mają szansę odkryć, że muzyka klasyczna może być ciekawa, emocjonująca i pełna niespodzianek.

Walentynki z Filharmonią Zabrzańską

Luty to miesiąc miłości, dlatego w repertuarze nie mogło zabraknąć koncertu walentynkowego. Jak co roku Filharmonia Zabrzańska zaprosi wszystkich zakochanych – i nie tylko – na wieczór z muzyką inspirowaną uczuciem miłości.

Muzyczne opowieści o miłości

Walentynkowy koncert to propozycja dla par, rodzin oraz wszystkich, którzy chcą spędzić ten wyjątkowy czas w romantycznej atmosferze. Starannie dobrany repertuar pozwoli zanurzyć się w dźwiękach pełnych emocji, wzruszeń i nastrojowej elegancji.

To wydarzenie, które co roku przyciąga liczną publiczność i stanowi doskonały sposób na kulturalne świętowanie Walentynek w Zabrzu.

Szczegóły na plakacie i zaproszenie dla publiczności

Szczegółowy harmonogram wydarzeń, daty oraz informacje organizacyjne dostępne są na plakacie zapowiadającym koncerty Filharmonii Zabrzańskiej w styczniu i lutym 2026 roku. Organizatorzy zachęcają do zapoznania się z programem i wcześniejszego planowania udziału w koncertach.

Filharmonia Zabrzańska wraz z Orkiestrą Symfoniczną gorąco zaprasza mieszkańców Zabrza i regionu na wszystkie nadchodzące wydarzenia. Zimowe miesiące w Domu Muzyki i Tańca zapowiadają się jako czas pełen sztuki, emocji i spotkań z muzyką na najwyższym poziomie.

źródło: UM Zabrze

