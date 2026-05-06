Obawiasz się zabiegu endoprotezy barku? Wyjaśniamy procedury i rehabilitację

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 2:15 pm• Ciekawostki

Endoproteza barku to jeden z najskuteczniejszych sposobów na trwałe pozbycie się bólu i odzyskanie sprawności ramienia. Zabieg trwa od 90 do 150 minut, pobyt w szpitalu to zaledwie 2–4 dni, a dobrze poprowadzona rehabilitacja pozwala wrócić do codziennego życia w ciągu kilku miesięcy. Jeśli bark boli Cię od lat i żadne leczenie nie pomaga, warto wiedzieć, jak można sobie pomóc, decydując się na zabieg.

Kiedy lekarz zaleca endoprotezę barku?

Do zabiegu kwalifikują się osoby z:

zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową stawu barkowego,

nieodwracalnym uszkodzeniem stożka rotatorów,

złamaniem wieloodłamowym głowy kości ramiennej (szczególnie u seniorów),

martwicą głowy kości ramiennej,

przewlekłym bólem i ograniczeniem ruchu, które nie reagują na leczenie zachowawcze, zastrzyki ani fizjoterapię.

Jeśli znalazłeś się w jednej z tych grup i słyszysz od ortopedy, że „czas na protezę”, to nie jest wyrok. To propozycja rozwiązania problemu, który sam w sobie już dawno stał się Twoim codziennym wyrokiem.

Wielu pacjentów odkłada decyzję o operacji miesiącami, a nawet latami. Boją się samego zabiegu, znieczulenia, długiej rekonwalescencji. Boją się, że „coś pójdzie nie tak”. Tymczasem żyją z przewlekłym bólem, który nie pozwala spać, podnieść ręki, ubrać się samodzielnie.

Ten artykuł powstał z myślą właśnie o Was — tych, którzy stoją przed tą decyzją i potrzebują rzetelnej, spokojnej odpowiedzi na pytanie: jak to naprawdę wygląda?

Na czym polega zabieg endoprotezy barku?

Endoprotezoplastyka stawu barkowego to operacja polegająca na chirurgicznym zastąpieniu zniszczonych powierzchni stawowych elementami protezy. Mówiąc prościej: lekarz usuwa zużyte, uszkodzone części stawu i zastępuje je precyzyjnie dobranym implantem, który odtwarza prawidłową biomechanikę barku.

W zależności od stopnia uszkodzeń stosuje się różne rodzaje protez:

Proteza częściowa — wymieniana jest tylko głowa kości ramiennej. Stosuje się ją najczęściej przy złamaniach u osób starszych, gdy panewka stawu jest w dobrym stanie.

Proteza całkowita — obejmuje zarówno głowę kości ramiennej, jak i panewkę. Wskazana przy zaawansowanych zmianach zwyrodnieniowych lub zapalnych.

Proteza odwrócona — stosowana przy rozległym uszkodzeniu stożka rotatorów (ścięgien barku). Zmieniona biomechanika pozwala na unoszenie ramienia nawet przy niewydolnych ścięgnach.

Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym i trwa od półtorej do dwóch i pół godziny. Po operacji pacjent zostaje w szpitalu zwykle przez 2–4 dni.

Czy to bezpieczne? Co z ryzykiem?

Żaden zabieg chirurgiczny nie jest pozbawiony ryzyka i dobrze to wiedzieć. Endoprotezoplastyka barku to jednak procedura od lat stosowana z wysoką skutecznością. Powikłania zdarzają się, ale należą do rzadkości.

Sygnały, na które trzeba reagować pilnie po zabiegu:

gorączka, zaczerwienienie lub wyciek z rany,

nagły wzrost bólu lub obrzęku,

drętwienie, bladość lub sinienie kończyny,

duszność lub ból w klatce piersiowej.

Jeśli cokolwiek z powyższych zdarzeń się pojawi, niezbędny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem. W zdecydowanej większości przypadków jednak zabieg przebiega spokojnie i bez komplikacji, a powrót do domu następuje po 3–4 dniach. Dalej to tylko temblak i plan rehabilitacji – ot i cały scenariusz.

Co dzieje się zaraz po operacji?

Bark będzie obrzęknięty, bolesny i wyraźnie ograniczony ruchowo. To naturalny etap gojenia, a nie oznaka, że „coś poszło nie tak”.

Przez pierwsze tygodnie:

kończyna górna jest unieruchomiona w temblaku lub ortezie (przez 4–6 tygodni),

temblak można zdejmować tylko do ćwiczeń i higieny,

najlepsza pozycja do spania to leżenie na plecach lub półsiedząco, z ręką opartą na poduszce,

lekkie czynności (jedzenie, pisanie) są możliwe stopniowo, najczęściej po kilku tygodniach,

na możliwość prowadzenie samochodu trzeba będzie poczekać, zazwyczaj 6–8 tygodni, po konsultacji z lekarzem.

Dlaczego rehabilitacja decyduje o wyniku operacji?

„Nawet najlepiej wszczepiona proteza nie zapewni pełnej sprawności bez odpowiednio prowadzonej fizjoterapii. Wielu pacjentów przychodzi do nas zaskoczonych, jak wiele zależy od ich własnej pracy po zabiegu. Rehabilitacja to nie dodatek, to drugi, równie ważny etap leczenia. Bez niej operacja daje połowę efektu.” — mgr Artur Golda, fizjoterapeuta z Fizjo-Kinetic, prowadzący rehabilitację po zabiegach w Rudzie Śląskiej.

Systematyczna rehabilitacja po endoprotezie barku:

zapobiega sztywności stawu i przykurczom tkanek, uczy prawidłowych wzorców ruchu, bezpiecznych dla protezy, odbudowuje stabilizację łopatki, co chroni przed przeciążeniami, stopniowo wzmacnia mięśnie odpowiedzialne za funkcję barku, zmniejsza ból i ryzyko problemów w przyszłości.

Jakich efektów można się spodziewać?

Celem nie jest „bark jak nowy”, celem jest bezbolesna, funkcjonalna ruchomość, która pozwala normalnie żyć. Dla większości pacjentów oznacza to koniec z nocnym bólem, który nie pozwala spać, powrót do samodzielności w codziennych czynnościach, możliwość ubrania się, ugotowania obiadu, pracy przy biurku, a u młodszych pacjentów — powrót do aktywności rekreacyjnej (z wyłączeniem sportów kontaktowych i dużych obciążeń osiowych). Zakres odzyskanej ruchomości zależy od rodzaju protezy i stanu tkanek przed operacją — dlatego indywidualny plan rehabilitacji jest kluczowy. Jak długo czeka się na efekty? Pierwsze wyraźne zmniejszenie bólu pacjenci odczuwają już w pierwszych tygodniach po operacji. Pełna sprawność funkcjonalna wraca po 3–6 miesiącach rehabilitacji.

Czy rehabilitacja po endoprotezie barku boli?

W pierwszych tygodniach ćwiczenia mogą być niekomfortowe, ale dobrze prowadzona fizjoterapia nigdy nie powinna powodować silnego bólu. Fizjoterapeuta dostosowuje intensywność do aktualnego etapu gojenia.

Czy po endoprotezie trzeba ćwiczyć do końca życia?

Regularna aktywność i ćwiczenia podtrzymujące są zalecane. Nie jako przymus, ale jako inwestycja w trwałość protezy i sprawność barku.

Czy wiek ma znaczenie? Jestem po 70-tce.

Endoprotezoplastyka jest często wykonywana właśnie u seniorów, szczególnie po złamaniach wieloodłamowych. Wiek sam w sobie nie jest przeciwwskazaniem. Decyzja zależy od ogólnego stanu zdrowia i oceny ortopedy.

Artykuł powstał we współpracy z Fizjo-Kinetic — gabinetem rehabilitacji i terapii manualnej w Rudzie Śląskiej (Halemba), ul. Solidarności 12. Gabinet specjalizuje się w rehabilitacji po zabiegach ortopedycznych, w tym po wszczepieniu endoprotezy stawu barkowego.

Zobacz więcej: https://fizjokinetic.com/oferta/rehabilitacja/rehabilitacja-barku/endoproteza-barku-po-zabiegu

Visited 28 times, 2 visit(s) today